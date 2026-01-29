Kết quả ca ghép gan do nữ sinh hiến để "níu giữ" sự sống cho anh trai

Ngày 29/1, Bệnh viện Đà Nẵng thông tin, đã thực hiện thành công ca ghép gan cho bệnh nhân Phan Anh Văn (31 tuổi) với người hiến là em gái ruột Phan Thị Thủy Tiên (21 tuổi). Đây là 2 nhân vật trong bài viết "Nữ sinh sẵn sàng hiến gan, khẩn cầu cơ hội sống cho anh trai", được báo Dân trí đăng tải ngày 20/1.

Tính đến ngày 29/1, tổng số tiền bạn đọc ủng hộ hoàn cảnh của anh Phan Anh Văn (trú thôn La Bông, xã Hòa Tiến, Đà Nẵng) qua tài khoản của báo Dân trí là 192.111.600 đồng.

Bên cạnh đó, theo gia đình, bạn đọc đã ủng hộ trực tiếp vào tài khoản của anh Phan Anh Văn số tiền hơn 30 triệu đồng.

Anh Phan Anh Văn và em gái Phan Thị Thủy Tiên đã được phẫu thuật thành công ca ghép gan (Ảnh: Hoài Sơn).

Bác sĩ CKII Nguyễn Hoàng, Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, anh Phan Anh Văn mắc viêm gan B nhiều năm nhưng chưa được điều trị kháng virus, sau đó phát hiện ung thư gan ở cả thùy phải và thùy trái. Do tổn thương lan rộng, bệnh nhân không còn chỉ định phẫu thuật triệt căn, ghép gan là phương pháp duy nhất để kéo dài sự sống.

Trong gia đình, 3 người thân khác đều dương tính với viêm gan B, không đủ điều kiện hiến gan. May mắn, em gái út Phan Thị Thủy Tiên, sinh viên năm 2 Trường Cao đẳng Y tế Huế (nay sáp nhập vào Trường Đại học Y dược - Đại học Huế), là người duy nhất không mắc viêm gan B, tình nguyện hiến gan cứu anh trai.

Qua thăm khám và đo đạc, các bác sĩ xác định phần gan hiến của Tiên phù hợp với anh Văn, đảm bảo an toàn cho người hiến. Hồ sơ và xét nghiệm của 2 anh em đã được trình Hội đồng ghép gan Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Đà Nẵng xem xét.

Ca ghép được thực hiện từ 8h ngày 10/1, với sự hỗ trợ của các chuyên gia đầu ngành ghép gan Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và PGS.TS Lê Văn Thành, nguyên Chủ nhiệm Khoa Gan - Mật - Tụy Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ca mổ kéo dài 5 giờ, sau đó người hiến tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định.

Đối với người nhận gan, sau khi cắt bỏ phần gan bệnh lý, mảnh gan ghép của người hiến được đưa vào ổ bụng để nối các mạch máu, đường mật. Bệnh nhân ghép gan tỉnh trong phòng mổ, rút ống nội khí quản và được chuyển về phòng hồi sức.

Sau 1 tuần theo dõi và điều trị, người hiến gan đã khỏe mạnh. Bệnh nhân ghép gan ổn định, chức năng mảnh ghép tốt, đã tự vận động đi lại, ăn uống bình thường.

Anh Phan Anh Văn khi được chẩn đoán ung thư gan đa ổ (Ảnh: Hoài Sơn).

Bác sĩ Nguyễn Hoàng chia sẻ: "Đây là ca ghép gan đặc biệt khi cả người hiến và người nhận đều còn rất trẻ, anh em ruột trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Với sự hỗ trợ tích cực của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Đà Nẵng và sự quan tâm, ủng hộ của bạn đọc báo Dân trí, ca ghép đã diễn ra thuận lợi".

Tính từ tháng 10/2025 đến nay, Bệnh viện Đà Nẵng đã thực hiện thành công 3 ca ghép gan, trở thành bệnh viện đầu tiên triển khai kỹ thuật ghép gan từ người hiến sống tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Bác sĩ Hoàng cho biết, với quyết tâm cao, Bệnh viện Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai thêm nhiều ca ghép gan để giúp các bệnh nhân mắc bệnh lý gan mạn tính (xơ gan, ung thư gan) có cơ hội hồi sinh.

Trước đó, báo Dân trí đã thông tin về hoàn cảnh của anh Phan Anh Văn, chỉ còn một cơ hội sống duy nhất là ghép gan do bệnh ung thư gan tiến triển nhanh. Giữa bế tắc vì bệnh tật và gia cảnh nghèo khó, em gái út Phan Thị Thủy Tiên đã tình nguyện hiến một phần lá gan để cứu anh trai.

Dù tình thân đã mang lại hy vọng, chi phí ghép gan lại là rào cản lớn. Gia đình đã dốc hết 22 triệu đồng tiền tiết kiệm cho đợt TACE (nút mạch hóa chất) đầu tiên và vay mượn được 300 triệu đồng từ người thân, họ hàng, thậm chí cả tiền dưỡng già của ông bà ngoại.

Tuy nhiên, 300 triệu đồng ấy mới chỉ là một nửa chặng đường, phần chi phí còn lại vượt quá khả năng của gia đình. Giữa nỗi đau bệnh tật, nước mắt cha mẹ và sự hy sinh của em gái, gia đình anh Văn đã khẩn cầu sự sẻ chia của cộng đồng để níu giữ một sự sống đang dần cạn.