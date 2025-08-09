Hội thảo quốc tế ứng dụng máy C-arm trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

Toàn cảnh hội thảo

Với mong muốn kết nối tri thức y khoa từ các quốc gia phát triển, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng C-arm trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, BVĐK Hồng Ngọc tổ chức hội thảo quốc tế, với sự tham gia của hãng công nghệ hàng đầu thế giới Siemens Healthineers.

Chương trình có sự đồng hành của đội ngũ chuyên gia từ 4 trung tâm chấn thương chỉnh hình tại Áo, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam.

Toàn cảnh hội thảo “Ứng dụng công nghệ C-arm trong thực hành phẫu thuật chấn thương chỉnh hình” (Ảnh: BVĐK Hồng Ngọc).

Tại sự kiện, PGS.TS.BS. Hà Kim Trung - Phó giám đốc Y khoa BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh cho biết, Hội thảo “Ứng dụng màn tăng sáng (C-arm) trong thực hành phẫu thuật chấn thương chỉnh hình” là cơ hội giúp các bác sĩ làm chủ và ứng dụng hiệu quả công nghệ C-arm trong từng ca bệnh chấn thương chỉnh hình, cập nhật xu hướng điều trị hiện đại.

“Hồng Ngọc nỗ lực đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, cập nhật công nghệ tiên tiến và đào tạo đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, sẵn sàng làm chủ kỹ thuật mới. Chương trình ngày hôm nay sẽ là bước khởi đầu tốt đẹp cho sự hợp tác chuyên môn sâu rộng trong tương lai và là động lực để cùng nhau đưa ngành chấn thương chỉnh hình Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới”, ông Trung nhấn mạnh.

PGS.TS.BS. Hà Kim Trung phát biểu khai mạc hội thảo (Ảnh: BVĐK Hồng Ngọc).

Với 7 bài báo cáo chuyên môn và 2 ca phẫu thuật trực tiếp, hội thảo đã thu hút hơn 100 y bác sĩ, chuyên gia chấn thương chỉnh hình trong và ngoài nước tham dự. Tại phiên báo cáo, các chuyên gia đã cập nhật các kỹ thuật tiên tiến, xu hướng điều trị hiện đại, đồng thời nhấn mạnh vai trò của công nghệ C-arm trong việc xác định vị trí tổn thương và điều hướng dụng cụ chính xác trong phẫu thuật kết hợp xương, nội soi cột sống, thay khớp háng...

GS.TS.BS. Hiranaka Takafumi - Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Khớp, Bệnh viện Đa khoa Takatsuki, Nhật Bản khẳng định: “Tôi cho rằng việc ứng dụng C-arm trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình là rất hữu ích. Trong phẫu thuật chấn thương, ổ gãy sẽ là một cấu trúc ba chiều phức tạp, nên việc hình dung chính xác vị trí và hình dạng của các mảnh gãy không đơn giản.

Ứng dụng thiết bị Carm 3D giúp bác sĩ dễ dàng quan sát và định hình ổ gãy hơn, từ đó định vị được điểm cố định xương, rút ngắn thời gian phẫu thuật và giảm mức độ xâm lấn cho người bệnh”.

GS.TS.BS. Hiranaka Takafumi chia sẻ tại hội thảo (Ảnh: BVĐK Hồng Ngọc).

Các chuyên gia quốc tế cũng bày tỏ ấn tượng với chất lượng tổ chức và định hướng phát triển lâu dài của BVĐK Hồng Ngọc. Chia sẻ trong chương trình, GS.TS.BS. Dietmar Krappinger - Phó giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình Cấp độ 1 (Level 1 Trauma Center), Đại học Y Innsbruck, Áo cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi hợp tác với BVĐK Hồng Ngọc. Qua sự kiện này, tôi tin tưởng vào một khởi đầu tốt đẹp cho quan hệ hợp tác chuyên môn dài hạn và sẵn sàng hỗ trợ chuyển giao các kỹ thuật phẫu thuật chấn thương chỉnh hình hiện đại cho Hồng Ngọc”.

GS.TS.BS. Dietmar Krappinger phát biểu tại hội thảo (Ảnh: BVĐK Hồng Ngọc).

Hai ca phẫu thuật trực tuyến - Cập nhật xu hướng phẫu thuật chấn thương chỉnh hình ít xâm lấn tại Việt Nam

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của hội thảo là hai ca phẫu thuật được tường thuật trực tiếp từ phòng mổ, mang đến cái nhìn thực tiễn về hiệu quả ứng dụng công nghệ và kỹ thuật hiện đại trong điều trị chấn thương chỉnh hình.

BVĐK Hồng Ngọc tiên phong ứng dụng C-arm 3D thế hệ mới (Ảnh: BVĐK Hồng Ngọc).

Ca phẫu thuật trực tuyến đầu tiên là bắt vít cuống cung qua da trong điều trị thoái hóa cột sống, được thực hiện bởi PGS.TS.BS. Hà Kim Trung - Phó giám đốc Y khoa BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh cùng sự cố vấn chuyên môn của GS.TS.BS. Dietmar Krappinger, đã cho thấy rõ ưu thế vượt trội của công nghệ C-arm 3D thế hệ mới.

Bệnh nhân V.T.K.O (63 tuổi) mắc thoái hóa cột sống thắt lưng đa tầng, thoát vị đĩa đệm từ L2/L3 đến L5/S1 gây chèn ép rễ thần kinh L5, S1 hai bên, rách vòng xơ đĩa đệm. Vì vậy, cần phải tiến hành giải ép thần kinh và kết hợp xương cột sống thắt lưng bắt vít cột sống qua da để giải phóng chèn ép, khôi phục vận động nhanh chóng.

Nhờ khả năng dựng hình ảnh ba chiều sắc nét trong thời gian thực, công nghệ C-arm 3D tích hợp tính năng AI tự động xác định chính xác vị trí tổn thương, giúp bác sĩ đặt vít, điều hướng dụng cụ phẫu thuật an toàn, hiệu quả, tránh ảnh hưởng thần kinh và mô mềm.

Nhờ đó, thời gian mổ được rút ngắn đáng kể, giảm thiểu xâm lấn, bệnh nhân phục hồi nhanh, xuất viện sớm. Sự thành công của ca mổ không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của ê-kip phẫu thuật, mà còn là minh chứng rõ nét cho việc làm chủ công nghệ C-arm 3D, đáp ứng xu hướng điều trị chấn thương chỉnh hình thế giới.

Cũng trong sự kiện, ca phẫu thuật thay khớp gối gióng trục động học không cắt gân cơ, được thực hiện bởi TS.BS. Lê Quang Huy và GS.TS.BS. Hiranaka Takafumi, đã gây ấn tượng nhờ sự tối ưu trong kỹ thuật bảo tồn mô mềm.

Bệnh nhân B.T.H (73 tuổi) được chẩn đoán thoái hóa khớp gối trái, kèm theo rách rễ sau sụn chêm trong, thoái hóa các sụn chêm, phù nề phần mềm quanh khớp và kén Baker vùng khoeo. Với tình trạng này, bác sĩ Huy đã chỉ định bệnh nhân phẫu thuật thay khớp gối toàn phần bằng phương pháp gióng trục động học không cắt gân cơ.

Kỹ thuật này được ứng dụng tại các quốc gia phát triển và GS.TS.BS. Hiranaka Takafumi đã chuyển giao thành công cho BVĐK Hồng Ngọc, với nhiều ưu điểm vượt trội: Bảo tồn mô mềm tối đa, khớp gối nhân tạo được định vị chuẩn xác theo trục vận động tự nhiên, cho dáng đi vững chắc, cân bằng, giúp bệnh nhân ít đau, có thể đi lại sớm sau 1-2 ngày mổ, tránh nguy cơ lệch trục, trật khớp.

Sau 2 tiếng phẫu thuật, phần sụn khớp hư hỏng đã được loại bỏ. Khớp nhân tạo cấu tạo từ titanium giống khớp thật đến 99%, vừa vặn với trục chân, chịu lực tốt, giúp chuyển động trơn tru, linh hoạt. Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân không cần phải truyền máu, không dẫn lưu, chỉ số huyết áp trong trạng thái ổn định, hạn chế nguy cơ nhiễm trùng và đau đớn sau mổ.

Thành công của hai ca phẫu thuật không chỉ thể hiện năng lực chuyên môn vững vàng và khả năng làm chủ kỹ thuật cao của ê-kíp bác sĩ BVĐK Hồng Ngọc, mà còn là minh chứng cho sự phối hợp chuyên nghiệp, hiệu quả giữa chuyên gia Việt Nam và các cố vấn quốc tế.

Hội thảo “Ứng dụng màn tăng sáng (C-arm) trong thực hành phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình” khép lại với những giá trị y khoa thực tiễn, từ chia sẻ chuyên môn đến cập nhật công nghệ và kỹ thuật hiện đại. Thông qua sự kiện, BVĐK Hồng Ngọc một lần nữa khẳng định cam kết đồng hành cùng y học hiện đại, sẵn sàng cập nhật và làm chủ công nghệ, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm chấn thương chỉnh hình đạt chuẩn quốc tế hàng đầu tại Việt Nam.