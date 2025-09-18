Báo Dân trí và Bệnh viện Bạch Mai hợp tác toàn diện, chung tay vì cộng đồng

Báo Dân trí và Bệnh viện Bạch Mai hợp tác toàn diện

Ngày 17/9, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa báo Dân trí và Bệnh viện Bạch Mai.

Hợp tác toàn diện sẽ phát huy thế mạnh truyền thông của báo Dân trí và trình độ chuyên môn về y tế của Bệnh viện Bạch Mai để mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng.

Cụ thể, thông qua thỏa thuận hợp tác, Bệnh viện Bạch Mai sẽ cùng phối hợp với báo Dân trí trong nhiều lĩnh vực nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về sức khỏe qua truyền thông và y tế.

Lãnh đạo 2 đơn vị đã thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện vào chiều 17/9.

Bên cạnh đó, hai bên cùng phối hợp để tổ chức hội thảo khoa học về sức khỏe cộng đồng, cũng như xây dựng các chuyên đề truyền thông, chuyên trang y tế và các sản phẩm truyền thông y tế chất lượng với nhiều hình thức thể hiện sáng tạo, hiện đại như video clip, talkshow, livestream…

Chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai sẽ tích cực tham gia cung cấp thông tin, chia sẻ kiến thức, để các chương trình truyền thông về y tế của báo Dân trí đảm bảo mang đến bạn đọc hàm lượng chuyên môn cao, đáng tin cậy từ các y bác sĩ đầu ngành.

Thông qua phối hợp toàn diện, các hoàn cảnh bệnh nhân khó khăn cũng sẽ kịp thời được xác minh và thông tin đến cộng đồng thông qua chuyên mục Tấm lòng nhân ái, để tiếp nhận hỗ trợ từ bạn đọc.

Bên cạnh đó, hai đơn vị sẽ cùng phối hợp để tổ chức nhiều chương trình khám bệnh nhân đạo, góp sức mình cho công tác an sinh xã hội với những hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách.

Báo Dân trí giúp nhiều bệnh nhân hiểm nghèo viết tiếp cuộc đời

PGS. TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai phát biểu tại buổi lễ.

Chia sẻ tại Lễ ký kết, PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đánh giá cao sự đồng hành xuyên suốt của báo Dân trí với bệnh viện trong công tác truyền thông y tế và hỗ trợ cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

“Trong nhiều năm qua, báo Dân trí đã đồng hành cùng với Bệnh viện Bạch Mai. Đã có rất nhiều bệnh nhân khó khăn được báo Dân trí làm cầu nối để mang đến sự hỗ trợ của nhà hảo tâm, qua đó vượt qua cơn bạo bệnh”, PGS Đào Xuân Cơ chia sẻ.

Nhiều bệnh nhân khó khăn tại Bệnh viện Bạch Mai đã được báo Dân trí chung tay kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng, viết nên những câu chuyện cổ tích.

PGS Đào Xuân Cơ cũng chia sẻ nhiều kỷ niệm đặc biệt với báo Dân trí trong hành trình mang lại giá trị cho cộng đồng.

“Tôi nhận nhiệm vụ tại Bệnh viện Bạch Mai 20 năm thì cũng từng đó thời gian gắn bó với báo Dân trí. Trải qua thời gian, tôi được trưởng thành qua các cương vị khác nhau tại Bệnh viện Bạch Mai và vẫn luôn gắn bó với các nhà báo của Dân trí”, ông bày tỏ.

Thời gian trước đây, khi Bệnh viện Bạch Mai bước đầu triển khai các kỹ thuật cao, điển hình như lọc máu vẫn chưa được bảo hiểm y tế thanh toán. Đây là những kỹ thuật có thể cứu được rất nhiều bệnh nhân khó, cận kề cửa tử nhưng lại rất tốn kém, nhiều bệnh nhân không có khả năng chi trả.

“Nếu không có sự chung tay của các nhà hảo tâm, thông qua cầu nối là báo Dân trí, nhiều bệnh nhân không thể viết tiếp cuộc đời”, PGS. TS Đào Xuân Cơ nhấn mạnh.

PGS.TS Đào Xuân Cơ chia sẻ nhiều kỷ niệm đặc biệt trong quá trình báo Dân trí đồng hành cùng bệnh viện.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ câu chuyện về một cuộc đời được viết tiếp như vậy vào năm 2009 khiến ông nhớ mãi.

Bệnh nhân mồ côi cả cha lẫn mẹ, là một kỹ sư Bách Khoa vừa ra trường và xin được việc tại một xưởng cơ khí. Tuy nhiên, tương lai phía trước của chàng thanh niên này như sụp đổ khi bất ngờ bị liệt tứ chi vì căn bệnh liệt dây thần kinh ngoại biên.

Với căn bệnh này, có hai phương pháp điều trị hiệu quả là thay huyết tương và dùng kháng thể. Tuy nhiên, đây đều là những kỹ thuật rất đắt đỏ.

“Khi đó tôi là một bác sĩ mới hơn 30 tuổi. Mỗi lần sang thăm, cậu thanh niên nằm bất động chỉ biết nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu. Tôi đã quyết tâm cùng phóng viên báo Dân trí kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ cho hoàn cảnh này”, PGS Cơ nhớ lại.

Phép màu đã đến. Bệnh nhân được thay huyết tương tổng cộng 12 lần với viện phí hàng trăm triệu đồng (được bạn đọc Dân trí hỗ trợ) đã có thể đứng dậy tập đi sau 1 tháng điều trị.

“6 tháng sau khi xuất viện, bệnh nhân quay trở lại thăm tôi với một diện mạo hoàn toàn khác, là một chàng trai khỏe mạnh. Ngay cả tôi lúc đầu cũng không nhận ra. Nghe anh kể rằng mình đã có thể đi làm trở lại, có lương tôi thấy rất hạnh phúc.

Bạn ấy bây giờ lấy vợ sinh con khỏe mạnh bình thường. Nếu không được cứu bạn ấy sẽ chết vì teo cơ và nhiễm khuẩn”, PGS Đào Xuân Cơ xúc động chia sẻ.

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, nam kỹ sư trẻ này là một trong rất nhiều bệnh nhân nghèo điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai đã vượt qua hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, nhờ sự đồng hành của báo Dân trí, từ đó có một cuộc đời mới và cống hiến cho xã hội.

Sang năm 2026, Bệnh viện Bạch Mai sẽ kỷ niệm 115 năm ngày thành lập. Hiện bệnh viện cũng là cơ sở y tế có số giường bệnh, quy mô về nhân lực và chuyên môn nghiệp vụ lớn nhất cả nước.

Bệnh viện Bạch Mai hiện có khoảng 5.000 cán bộ, nhân viên. Mỗi ngày, cơ sở này tiếp nhận thường xuyên hơn 4.000 bệnh nhân nội trú và lên đến 10.000 bệnh nhân ngoại trú. Cùng với đó, theo dự kiến chỉ còn chưa đầy 80 ngày nữa, cơ sở hai của bệnh viện tại Ninh Bình sẽ đi vào hoạt động.

Như vậy quy mô của bệnh viện tới đây sẽ còn lớn mạnh hơn rất nhiều.

Trách nhiệm chăm sóc sức khỏe của người dân không chỉ của ngành y tế mà còn của Đảng, Chính phủ, các bộ, ban, ngành trong đó có các cơ quan báo chí.

Báo Dân trí là tờ báo hàng đầu của Việt Nam. Báo không chỉ đưa thông tin nhanh nhạy, chính xác mà còn sẻ chia các giá trị nhân văn và thể hiện trách nhiệm xã hội.

Hợp tác toàn diện giữa Bệnh viện Bạch Mai và báo Dân trí sẽ mở ra chương mới trong việc phối hợp chặt chẽ về truyền thông y tế, cũng như tiếp tục lan tỏa các chương trình nhân đạo cho bệnh nhân nghèo.

Lễ ký kết mở ra một chương mới trong sự hợp tác giữa Bệnh viện Bạch Mai và báo Dân trí.

“Quỹ Nhân ái của báo Dân trí từ trước đến nay luôn hết sức minh bạch. Công tác thiện nguyện trong thời gian tới sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Bệnh viện Bạch Mai.

Cùng với đó, Bệnh viện Bạch Mai sẽ hợp tác sâu với báo Dân trí trong các sự kiện y tế để góp phần chia sẻ tri thức y học.

Tôi mong muốn hợp tác giữa Bệnh viện Bạch Mai sẽ hiệu quả, bền vững và vì cộng đồng”, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai kỳ vọng.

Chung sức mang thêm nhiều giá trị cho cộng đồng

Tại buổi lễ, nhà báo Phạm Tuấn Anh – Tổng Biên tập báo Dân trí chia sẻ, báo Dân trí là một tờ báo còn tương đối trẻ, so với một cơ quan có bề dày truyền thống gần 115 năm như Bệnh viện Bạch Mai.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập báo Dân trí khẳng định, 20 năm qua tờ báo luôn phát triển theo định hướng xoay quanh 3 trụ cột Nhân văn - Nhân bản - Nhân ái.

Những năm qua, Dân trí nhận được rất nhiều sự quan tâm, động viên từ các y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai để làm tốt hơn nhiệm vụ phục vụ cộng đồng, không chỉ trong lĩnh vực y tế mà còn trong các hoạt động mang tính nhân văn, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Báo Dân trí khởi đầu cách đây 20 năm, với tên gọi ban đầu là báo điện tử Dân trí trực thuộc Hội Khuyến học Việt Nam.

Ngay từ đầu, Tổng Biên tập khi đó là nhà báo Phạm Huy Hoàn đã định hướng xây dựng Dân trí trên nền tảng Nhân văn - Nhân bản - Nhân ái. Trong suốt 20 năm qua, tờ báo phát triển xoay quanh ba trụ cột ấy.

Tháng 12/2004, khi mới chỉ là một trang tin điện tử, Dân trí đã thành lập Quỹ Nhân ái với mong muốn chia sẻ, làm cầu nối giữa cộng đồng và những mảnh đời kém may mắn, dù nguồn lực khi ấy còn rất khiêm tốn.

“Suốt 20 năm, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, đội ngũ Dân trí luôn tự giao trách nhiệm thực hiện các chương trình thiện nguyện, xã hội. Thế mạnh của báo là trở thành cầu nối, từ đó bạn đọc trong và ngoài nước biết đến, tin tưởng, đặc biệt nhờ nguyên tắc minh bạch một đồng đến - một đồng đi.

Tất cả thông tin về từng khoản đóng góp, chuyển đi - chuyển đến đều được công khai trên báo và có thể tra cứu bất cứ lúc nào”, nhà báo Phạm Tuấn Anh chia sẻ.

Báo bền bỉ thực hiện các chương trình thiện nguyện như xây dựng 58 công trình giáo dục, 31 cây cầu, 218 căn nhà nhân ái, tặng hơn 7000 thẻ bảo hiểm y tế và nhiều hoạt động khác.

Hàng ngày, với trái tim của những người làm báo, Dân trí tiếp cận nhiều ngóc ngách của cuộc sống, nơi có những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tính đến nay, đã có gần 6.000 hoàn cảnh được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, trong đó nhiều người rơi vào tình huống cấp bách về sức khỏe và tính mạng, không thể tiếp cận y tế vì lý do tài chính.

Nhiều người trong số đó, nhờ sự giúp đỡ từ bạn đọc, đã vượt qua nghịch cảnh. Có những em nhỏ được cứu sống, nay đã trưởng thành, học tập và đóng góp cho xã hội.

Những việc ấy, Dân trí không thể làm được nếu không có sự giúp đỡ của bạn đọc và sự đồng hành của các bệnh viện trên cả nước. Các bác sĩ luôn nhiệt tình, giàu lòng nhân ái, thấu cảm với những số phận kém may mắn. Bệnh viện Bạch Mai là một trong những đơn vị có sự đồng hành đặc biệt nhất với Dân trí.

Cũng theo nhà báo Phạm Tuấn Anh, trong quá trình phát triển, Dân trí ngày càng nhận thấy rằng lĩnh vực y tế là mối quan tâm lớn của bạn đọc.

3 năm trở lại đây, báo đã chủ trương đầu tư mạnh mẽ vào mảng truyền thông y tế. Chuyên mục Sức khỏe được đổi mới cả về nội dung, hình thức và cách thể hiện. Khi nội dung đủ tốt, chuyên mục này được đưa lên vị trí cao trên trang, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng.

Qua đó, Dân trí nhận được sự phối hợp từ Bộ Y tế cũng như nhiều bệnh viện, cơ quan y tế. Các quan hệ hợp tác dần được hiện thực hóa qua chương trình ký kết, hợp đồng.

Đánh giá cao sáng kiến hợp tác toàn diện từ lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, Tổng Biên tập báo Dân trí cho rằng đây sẽ là bước ngoặt mở ra hướng đi cụ thể, bài bản và hiệu quả hơn cho cả hai đơn vị.

Hợp tác toàn diện sẽ là bước ngoặt mở ra hướng đi cụ thể, bài bản và hiệu quả hơn cho cả hai đơn vị.

“Lần đầu tiên, Dân trí nhận được một đề xuất hợp tác mang tính chiến lược và toàn diện để mở ra hướng phối hợp cụ thể, hiệu quả hơn. Chúng tôi kỳ vọng, từ hợp tác này, hai bên sẽ trao đổi sâu hơn về truyền thông kiến thức bảo vệ sức khỏe cho từng người dân.

Bệnh viện Bạch Mai có thế mạnh rất lớn về các thông tin y khoa đột phá - là tuyến đầu triển khai nhiều kỹ thuật tiên tiến mang lại giá trị cho cộng đồng.

Cùng với đó là sự phối hợp trong công tác xã hội, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Thông qua hợp tác này, hai bên kỳ vọng sẽ kết nối thêm nhiều đối tác công - tư để cùng nhau tạo ra các chương trình thực sự ý nghĩa cho cộng đồng”, Tổng Biên tập báo Dân trí nhấn mạnh.

