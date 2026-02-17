Nỗi đau của người phụ nữ nghèo, khi chồng, con trai cùng mắc suy thận mạn (Video: Hương Hồng).

Với gia đình chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1982, trú tại thôn Cao Xá, xã Thượng Hồng, TP Hải Phòng), phòng điều trị của khoa Thận - Thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương còn “thân thuộc” hơn ngôi nhà của mình.

Bởi suốt thời gian qua, sự sống của anh Vũ Văn Quang (SN 1979, chồng chị Huyền) và con trai Vũ Thành Long (SN 2001) gắn chặt với bệnh viện.

Cùng mắc suy thận giai đoạn cuối, mỗi tuần của 2 bố con anh Quang lại trôi qua trong nặng nề, lo âu với những chu kỳ lọc máu, lọc màng bụng kéo dài không có điểm dừng.

Đang là sinh viên năm cuối, Long bất ngờ mắc suy thận giai đoạn cuối (Ảnh: Hương Hồng).

Mắt đỏ hoe, chị Huyền chia sẻ về hoàn cảnh gia đình. Nhà làm nông nghiệp nhưng chỉ có vỏn vẹn 2 sào ruộng. Để trang trải cuộc sống và lo cho 2 đứa con ăn học, ngoài thời gian canh tác trên đồng ruộng, chị Huyền xin đi làm công nhân thời vụ, anh Quang nhận sửa xe máy để thêm thắt “đồng ra đồng vào”.

Năm 2020, anh Quang phát hiện mắc suy thận giai đoạn cuối. Để duy trì sự sống, người đàn ông trụ cột gia đình phải duy trì lịch chạy thận nhân tạo 3 lần mỗi tuần.

Khi lao động chính bất ngờ mắc bệnh hiểm nghèo, thời gian nằm viện nhiều hơn ở nhà, gia đình lập tức lâm vào cảnh khốn quẫn. Chị Huyền buộc phải nghỉ việc để túc trực chăm chồng.

Thu nhập không còn, số tiền ít ỏi tích cóp được khi anh Quang còn khỏe mạnh cũng dần “đội nón ra đi” theo từng chu kỳ lọc máu.

Thay vì miệt mài trên thư viện tìm tòi tài liệu làm Đồ án tốt nghiệp, Long phải lọc màng bụng 4 lần mỗi ngày (Ảnh: Hương Hồng).

Tưởng rằng trong nhà có 1 người mang bệnh nan y đã là quá bất hạnh, nhưng tai họa một lần nữa lại giáng xuống. Tháng 5/2025, khi đang là sinh viên năm cuối khoa Điện tự động hóa, Trường Đại học Sao Đỏ, Long thấy sút cân, cơ thể mỏi mệt…

Cầm tờ bệnh án trên tay, đọc đến phần ghi kết luận “suy thận giai đoạn cuối”, chàng kĩ sư tương lai đã không thể đứng vững, đầu óc quay cuồng, trời đất như đổ sụp. Kể từ đó, thay vì miệt mài trong thư viện, tìm tòi tài liệu làm Đồ án tốt nghiệp, mỗi ngày Long phải lọc màng bụng 4 lần để duy trì sự sống.

Bố và anh trai lâm trọng bệnh, lấy “bệnh viện là nhà”, Vũ Hoàng Phúc (SN 2008, con út chị Huyền), đang học lớp 12 nằng nặc xin nghỉ để đi làm phụ giúp gia đình.

Anh Quang mắc suy thận mãn từ năm 2020. Từ đó, cuộc sống của anh gần như gắn liền với bệnh viện (Ảnh: Hương Hồng).

“Không biết từ đâu, tai ương cứ liên tiếp tìm đến gia đình em. Thương bố và anh trai, thằng bé Phúc mấy lần cứ khóc đòi mẹ cho đi xét nghiệm để hiến thận cứu bố, cứu anh và nghỉ học để đi làm thuê.

Nhưng nó sức yếu nên em nhất quyết không cho. Người hiến thận cứu bố con anh ấy phải là em chứ không phải thằng bé…”, nỗi đau đớn trào dâng, chị Huyền ôm mặt bật khóc.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Thị Hường, Trưởng khoa Thận - Thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương cho biết: “Anh Vũ Văn Quang và con trai là Vũ Thành Long đều mắc suy thận giai đoạn cuối, đang điều trị tại khoa”.

Người mẹ đã sẵn sàng sẻ chia máu thịt để cứu con, nhưng khoản chi phí khoảng 200 triệu đồng cho ca ghép thận là con số vượt quá khả năng của chị (Ảnh: Hương Hồng).

Bác sĩ Hường chia sẻ thêm, Long còn rất trẻ nên ghép thận là phương án điều trị tối ưu lúc này. Người mẹ đã sẵn sàng hiến thận, sẵn sàng chia sẻ máu thịt để cứu con, nhưng chi phí cho ca ghép khoảng 200 triệu đồng là gánh nặng quá lớn.

Sau thời gian dài chạy chữa cho chồng và con trai, gia đình chị Huyền đã hoàn toàn kiệt quệ, không còn khả năng xoay xở.

“Chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ, để cháu Long sớm có cơ hội được ghép thận, tiếp tục sự sống và nuôi dưỡng những ước mơ còn dang dở”, bác sĩ Hường bày tỏ.