Tận cùng nỗi đau gia đình 3 người mất vì ung thư và số phận của 4 bố con

2 năm 3 cái tang, người cha bất hạnh gồng mình nuôi 3 con thơ (Video: Gia Khoa - Tùng Dương).

Bi kịch gia đình 3 người mất vì ung thư, nỗi đau chồng chất

Căn nhà nhỏ ở xóm Đảng 1, xã Quyết Thắng, tỉnh Phú Thọ, giờ đây chỉ còn anh Bùi Văn Kiển cảnh gà trống gồng gánh nuôi 3 con nhỏ trong cảnh nghèo túng, nợ nần và bế tắc.

Anh Kiển, người đàn ông 42 tuổi ngồi lặng bên 3 đứa con thơ, đôi mắt sâu thẳm, mệt mỏi. Chỉ trong vòng 2 năm, 4 bố con anh phải liên tiếp đón nhận 3 nỗi đau khi những người thân yêu nhất qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác, khiến không khí trong gia đình trở nên hiu hắt, ảm đạm.

4 bố con anh Kiển đứng trước bàn thờ 3 người thân (Ảnh: Gia Khoa).

Nén nỗi đau trong lòng, anh Kiển kể, năm 2019, mẹ anh là bà Bùi Thị Sọn (SN 1947), khi đến viện khám thì phát hiện ung thư dạ dày. Tin dữ về căn bệnh quái ác như "một bản án tử", khiến không khí gia đình càng thêm nặng nề.

Mặc dù hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, nhưng anh Kiển cũng cố gắng chạy vạy khắp nơi để lo thuốc men, phẫu thuật cho mẹ. Sau 4 năm kể từ khi phát hiện ra bệnh ung thư, ngày 20/3/2023 bà Sọn qua đời.

Chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau mất mẹ, chỉ ít ngày sau, chị Bùi Thị Thúy (SN 1986) vợ anh Kiện thấy đau tức ở vùng ngực và đi khám thì bác sĩ chẩn đoán chị bị ung thư vú.

Cùng thời điểm, chị Bùi Thị Bính (SN 1975), chị gái anh Kiện cũng phát hiện mắc căn bệnh ung thư tương tự người em dâu. Bao năm chạy vạy, vay mượn khắp nơi để lo thuốc men, hóa trị, phẫu thuật... gia đình anh Kiển đã kiệt quệ. Chỉ 2 năm sau ngày mẹ mất, ngày 20/3, chị Bính qua đời.

Sau đó một tháng, người vợ cũng buông tay bỏ lại 4 bố con anh Kiển. “Ngày tiễn vợ, các con tôi khóc ngất, cứ hỏi bao giờ mẹ về hả bố? Tôi chỉ biết ôm con vào lòng. Tôi đã mất mẹ, mất chị, mất vợ, giờ 3 đứa con là chỗ dựa duy nhất để tôi cố gắng sống tiếp”, giọng anh Kiển nghẹn ngào.

Vì gánh nặng mưu sinh, anh Bùi Văn Kiển phải xuống Hà Nội làm thuê, để 3 con thơ ở nhà tự chăm sóc lẫn nhau (Ảnh: Gia Khoa).

Sau những biến cố đau lòng, gánh nặng gia đình dồn hết lên vai anh Kiển. Ngôi nhà được Nhà nước hỗ trợ xây dựng, song vẫn thiếu thốn công trình phụ, cuộc sống chật vật đủ bề.

Không nghề nghiệp ổn định, anh Kiển buộc phải đi Hà Nội làm thuê. Công việc bấp bênh, khi phụ hồ, lúc bốc vác, thu nhập được vài trăm nghìn mỗi ngày. Mỗi lần đi làm xa, anh đành để 3 đứa con ở nhà tự chăm sóc lẫn nhau.

“Đứa lớn nhất mới 15 tuổi, đứa nhỏ mới 7 tuổi, chúng còn non nớt lắm. Tôi đi làm mà lòng như lửa đốt. Mỗi tuần tôi phải về thăm con một lần, thành ra mất công việc, thu nhập đã ít lại càng ít hơn”, anh Kiển trải lòng.

Khoản nợ vay mượn trong những năm dài chữa bệnh đến nay vẫn còn treo lơ lửng. Số tiền ít ỏi anh kiếm được chỉ đủ mua gạo và chút thức ăn. Chuyện học hành của các con vì thế trở thành nỗi lo thường trực.

3 đứa trẻ bơ vơ thiếu hơi ấm của mẹ

Sự ra đi của mẹ để lại khoảng trống mênh mông không gì bù đắp được trong tâm hồn 3 đứa trẻ. Cháu Bùi Thị Thanh Hà (SN 2010) mới 15 tuổi đã phải thay mẹ gánh vác công việc gia đình cùng bố chăm sóc 2 em.

Sau bão, bùn đất sụt xuống tràn vào nhà, bố đi làm xa, 2 chị em phải lấy xe xúc đất đổ ra ngoài (Ảnh: Gia Khoa).

Cháu Bùi Thị Huyền My (SN 2012) và cháu Bùi Quang Thái (SN 2018) vẫn còn quá nhỏ, chưa hiểu hết sự mất mát, nhưng ánh mắt buồn xa xăm mỗi khi nhắc đến mẹ khiến ai cũng xót xa.

Trong căn bếp trống trải, bữa cơm của các con anh Kiển thường chỉ có rau luộc, canh nhạt. Quần áo các con mặc đều là đồ cũ, phần lớn do họ hàng, làng xóm hỗ trợ.

Bố oằn mình mưu sinh, cháu Hà mới 15 tuổi đã phải thay mẹ chăm sóc hai em nhỏ (Ảnh: Gia Khoa).

“Các con còn bé quá, tôi chỉ mong chúng có cơm ăn, áo mặc và được tiếp tục đến trường, chứ không phải chịu cảnh ngộ éo le như cha mẹ”, anh Kiển nghẹn lời.

Ông Bùi Văn Chướng, Trưởng xóm Đảng 1 cho biết, gia đình anh Kiển vốn đã khó khăn, nay lại mất mát quá nhiều. Suốt nhiều tháng nay, 3 đứa trẻ phải ở nhà tự chăm sóc nhau để bố đi Hà Nội làm thuê.

Bà con trong xóm rất thương, nhưng cuộc sống của người dân nơi đây còn khó khăn nên sự giúp đỡ cũng chẳng được là bao.

3 đứa trẻ nghèo, mồ côi mẹ cần lắm những bàn tay nâng đỡ để được tiếp tục đến trường, sống trọn vẹn tuổi thơ của mình (Ảnh: Gia Khoa).

“Trước mắt anh Kiển là cả chặng đường dài đầy gian nan. Một mình anh khó lòng vừa lo cái ăn cái mặc, vừa trả nợ, vừa nuôi 3 đứa con đang tuổi ăn học. 3 đứa trẻ mồ côi mẹ rất cần sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng để có thể tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ.

Thông qua báo Dân trí, chúng tôi mong những tấm lòng hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình, để các cháu có điều kiện ăn học, có tuổi thơ bớt thiệt thòi. Hy vọng, sự sẻ chia của cộng đồng sẽ thắp sáng tương lai cho 3 đứa trẻ mồ côi mẹ”, ông Chướng bày tỏ.

Ảnh: Gia Khoa

Video: Gia Khoa, Tùng Dương