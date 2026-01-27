Báo Dân trí trao hơi ấm Tết Nhân ái tới 100 hộ dân vùng bão lũ Cao Bằng

Sáng 27/1, báo Dân trí phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng và UBND xã Hòa An tổ chức chương trình Tết Nhân ái 2026, trao 100 suất quà tới người dân bị thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra năm 2025.

Đại diện 100 hộ dân lên nhận bảng biểu trưng số tiền bạn đọc báo Dân trí trao tặng (Ảnh: Đình Tùng).

Chương trình có sự tham dự của ông Lý Đức Bằng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng; bà Đàm Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy xã Hòa An; ông Đàm Thế Trang, Chủ tịch UBND xã Hòa An; nhà báo Phạm Đình Mạnh, Trưởng khối Nhân ái báo Dân trí cùng đông đảo bà con nhân dân.

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Phạm Đình Mạnh, Trưởng khối Nhân ái báo Dân trí cho biết, nhằm chung tay san sẻ với những khó khăn, vất vả của người dân bị thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra trong năm 2025 tại các tỉnh miền Bắc, Trung, Tây Nguyên, Tổng Biên tập báo Dân trí đã phê duyệt kế hoạch tổ chức Chương trình Tết Nhân ái 2026 - Trao yêu thương và sẻ chia cùng 1.000 hộ dân vùng bão lũ.

Các đại biểu trao quà Tết Nhân ái 2026 tới người dân xã Hòa An (Ảnh: Đinh Tùng).

“Chúng tôi mang tới đây 100 suất quà, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 2 hộp mứt Tết trị giá 100.000 đồng. Những suất quà này là tình cảm của bạn đọc, thông qua báo Dân trí gửi tới các gia đình bị thiệt hại nặng nề do thiên tai bão lũ vừa qua”, Trưởng khối Nhân ái Phạm Đình Mạnh cho biết.

Theo ông Mạnh, ý nghĩa của chương trình là mang Tết Nhân ái đến với những hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, đặc biệt là những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ năm 2025. Chương trình là sự tiếp nối tinh thần chung tay, góp phần giúp người dân vùng bão lũ có thêm điều kiện đón một cái Tết ấm áp hơn.

Người dân nhận quà của chương trình Tết Nhân ái (Ảnh: Đình Tùng).

Tại chương trình, Trưởng khối Nhân ái chia sẻ, trong hơn 20 năm qua, báo Dân trí luôn làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống của người dân có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Từ sự chung tay của bạn đọc, báo Dân trí đã giúp hơn 6.000 hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 58 phòng học; 32 công trình cầu, đường dân sinh; 50 nhà phao chống lũ; tổ chức 28 chương trình khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho hơn 6.000 người dân; tặng 7.210 thẻ Bảo hiểm y tế tới học sinh nghèo...

Tại Cao Bằng, báo Dân trí đã xây dựng 2 công trình phòng học tại Bảo Lâm và Thông Nông. Riêng xã Hòa An, báo đã kêu gọi bạn đọc ủng hộ xây dựng 15 ngôi nhà Nhân ái. Ngày 14/10/2025, thay mặt bạn đọc và các nhà hảo tâm, đại diện báo Dân trí đã trao tặng 6 tấn gạo (tương đương 93 triệu đồng) tới các hộ dân trên địa bàn bị ảnh hưởng bão lũ.

Những phần quà của bạn đọc giúp các hộ dân có thêm điều kiện đón Tết ấm áp, đủ đầy hơn (Ảnh: Đinh Tùng).

Trưởng khối Nhân ái báo Dân trí trân trọng gửi lời cảm ơn tới nhà hảo tâm, bạn đọc đã luôn chung tay ủng hộ; chính quyền tỉnh Cao Bằng đã tạo điều kiện thuận lợi để báo triển khai các chương trình an sinh tại tỉnh; Sở Nội vụ luôn quan tâm đồng hành; Đảng bộ, chính quyền xã Hòa An đã phối hợp sát sao, triển khai hiệu quả các chương trình Nhân ái.... Từ đó, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã trao tận tay 100 suất quà Tết tới bà con có hoàn cảnh khó khăn của xã Hòa An.

Người dân vùng lũ Cao Bằng nhận quà Tết từ bạn đọc báo Dân trí (Ảnh: Đinh Tùng).

Thay mặt chính quyền địa phương, bà Đàm Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy xã Hòa An chia sẻ, năm 2025, xã liên tiếp chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 và 11. Tổng thiệt hại ước tính trên 43 tỷ đồng.

Trong đó, toàn xã 653 ngôi nhà bị ngập, thiệt hại tài sản của người dân khoảng 8 tỷ đồng, vật nuôi 4 tỷ đồng, trên 350ha hoa màu bị ảnh hưởng. Hệ thống công trình giao thông cũng bị hư hại, với tổng thiệt hại ước trên 27 tỷ đồng.

Bà Đàm Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy xã Hòa An cảm ơn tình cảm của bạn đọc và các nhà hảo tâm (Ảnh: Đình Tùng).

“Thiệt hại trong 2025 của xã Hòa An rất lớn. Trong bối cảnh đó, xã đã nhận được sự giúp đỡ rất kịp thời của các cơ quan, tổ chức cùng tấm lòng hảo tâm của nhân dân cả nước. Sự chung tay đó đã giúp bà con từng bước vượt qua khó khăn, dần ổn định cuộc sống”, bà Hằng bày tỏ.

Bí thư Đảng ủy xã Hòa An đánh giá cao ý nghĩa chương trình Tết Nhân ái 2026 của báo Dân trí. Theo bà Hằng, chương trình là hoạt động hết sức ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái. Những phần quà Tết là động lực để bà con đón xuân mới ấm áp, nghĩa tình.

Bà con có hoàn cảnh khó khăn rất vui khi được nhận quà Tết từ bạn đọc báo Dân trí (Ảnh: Đinh Tùng).

Trân trọng tinh thần nhân ái của báo Dân trí, bà Hằng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo báo đã tổ chức chương trình chu đáo, ý nghĩa. Trong thời gian tới, Đảng bộ và chính quyền địa phương mong nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ của bạn đọc, nhà hảo tâm để từng bước khắc phục hậu quả sau bão lũ và dần ổn định cuộc sống người dân.

Ông Trần Văn Lô xúc động khi nhận tấm lòng của bạn đọc báo Dân trí (Ảnh: Đình Tùng).

Dù đã cao tuổi, đi lại khó khăn nhưng ông Trần Văn Lô (SN 1952) vẫn có mặt tại hội trường từ sáng sớm. Được người em họ dìu lên nhận quà, ông Lô xúc động cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc đã tặng gia đình và các hộ khó khăn những phần quà rất ý nghĩa.

“Mang trên mình vết thương chiến tranh, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc và may mắn hơn đồng đội vì được trở về nhà. Tôi rất cảm ơn và tự nhủ cố gắng giữ sức khỏe để thụ hưởng thành quả cách mạng của Đảng và Bác Hồ mang lại”, ông Lô chia sẻ.

Món quà bạn đọc báo Dân trí gửi trao rất ý nghĩa với bà Nguyệt (Ảnh: Đình Tùng).

Sau 2 cơn bão số 10 và 11, bà Triệu Thị Nguyệt (SN 1966) đã mất trắng nông sản. Con lợn bà Nguyệt nuôi để ăn Tết cũng phải tiêu hủy do dịch tả. Vì thế, phần quà của bạn đọc gửi trao rất ý nghĩa đối với gia đình bà.

“Tôi ước ao có 2,5 triệu đồng để mua một con lợn nái làm giống. Sau này, con lợn ấy sẽ là kế sinh nhai của gia đình. Nhưng cơm ăn còn chưa đủ no nên số tiền ấy với tôi chẳng biết bao giờ mới tích cóp đủ. Hôm nay, được nhận món quà Tết, tôi sẽ để dành mua lợn giống”, bà Nguyệt chia sẻ.

Bà con xã Hòa An có mặt từ sớm (Ảnh: Đình Tùng).

Trong thời gian tới, báo Dân trí sẽ tiếp tục tổ chức trao quà Tết tới người dân vùng bão lũ trên cả nước. Báo Dân trí mong tiếp tục nhận được sự chung tay của bạn đọc để các hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện đón Tết ấm áp, đủ đầy hơn.