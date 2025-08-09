TPHCM cưỡng chế nếu Đại học Văn Lang không giao đất cải tạo rạch Xuyên Tâm

Ngày 9/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Võ Trung Trực, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết, sở không chấp thuận đề nghị của Trường Đại học Văn Lang về việc lùi thời gian tập kết thiết bị, nhân công thi công gói thầu XL03 thuộc dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm từ ngày 10/8 sang 20/8.

Theo ông Trực, tiến độ cải tạo rạch Xuyên Tâm qua khu vực phường An Nhơn hiện đã chậm, trong khi lý do xin lùi bàn giao mặt bằng của Trường Đại học Văn Lang không hợp lý và không có cơ sở.

Rạch Xuyên Tâm đang được TPHCM đầu tư cải tạo sau thời gian dài ô nhiễm (Ảnh: Bảo Quyên).

Nhà trường cho biết từ ngày 14 đến 17/8 sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp cho hơn 9.000 sinh viên với sự tham dự của khoảng 16.000 phụ huynh, người thân, nên đề nghị hoãn tập kết thiết bị. Tuy nhiên, theo ông Trực, việc này hoàn toàn không ảnh hưởng đến buổi lễ tốt nghiệp.

“Các đơn vị sẽ tập kết vật tư đúng ngày 10/8 để thi công cải tạo rạch Xuyên Tâm. Nếu hôm đó Đại học Văn Lang cản trở, chính quyền phường An Nhơn sẽ cưỡng chế để dự án đảm bảo tiến độ”, ông Trực nói.

Trước đó, Trường Đại học Văn Lang đã có văn bản gửi UBND TPHCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và các đơn vị liên quan, đề nghị lùi thời gian tập kết thiết bị, nhân công từ ngày 10/8 sang 20/8.

Nhà trường cho rằng vẫn chưa được giải quyết kiến nghị bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất 8.909m2 bị ảnh hưởng, dù đã nhiều lần gửi văn bản, đơn khiếu nại tới các cơ quan chức năng và chưa nhận được quyết định giải quyết từ UBND phường An Nhơn. Đồng thời, việc tập kết vật tư sẽ ảnh hưởng đến buổi lễ tốt nghiệp của sinh viên.

Trường Đại học Văn Lang khẳng định sẵn sàng bàn giao mặt bằng từ ngày 20/8, sau khi hoàn tất thủ tục kiểm kê và thống nhất phương án thi công.