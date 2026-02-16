Bé gái mồ côi: “Tết này con ước Trời đừng làm mưa, nhà có bánh chưng” (Video: Hương Hồng).

Người mẹ góa bệnh tật và 2 con thơ chưa từng có cái Tết trọn vẹn

Những ngày áp Tết Bính Ngọ, khắp đường làng, ngõ xóm, đâu đâu cũng trang hoàng rực rỡ, rộn rã tiếng cười nói. Trái ngược với không khí tưng bừng ấy, trong căn nhà lá dột nát của người mẹ góa Nguyễn Thị Lan (SN 1995, trú tại xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ) là cảnh tưởng ảm đảm đến thê lương.

Trên chiếc giường gỗ ọp ẹp buông màn kín, kê sát vách gỗ đã bị mối mọt ăn ruỗng, chị Lan nằm nghiêng người, thở dốc. Bên cạnh người mẹ khốn khổ, 2 con gái là Hoàng Thị Thanh Thúy (SN 2013) và Hoàng Yến Nhi (SN 2016) thay nhau bóp chân, xoa tay cho mẹ.

Từ ngày chồng đột ngột qua đời, sức khỏe chị Lan yếu dần bởi bệnh tim và viêm gan B (Ảnh: Hương Hồng).

Nước mắt lưng tròng, bé Thanh Thúy mếu máo: “Mẹ cháu bị bệnh tim. Hôm nay trời rét quá, nên mẹ cháu nhiều lúc không thở được. Chị em cháu sợ lắm!”.

Ngước nhìn lên mái nhà lợp lá cọ, ánh mắt cô bé học lớp 7 không giấu được sự sợ hãi: “Nhà cháu chỗ nào cũng dột. Tết này cháu chỉ ước ông Trời đừng làm mưa, mẹ con cháu có vài cái bánh chưng...”.

Nói rồi, Thúy đưa tay lau nước mắt. Đứa trẻ 13 tuổi vừa nói vừa khóc, khiến những người chứng kiến không khỏi ngậm ngùi thương cảm.

Gắng gượng chống tay ngồi tựa vào thành giường, chị Lan nghẹn ngào kể: Như bao cô gái vùng núi, chị lập gia đình khi mới bước sang tuổi 17. Dẫu cuộc sống nghèo khó, mái ấm nhỏ của vợ chồng chị vẫn rộn tiếng cười khi 2 con gái lần lượt chào đời.

Căn nhà trống hoác, mỗi khi gió mạnh tràn về lạnh thấu xương, 3 mẹ con chị Lan chỉ còn biết ngồi trên giường ôm chặt lấy nhau tìm hơi ấm (Ảnh: Hương Hồng).

Nhưng cuộc đời quá đỗi éo le. Năm 2016, khi bé Yến Nhi mới tròn 8 tháng tuổi, chồng chị Lan đột ngột qua đời sau một vụ tai nạn giao thông. Mất đi trụ cột gia đình, người vợ trẻ và 2 đứa con thơ dại vật lộn trong cảnh khốn khó.

Những năm tháng lam lũ và lo nghĩ nhiều dường như bào mòn sức khỏe người phụ nữ góa bụa. Bệnh tim và viêm gan B ngày càng trở nặng, khiến chị Lan không thể làm được việc nặng, cuộc sống của 3 mẹ con vô cùng chật vật.

Căn nhà dột nát và nỗi sợ mỗi khi trời trở mưa của 2 đứa trẻ mồ côi

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Văn Phẩm, Trưởng khu dân cư Cả, xã Thượng Long, cho biết: “Hoàn cảnh gia đình chị Lan thuộc diện khó khăn nhất ở địa phương, nhiều năm liền là hộ nghèo. Ba mẹ con sống trong căn nhà lá cũ nát, chúng tôi cũng lo lắm, nhưng chưa biết phải làm thế nào”.

Thương mẹ, 2 bé rất chăm ngoan, học giỏi (Ảnh: Hương Hồng).

Ông Phẩm chia sẻ thêm, dù được chính quyền địa phương và bà con hàng xóm quan tâm giúp đỡ, nhưng chị Lan một mình nuôi 2 con nhỏ, lại mắc bệnh, không có thu nhập ổn định nên không thể thoát nghèo.

“Qua báo Dân trí, địa phương rất mong bạn đọc và các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ để gia đình có điều kiện ổn định cuộc sống, các cháu nhỏ được đón Tết ấm áp hơn”, ông Phẩm bày tỏ.

Đưa mắt nhìn khắp lượt căn nhà của mẹ con người đàn bà góa nghèo khó, tôi không khỏi rùng mình lo sợ. Căn nhà lợp lá cọ, vách gỗ xiêu vẹo giữa “đồng không mông quạnh”.

Mẹ con chị Lan bên căn nhà lợp lá cọ dột nát ở xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Hương Hồng).

Theo năm tháng, phần mái lá và vách gỗ tạp đã mục nát. Chị Lan cho biết, những hôm mưa to gió lớn, 3 mẹ con phải chạy sang nhà hàng xóm trú nhờ, đợi trời tạnh mới dám quay về.

Căn nhà trống hoác, bốn bề hở gió. Mỗi khi gió mạnh tràn về lạnh thấu xương, 3 mẹ con chị Lan chỉ còn biết ngồi trên giường ôm chặt lấy nhau tìm hơi ấm.

Chiều cuối năm, khói bếp quện với màn sương xuống sớm tạo thành một màn khói lam chiều bảng lảng trên các mái nhà của thôn Cả. Nhưng trong gian bếp trống trải của mẹ con chị Lan, không khí vẫn lạnh lẽo đến nao lòng.

“Tết này con ước Trời đừng làm mưa, nhà có bánh chưng”, ước nguyện vô cùng giản dị nhưng rất đỗi xót xa của đứa trẻ mồ côi bố (Ảnh: Hương Hồng).

“Bố các cháu không còn, nhìn 2 con thiếu thốn, khổ cực, em đau lòng lắm! Tết đến nơi rồi, đến cái bánh chưng cho các cháu em cũng không lo được!”, đưa ánh mắt buồn bã nhìn xuống bếp, quàng tay ôm cả 2 con vào lòng, chị Lan khóc nấc.