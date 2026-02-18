Nữ sinh Êđê đón nhận món quà Tết kỳ diệu từ bạn đọc Dân trí

Tết Nguyên đán gõ cửa, buôn Sưk (xã Ea Kar, Đắk Lắk) rộn ràng trong không khí mùa xuân. Tiếng cười nói hòa cùng làn khói bếp ấm nồng từ những ngôi nhà dài của người Êđê, mang theo hơi ấm sum vầy và niềm vui đoàn tụ lan tỏa khắp buôn làng.

Trong căn nhà nhỏ của gia đình H’Da Mị Bkrông (15 tuổi), không khí cũng tấp nập người dân buôn làng đến thăm hỏi sau khi hay tin em vừa được phẫu thuật cắt bỏ khối u, tạo hình khuôn mặt mới.

Nhiều người đến nhà thăm hỏi sức khỏe của H’Da Mị Bkrông (Ảnh: Thúy Diễm).

Nhiều năm qua, H’Da Mị Bkrông phải sống chung với vết bớt đen và khối u lớn khiến gương mặt biến dạng, gây khó khăn trong ăn uống, sinh hoạt. Mỗi khi gặp người lạ, cô bé Êđê chỉ biết cúi đầu, dùng khẩu trang che đi khuôn mặt "khác lạ" để tránh những ánh nhìn tò mò.

Mẹ em qua đời cách đây 7 năm, sau đó bố đi bước nữa. H’Da Mị Bkrông và em gái được ông bà ngoại cưu mang. Khi ông bà ngoại mất, em được dì ruột là chị H’Điêt Bkrông (35 tuổi) đón về nuôi dưỡng tại buôn Sưk, còn em gái được người bác chăm sóc.

Vết bớt đen ngày càng lan rộng, khối u sưng nề, nhưng gia đình nghèo khó khiến H’Da Mị Bkrông không dám mơ đến ca phẫu thuật tốn kém, chỉ biết âm thầm mong một phép màu.

Hoàn cảnh của H’Da Mị Bkrông được đăng tải trên báo Dân trí, và phép màu đã đến từ tấm lòng của bạn đọc. Với số tiền gần 230 triệu đồng, em có cơ hội bước vào ca phẫu thuật mà trước đó tưởng chừng xa vời.

Nắm bắt hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của H’Da Mị Bkrông qua thông tin trên báo Dân trí, bác sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy, Phó Chủ tịch Hội Công tác xã hội ngành Y tế Việt Nam, đã liên hệ, kết nối các nguồn lực để hỗ trợ em trong hành trình điều trị.

H’Da Mị Bkrông vừa trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ khối u và ghép da (Ảnh: Thúy Diễm).

Bác sĩ Hiển cho biết khi đọc câu chuyện của cô bé, ông không khỏi xót xa trước nghị lực của một đứa trẻ phải mang khối u lớn suốt nhiều năm.

Nhờ các nhà hảo tâm đồng hành cùng Bệnh viện Chợ Rẫy, toàn bộ chi phí phẫu thuật và ghép da cho H’Da Mị Bkrông đã được hỗ trợ. "Dù chặng đường điều trị phía trước còn dài, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng trong khả năng của mình, mong em sớm hồi phục, có thể tự tin trở lại trường lớp và sống trọn vẹn những năm tháng tuổi học trò", bác sĩ Hiển chia sẻ.

Sau ca phẫu thuật cắt bỏ khối u và ghép da, mỗi ngày trôi qua đều mang đến cho H’Da Mị Bkrông những đổi thay nhỏ bé mà kỳ diệu. Vết sưng trên gương mặt dần xẹp xuống, những đường nét quen thuộc bắt đầu hiện ra sau bao năm bị che lấp.

Có lúc em lặng lẽ đứng trước gương thật lâu, khẽ chạm tay lên má, ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa rưng rưng xúc động.

"Em mong rằng quá trình điều trị thuận lợi để sớm có thể tự tin đến trường, không còn phải nép mình sau chiếc khẩu trang. Năm nay em có món quà Tết rất lớn khi có sự giúp đỡ từ bạn đọc báo Dân trí và các bác sĩ đã giúp em có cơ hội thay đổi cuộc đời", H’Da Mị Bkrông tâm sự.

Chị H’Điêt Bkrông cho biết chưa bao giờ thấy H’Da Mị Bkrông vui đến thế. Em cười, nói nhiều hơn và mỗi sáng thức dậy đều mong được nhìn thấy sự thay đổi của mình trong gương.

Cả gia đình của H’Da Mị Bkrông đón Tết trong niềm vui khi em được hiện thực hóa ước mơ phẫu thuật, điều trị khuôn mặt (Ảnh: Thúy Diễm).

"Sau đợt phẫu thuật, H’Da Mị Bkrông được về nhà ăn Tết và sau đó sẽ xuống TPHCM tiếp tục điều trị. Hành trình còn dài nhưng may mắn gia đình tôi nhận được rất nhiều sự giúp đỡ. Do được phẫu thuật miễn phí, số tiền của bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ tôi đã bỏ vào sổ tiết kiệm để lo cho tương lai của cháu gái", chị H’Điêt Bkrông chia sẻ.

Câu chuyện của H’Da Mị Bkrông là minh chứng rằng điều kỳ diệu đã được dệt nên từ sự sẻ chia âm thầm của cộng đồng và từ tấm lòng của người thầy thuốc. Chính tình yêu thương ấy đã thắp lên hy vọng, giúp em vượt qua những ngày tháng khó khăn và tin rằng cuộc đời luôn có chỗ cho những phép màu.