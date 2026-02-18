“Cô ơi, con mổ lách thành công rồi!” (Video: Thùy Hương).

Niềm vui vỡ òa trong căn nhà gỗ nơi vùng cao Điện Biên

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ, bản Hong Lực, xã Chiềng Sinh, tỉnh Điện Biên vẫn chìm trong cái rét ngọt của núi rừng. Thế nhưng, trong căn nhà gỗ đơn sơ của gia đình bé Lường Bảo Khang (6 tuổi), không khí lại ấm lên bởi niềm vui đặc biệt.

Đại diện báo Dân trí và lãnh đạo UBND xã Chiềng Sinh trao bảng biểu trưng số tiền 267.082.361 đồng bạn đọc ủng hộ bé Bảo Khang (Ảnh: Tùng Dương).

Khi đại diện báo Dân trí cùng lãnh đạo UBND xã Chiềng Sinh mang biển biểu trưng số tiền 267.082.361 đồng bạn đọc và nhà hảo tâm khắp nơi ủng hộ đến trao, bà Lò Thị Xiên (bà nội của bé Khang) lặng người. Đôi bàn tay run run đón lấy tấm bảng, bà không tin vào mắt mình.

Bà Xiên cho biết, bên cạnh số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ, bé Khang còn được Quỹ Thiện Tâm ủng hộ trực tiếp 20 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền gia đình được ủng hộ là hơn 287 triệu đồng. Đây là số tiền mà cả đời làm nương rẫy gia đình bà chưa từng dám nghĩ tới.

“Gia đình chúng tôi được bạn đọc và nhà hảo tâm ủng hộ hơn 287 triệu đồng. Báo Dân trí và bạn đọc không chỉ mang đến một món quà vật chất, mà còn trao cho gia đình một tia hy vọng giữa những ngày tưởng như bế tắc nhất.

Tôi xin chân thành cảm ơn mọi người đã cho cháu có tiền đi chữa bệnh ở Hà Nội. Chúng tôi xúc động lắm, không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn”, bà Xiên nghẹn ngào gửi lời cảm ơn.

Bé Lường Bảo Khang trước khi phẫu thuật lá lách (Ảnh: Tùng Dương).

Trước đó, bài viết “Mong manh sự sống của cậu bé 6 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo” chia sẻ về hoàn cảnh của bé Khang được đăng trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái đã khiến nhiều bạn đọc xúc động.

Sinh ra đã mắc bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh) thể nặng, Bảo Khang phải sống chung với những cơn mệt mỏi triền miên. Biến chứng của căn bệnh khiến lá lách của bé phình to, bụng trướng, cơ thể gầy yếu, da xanh xao. Mỗi tháng, bé Khang phải truyền máu định kỳ để duy trì sự sống.

Gia đình bé có hoàn cảnh rất éo le. Bố mẹ ly hôn, mẹ bỏ đi biệt tích, bố đi làm thuê xa nhà. Mọi gánh nặng dồn lên đôi vai ông bà nội đã lớn tuổi, sức khỏe ngày càng suy giảm.

Bé Lường Bảo Khang trong thời gian nằm viện phẫu thuật lá lách (Ảnh: CTV).

Có những đêm, nhìn cháu ôm bụng đau quằn quại, bà Xiên chỉ biết lặng lẽ quay mặt lau nước mắt. Chi phí phẫu thuật cắt lách, điều kiện tiên quyết để Khang có thể tiếp tục điều trị lâu dài, là khoản tiền quá lớn đối với một gia đình vùng cao quanh năm làm nương rẫy.

Ước mơ của Khang khi ấy rất giản dị nhưng cũng xa vời: “Con muốn khỏi bệnh để đi học đều, được chơi với các bạn”.

Phép màu từ những tấm lòng nhân ái

Sau khi bài báo về hoàn cảnh bé Khang được đăng tải, hàng nghìn bạn đọc từ khắp mọi miền đã chung tay giúp đỡ cháu. Số tiền hơn 287 triệu đồng bạn đọc ủng hộ đã trao cho Khang cơ hội sống. Gia đình đưa bé xuống Hà Nội để thực hiện ca phẫu thuật cắt lách.

Bé Lường Bảo Khang cười rạng rỡ sau ca phẫu thuật cắt lách thành công (Ảnh: Tùng Dương).

Ngày trở về nhà sau phẫu thuật, Khang đã có thể nở nụ cười tươi, khuôn mặt không còn xanh xao như trước. Trong một cuộc gọi đầy xúc động, bà nội bé nghẹn ngào báo tin với phóng viên Dân trí: “Cô ơi, con mổ lách thành công rồi!”. Câu nói giản dị ấy chứa đựng niềm vui vỡ òa, như trút bỏ bao nỗi lo canh cánh suốt những ngày qua.

Theo ông Lò Văn Pánh, Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Sinh, nhờ số tiền bạn đọc ủng hộ, gia đình vừa có điều kiện phẫu thuật cho cháu Khang, vừa cải thiện phần nào điều kiện sinh hoạt.

Gia đình đã xây thêm một gian nhà kiên cố, làm công trình phụ đảm bảo vệ sinh; mua sắm quần áo, sách vở, bàn học cho cháu Khang. Phần tiền còn lại được gửi tiết kiệm để hàng tháng đưa cháu xuống Hà Nội truyền máu định kỳ.

Căn nhà gia đình đang được sửa sang kiên cố hơn nhờ sự chung tay của bạn đọc (Ảnh: Tùng Dương).

“Số tiền bạn đọc giúp đỡ không chỉ là chi phí chữa bệnh, đó là tương lai của một đứa trẻ. Thay mặt cấp ủy, chính quyền địa phương, chúng tôi xin chân thành cảm ơn bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp gia đình vượt qua hoạn nạn, ổn định cuộc sống”, ông Pánh bày tỏ.

Giờ đây, trong căn nhà nhỏ ở bản Hong Lực, tiếng cười của Khang đã vang lên nhiều hơn. Mỗi lần nhìn cháu ngồi nắn nót viết chữ bên chiếc bàn học mới, bà Xiên lại lặng lẽ mỉm cười.

“Cháu khỏe hơn nhiều rồi. Bác sĩ dặn phải theo dõi lâu dài, nhưng mổ xong là đỡ nguy hiểm nhất rồi. Gia đình yên tâm hơn nhiều”, bà Xiên nói.

Đối với Khang, được sống khỏe mạnh để tiếp tục đi học không còn là giấc mơ xa xôi. Con đường phía trước vẫn còn những lần truyền máu định kỳ, những chuyến xe dài từ Điện Biên xuống Hà Nội, nhưng bé đã có cơ hội để bước tiếp.

Phẫu thuật lá lách thành công, ước mơ đến trường của cậu bé vùng cao đã thành hiện thực (Ảnh: Tùng Dương).

Câu chuyện của bé Lường Bảo Khang một lần nữa cho thấy sức mạnh lan tỏa của lòng nhân ái. Nhờ sự đồng hành của bạn đọc báo Dân trí, một đứa trẻ vùng cao đã vượt qua lằn ranh mong manh giữa sự sống và cái chết, để viết tiếp ước mơ của mình. Đó chính là giá trị nhân văn mà Chương trình Nhân ái đang bền bỉ gieo mầm.

