“Tết này, em ước có tiền mua thuốc cho chồng, các con có manh áo mới”

Tiếng ho khan của người cha át cả không khí Tết trong căn nhà gỗ tạp mục nát

Gia đình anh Hoàng Văn Luận (SN 1989, trú tại xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ) đặc biệt nghèo khó.

Tết Bính Ngọ đã cận kề, nhiều gia đình dường như hoàn tất việc sắm Tết, quây quần bên nhau chờ thời khắc Giao thừa. Thế nhưng, trong căn nhà gỗ tạp cũ kĩ lợp lá cọ của gia đình anh Luận, không khí u ám, buồn đến nao lòng: không hoa, không mâm ngũ quả…, không ai háo hức chờ đón Tết.

Giữa không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng ho khan kéo dài tưởng như không dứt của người chồng và ánh mắt lo lắng, thấp thỏm của người vợ, cùng nỗi sợ hãi hằn lên gương mặt non nớt của 3 đứa con thơ dại.

Người đàn ông từng là trụ cột gia đình, giờ đang chống chọi với căn bệnh hen suyễn và phổi tắc nghẽn mãn tính (Ảnh: Hương Hồng).

Liên tục đưa tay vuốt ngực, vuốt lưng cho chồng, chị Khúc Thị Yến (SN 1986, vợ anh Luận), nghẹn giọng: “Cứ mỗi khi trời trở lạnh là chồng em lại không thở được.

Như hôm nay, gió mùa đông bắc về, anh ấy chỉ ngồi ôm ngực rồi ho rũ ra. Ba đứa con sợ bố chết, chỉ biết ôm nhau khóc. Tết của người ta, chứ nhà em nhiều năm nay chả có Tết. Em chỉ ước có chút tiền mua thuốc cho chồng, các con có manh áo mới để chúng nó đỡ tủi”.

Mỗi khi trời chuyển rét, chỉ thở thôi với anh Luận cũng là cả một sự cố gắng (Ảnh: Hương Hồng).

Giọng buồn bã, chị Yến cho biết, anh Luận mắc hen suyễn và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Nhiều năm nay, người đàn ông vốn là trụ cột gia đình thường xuyên phải đến bệnh viện.

Nhưng, việc chữa trị của anh Luận cũng hết sức bập bõm. Khi xoay xở được tiền, gia đình đưa anh đi bệnh viện thăm khám, lấy thuốc. Những khi túng quẫn, đến tiền tàu xe cũng không có thì đành bốc thuốc lá về uống cầm cự. Vì thế, bệnh tình của anh Luận không mấy thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn.

Ba đứa trẻ nép bên nhau mong có manh áo mới

Các con của anh Luận từ khi sinh ra đã phải chịu những biến cố khác nhau. Hiện 2 cháu lớn được hưởng trợ cấp xã hội dành cho người khuyết tật (Ảnh: Hương Hồng).

Không chỉ bệnh tình của anh Luận khiến cả nhà bao phen khốn đốn, sức khỏe của chị Yến và 3 đứa con thơ cũng là nỗi lo lắng thường trực. Sau 3 lần sinh nở, sức khỏe chị Yến suy kiệt, lại mắc thoát vị đĩa đệm nên không thể làm việc nặng.

Chị Yến chỉ làm những công việc lặt vặt, thu nhập bấp bênh. Vì vậy, gia đình 5 miệng ăn luôn trong cảnh ăn bữa sáng lo bữa tối. Cũng may, nhờ sự đùm bọc của bà con lối xóm và sự quan tâm của chính quyền địa phương, gia đình nghèo khó này chưa rơi vào cảnh thường xuyên đứt bữa.

Nơi tá túc của gia đình 5 con người ốm đau bệnh tật là căn nhà gỗ đã quá cũ nát (Ảnh: Hương Hồng).

Các con của vợ chồng chị Yến từ lúc sinh ra đã phải hứng chịu những biến cố khác nhau. Con trai đầu Hoàng Gia Huynh (SN 2014) từng chết hụt khi ngã xuống ao. Bé thứ 2 Hoàng Gia Khánh (SN 2016) thì bị điện giật đến ngất xỉu.

Cả 2 bé được chẩn đoán tăng động, chậm phát triển trí tuệ, hiện hưởng trợ cấp xã hội dành cho người khuyết tật. Còn bé út Hoàng Gia Bảo (SN 2020) cũng không được nhanh nhẹn như những đứa trẻ cùng trang lứa.

Không chỉ nỗi lo bệnh tật, gia đình anh Luận còn thấp thỏm trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của căn nhà đang ở. Phần mái lá mục nát, mưa lớn là dột khắp nơi. Chính quyền địa phương đã vận động hỗ trợ thay thế bằng một lớp tôn mỏng. Nhưng vách nhà bằng gỗ tạp và cột, kèo đã quá mục ruỗng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Vương Thị Bình, Trưởng khu dân cư Xuân Hà, xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ, xác nhận gia đình anh Luận là một trong những hoàn cảnh khó khăn nhất tại địa phương.

"Anh Luận mắc bệnh nặng, vợ đau yếu, 3 con nhỏ đều cần chăm sóc đặc biệt. Căn nhà của gia đình đã xuống cấp trầm trọng. Chúng tôi rất mong bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để gia đình có điều kiện chữa bệnh, có căn nhà an toàn hơn”, bà Bình bày tỏ.