Người đàn ông bị ngã giàn giáo nguy kịch được giúp đỡ hơn 246 triệu đồng

Hơn 246 triệu đồng đến với gia đình ông Thái Văn Hà bị ngã giàn giáo (Video: Hương Hồng).

Ngày 18/9, phóng viên Dân trí phối hợp cùng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm và trao biển biểu trưng số tiền 221.102.802 đồng tới gia đình bệnh nhân Thái Văn Hà (SN 1969, trú tại Nghệ An), hoàn cảnh trong bài viết “Bố ngã giàn giáo liệt nửa người, nam sinh Bách Khoa Hà Nội cầu cứu”.

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ ông Hà qua tài khoản báo Dân trí. Toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí kết chuyển vào tài khoản của bà Thái Thị Nga (vợ ông Hà), để gia đình kịp thời trang trải chi phí điều trị.

Ngoài ra, tại bệnh viện và qua số tài khoản cá nhân của bà Nga, nhiều tấm lòng hảo tâm cũng đã trực tiếp ủng hộ hơn 25 triệu đồng, nâng tổng số tiền gia đình ông Hà nhận được đến nay là hơn 246 triệu đồng.

Phóng viên Dân trí cùng các y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trân trọng trao biển biểu trưng số tiền 221.102.802 đồng bạn đọc giúp đỡ tới bà Thái Thị Nga (Ảnh: CTV).

Trân trọng đón nhận tấm lòng của bạn đọc cả nước, bà Thái Thị Nga xúc động nói: “Thật sự, vợ chồng tôi không bao giờ nghĩ có ngày được nhiều người xa lạ thương yêu, giúp đỡ đến thế.

Số tiền quá lớn này đã cứu gia đình tôi trong lúc khốn cùng nhất. Tôi thay mặt chồng và cả gia đình xin cảm tạ quý bạn đọc báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm, cảm ơn tập thể y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đã cho chồng tôi cơ hội sống tiếp”.

Chị Nguyễn Thị Phương, cán bộ Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chia sẻ: “Trường hợp của bệnh nhân Hà thật sự khó khăn, bệnh tình nặng, chi phí điều trị lại quá lớn. Rất may nhờ sự đồng hành của báo Dân trí, thông tin kêu gọi đã chạm đến trái tim nhiều bạn đọc.

Số tiền hơn 246 triệu đồng không chỉ giúp gia đình chi trả viện phí, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp họ vượt qua những ngày tháng đau thương”.

Lớn lên ở vùng quê nghèo khó, ông Thái Văn Hà sớm trở thành trụ cột gia đình. Ông chăm chỉ lao động, vừa phụng dưỡng mẹ già, chăm vợ bệnh tật, vừa nuôi 2 con ăn học. Cuộc sống cả gia đình chỉ trông chờ vào vài sào ruộng nên những khi nông nhàn, ông lại lặn lội đi phụ hồ mong kiếm thêm đồng ra đồng vào.

Ngày 2/7, tai họa bất ngờ giáng xuống đầu người đàn ông trụ cột gia đình. Khi đang làm phụ hồ tại một công trình xây dựng, bất ngờ giàn giáo đổ sập, ông Hà ngã từ độ cao hơn 3m xuống đất.

Tai nạn khiến ông bị đa chấn thương nghiêm trọng: Gãy nhiều xương sườn, chấn thương ngực kín, tổn thương phổi do xương gẫy đâm vào, tổn thương cột sống ngực T5 gây liệt nửa người dưới.

Sau ca phẫu thuật cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An, ông Hà được chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị tích cực.

Bà Thái Thị Nga (vợ ông Hà) mắc bệnh u vú nhưng phải gác lại việc chữa trị để chăm chồng nơi bệnh viện. (Ảnh: Hương Hồng).

Nhờ sự tận tình cứu chữa của các y bác sĩ cùng sự hỗ trợ kịp thời từ bạn đọc, bệnh tình ông Hà đã thuyên giảm và được chuyển về tuyến dưới để tiếp tục điều trị, phục hồi. Đây là tín hiệu đầy hy vọng cho cả gia đình sau những ngày dài tuyệt vọng.

Rời Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, hình ảnh đôi bàn tay bà Nga siết chặt tấm biển biểu trưng bạn đọc Dân trí hỗ trợ vẫn in sâu trong tâm trí chúng tôi.

Trong niềm xúc động, bà Nga nghẹn ngào: “Nhờ mọi người, gia đình tôi đã có thêm cơ hội níu giữ sự sống cho chồng, con trai không phải nghỉ học. Công ơn này, chúng tôi xin trân trọng và ghi nhớ!”.