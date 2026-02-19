Trái tim thiêng liêng hồi sinh chàng trai 18 tuổi

Trái tim mới hồi sinh chàng trai 18 tuổi sau 10 năm bạo bệnh (Video: Hương Hồng).

Buổi sáng tại Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Vũ Văn Huy (SN 2007, trú tại xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình), bước ra khỏi phòng bệnh trong vòng tay gia đình.

Ánh nắng nhẹ hắt qua hành lang, soi rõ gương mặt còn gầy nhưng đã hồng hào hơn trước. Hơn 10 năm qua, chàng trai ấy sống cùng bệnh tật. Và hôm nay, em trở về với một trái tim mới.

Bác sĩ Nguyễn Kim Dần, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, thăm khám cẩn thận cho Huy trước khi em xuất viện (Ảnh: Hương Hồng).

Ít ai biết, để có được khoảnh khắc này, Huy đã trải qua hành trình dài đầy thử thách. Từ những ngày điều trị ung thư máu, đến biến chứng xơ gan, suy tim nặng, cuộc sống của em gắn với bệnh viện nhiều hơn là trường học.

Có giai đoạn, trái tim giãn lớn, chức năng co bóp suy giảm nghiêm trọng, Huy phải dùng thuốc vận mạch và thiết bị hỗ trợ tim để duy trì sự sống.

Sau bài viết “10 năm chiến đấu với bạo bệnh, chàng trai 18 tuổi khát khao được sống” đăng trên báo Dân trí, nhiều tấm lòng nhân ái đã giúp đỡ Huy. Qua tài khoản báo Dân trí, em được ủng hộ số tiền 92.973.386 đồng.

Ngoài ra, trực tiếp tại bệnh viện và qua tài khoản cá nhân, gia đình Huy nhận thêm hơn 110 triệu đồng. Tổng cộng, số tiền bạn đọc và nhà hảo tâm giúp đỡ Huy là hơn 200 triệu đồng.

Gia đình Huy cùng các y, bác sĩ, trân trọng đón nhận số tiền 92.973.386 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Và rồi, cơ hội sống đã đến từ nghĩa cử cao cả của người hiến tạng, một quyết định nhân văn được đưa ra trong khoảnh khắc đau thương của một gia đình khác. Ca ghép tim lập tức được tiến hành trong sự phối hợp khẩn trương, chính xác của ê-kíp y, bác sĩ.

Sau nhiều giờ căng thẳng trong phòng mổ, trái tim mới bắt đầu đập trong lồng ngực Huy. Đó không chỉ là nhịp đập sinh học, mà là nhịp đập của sự sống được trao gửi, của tình người được lan tỏa theo một cách thiêng liêng nhất.

Hành trình từ khoa Hồi sức tích cực đến ngày trở về của Huy

Trước đó, Huy bị bệnh cơ tim giãn, hở van hai lá và ba lá nhiều, suy tim cấp, viêm gan C, xơ gan F4 và có tiền sử ung thư máu cấp (Ảnh: Hương Hồng).

Bác sĩ Nguyễn Kim Dần, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết: “Huy là trường hợp có nhiều bệnh nền phức tạp nên việc điều trị và ghép tim gặp không ít thách thức.

Sau ghép, bệnh nhân đáp ứng tốt, chức năng tim cải thiện rõ rệt. Hiện các chỉ số ổn định, đủ điều kiện xuất viện và theo dõi ngoại trú định kỳ. Đây là kết quả của sự phối hợp chuyên môn chặt chẽ cùng tinh thần kiên cường của người bệnh”.

Ngày ra viện, Huy xúc động gửi lời cảm ơn: “Em biết ơn người hiến tạng, các y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội và nhà hảo tâm đã giúp em có cơ hội sống tiếp. Em sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe để không phụ lòng mọi người”.

Trong hành trình hồi sinh của Huy, không thể không nhắc tới sự âm thầm kết nối của phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Sự sẻ chia lặng lẽ ấy không chỉ là cầu nối của những tấm lòng, mà còn là điểm tựa để gia đình Huy vững vàng hơn giữa thời khắc khó khăn nhất.

Để cứu tính mạng Huy, các bác sĩ đã chỉ định ghép tim (Ảnh: Hương Hồng).

“Nếu không có sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, phòng Công tác xã hội…, gia đình tôi không biết xoay xở thế nào. Số tiền hơn 200 triệu đồng là cả niềm hy vọng, giúp con tôi có thêm cơ hội bước qua cửa tử”, chị Trần Thị Huế (SN 1981, mẹ của Huy) nghẹn ngào nói.

Hành trình phía trước của Huy vẫn còn những lần tái khám định kỳ, những viên thuốc chống thải ghép phải uống suốt đời. Nhưng giờ đây, mỗi sáng thức dậy, em không còn nỗi lo trái tim có đủ sức đập tiếp hay không.

Trong nhịp đập của trái tim khỏe khoắn hôm nay, Huy mang theo lời tri ân thầm lặng. Từ một cậu bé từng nằm bất động trong phòng hồi sức, chàng trai 18 tuổi đã được trao cơ hội để viết tiếp những ước mơ.