Năm học mới, báo Dân trí đã trao 2.006 thẻ BHYT đến các học sinh khó khăn

Tặng thẻ Bảo hiểm y tế, trao niềm tin, bảo vệ sức khỏe học sinh khó khăn

Báo Dân trí đã hoàn thành chương trình tặng thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) năm học 2025-2026, trao 2.006 thẻ tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Trong đó, đã trao 500 thẻ tới học sinh khó khăn ở Cần Thơ; 870 thẻ tại các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên; 336 thẻ tới học sinh là con của hội viên Hội người mù TP Hà Nội; 300 thẻ BHYT tới học sinh tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 5/9, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí, trao thẻ BHYT đến học sinh Trường THPT Vĩnh Thạnh (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Ngày 5/9, nhân dịp khai giảng năm học mới, tại Trường THPT Vĩnh Thạnh, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí đã trao 500 thẻ BHYT đến học sinh khó khăn của TP Cần Thơ.

Theo nhà báo Phạm Tuấn Anh, với mong muốn góp phần mang đến những điều kiện tốt nhất cho thế hệ tương lai, báo Dân trí triển khai chương trình “Nâng bước đến trường - Trao tặng thẻ Bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn”, giúp các em được tiếp cận với dịch vụ y tế đầy đủ, kịp thời, từ đó có thể an tâm học tập và phát triển toàn diện.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí chia sẻ về chương trình "Nâng bước đến trường - Trao tặng thẻ Bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn" (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

“Giá trị của mỗi thẻ BHYT tuy không lớn nhưng là tấm lòng của bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm với mong muốn chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng cùng gia đình các em học sinh trong năm học mới”, nhà báo Phạm Tuấn Anh chia sẻ.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh trân trọng gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo Dân trí, các nhà hảo tâm đã đồng hành, ủng hộ các dự án an sinh xã hội của báo, trong đó có chương trình tặng thẻ BHYT.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí (bên phải), trao bảng tượng trưng tặng 500 thẻ BHYT đến ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ - đại diện ngành giáo dục thành phố tiếp nhận (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, năm học 2025-2026, ngành giáo dục được giao chỉ tiêu bao phủ BHYT cho học sinh là 100%. Vì vậy, nếu như không có sự đồng hành của báo Dân trí thì rất khó để hoàn thành. Thay mặt các em học sinh, phụ huynh, nhà trường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ trân trọng gửi lời cảm ơn đến bạn đọc hảo tâm và báo Dân trí.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn (thứ 2 từ phải sang), Phó Tổng Biên tập báo Dân trí trao bảng biểu trưng 336 thẻ BHYT tới đại diện Hội Người mù TP Hà Nội (Ảnh: Hải Long)

Ngày 13/9, phát biểu tại buổi trao tặng 336 thẻ BHYT tới con của hội viên Hội Người mù TP Hà Nội, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí cho biết: “Mong rằng, những tấm thẻ BHYT này không chỉ giúp giảm gánh nặng cho phụ huynh, mà còn là tấm khiên bảo vệ các em trên bước đường đến trường”.

Phó Tổng Biên tập báo Dân trí mong muốn, với sự chia sẻ của bạn đọc cùng những trái tim nhân ái, các em sẽ có thêm niềm tin vào cuộc sống, vượt qua những khó khăn, mạnh dạn nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão của mình, bởi luôn có bạn đọc cả nước và báo Dân trí đứng ở phía sau động viên.

Những tấm thẻ BHYT là món quà tinh thần vô giá

Để có thể triển khai tốt chương trình kêu gọi tặng thẻ BHYT năm học mới, phóng viên báo Dân trí đã đến tận nơi, thăm các hộ gia đình khó khăn, làm việc kỹ càng với chính quyền địa phương và các nhà trường; bên cạnh đó, ghi nhận thực tế, khách quan các hoàn cảnh khó khăn để kịp thời kêu gọi giúp đỡ.

Mục tiêu ban đầu, năm học 2025-2026, báo Dân trí sẽ trao tặng 1.000 thẻ BHYT tới học sinh khó khăn. Tuy nhiên, chỉ hơn 1 tháng phát động, nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của bạn đọc và các nhà hảo tâm, chương trình đã nhận được số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, báo Dân trí dùng toàn bộ kinh phí huy động được để trao tặng 2.006 thẻ BHYT và học bổng tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Trúc Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận bảng biểu trưng 300 thẻ BHYT từ nhà báo Phạm Tâm, Trưởng đại diện Văn phòng miền Nam báo Dân trí (Ảnh: Bảo Kỳ, Hoàng Duật).

Ngày 15/9, thay mặt lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, ông Nguyễn Trúc Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã gửi lời cảm ơn chân thành đến báo Dân trí và bạn đọc đã quan tâm, tổ chức và tài trợ chương trình trao tặng 300 thẻ BHYT tới 300 em có hoàn cảnh khó khăn của địa phương.

Ông Nguyễn Trúc Sơn cho biết, ông đã theo dõi các chương trình trao thẻ BHYT của báo Dân trí được thực hiện tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước và Vĩnh Long rất vinh dự khi là một trong những địa phương được tiếp nhận món quà ý nghĩa này.

“Những tấm thẻ BHYT không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực về mặt y tế, mà còn giúp các em và gia đình vơi bớt gánh nặng tài chính, đặc biệt trong những ngày đầu năm học mới. Sự quan tâm, đồng hành của báo Dân trí và bạn đọc báo là nguồn động viên quý báu, tiếp thêm sức mạnh để các em vượt qua khó khăn, an tâm học tập và vươn tới tương lai tươi sáng”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long bày tỏ.

Nhà báo Trần Duy Tuyên, Trưởng Văn phòng đại diện báo Dân trí tại miền Trung - Tây Nguyên trao tặng thẻ BHYT đến học sinh khó khăn Trường THCS Thọ Cường, xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Ngọc Hiếu).

Xúc động trước tấm lòng nhân ái của bạn đọc báo Dân trí, ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Người mù TP Hà Nội cho biết, đây là năm thứ 2 hội được bạn đọc báo Dân trí tặng thẻ BHYT tới các cháu có hoàn cảnh khó khăn.

“Điều này không chỉ mang ý nghĩa về vật chất, mà còn có giá trị tinh thần to lớn, giúp hội viên và con của người khiếm thị cảm nhận rõ mình không đơn độc trong cuộc sống, xung quanh các em luôn có những tấm lòng nhân ái, sẵn sàng hỗ trợ”, ông Cường chia sẻ.

Phóng viên Dân trí thay mặt bạn đọc trao tặng bảng biểu trưng tặng 38 thẻ BHYT đến học sinh Trường THPT Hương Khê, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh (Ảnh: Hoài Anh).

Tại buổi tiếp nhận 38 thẻ Bảo hiểm y tế bạn đọc báo Dân trí tặng học sinh khó khăn, thầy giáo Hồ Đức Cương, Hiệu trưởng Trường THPT Hương Khê, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hơn 1.800 học sinh của nhà trường đến từ các xã miền núi.

Những học sinh được bạn đọc báo Dân trí tặng thẻ BHYT đều có hoàn cảnh rất khó khăn, một số em không may mắc bệnh nặng, thường xuyên phải đi bệnh viện. Một số trường hợp nhà đông con, bố mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, ly hôn hoặc các em mồ côi cha, mẹ, sống với ông bà đã già yếu.

Nhận thẻ BHYT từ chương trình, em Trương Xuân Nghi, học sinh lớp 3 trường Tiểu học Phường 7, phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long bày tỏ niềm vui và hạnh phúc (Ảnh: Hoàng Duật).

Chứng kiến các em học sinh khó khăn của trường được nhận thẻ BHYT, cô giáo Nguyễn Ngọc Thanh Nguyên, Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Hóa, phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long xúc động chia sẻ: “Được tham dự chương trình hôm nay, các em học sinh của trường không chỉ nhận những món quà thiết thực mà còn được trải nghiệm về sự sẻ chia, về lòng nhân ái. Điều này giúp các em cảm nhận được sự ấm áp và niềm vui khi được giúp đỡ, đồng thời biết giúp đỡ người khác”.

Bà Lê Thị Thu Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã A Lưới 2, thay mặt các trường học tiếp nhận thẻ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Ngọc Tuấn).

Những chia sẻ đầy xúc động trên không chỉ khẳng định ý nghĩa nhân văn của chương trình “Nâng bước đến trường - Trao tặng thẻ BHYT cho học sinh khó khăn”, mà còn là động lực để tập thể Ban biên tập, phóng viên báo Dân trí tiếp tục thực hiện chương trình, nhằm mang đến sức khỏe và tương lai tươi sáng hơn cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Một số hình ảnh đại diện báo Dân trí trực tiếp trao tặng thẻ BHYT tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương:

Đại diện báo Dân trí thay mặt bạn đọc trao thẻ BHYT tại Trường Tiểu học Tân Phúc, xã Đồng Lương, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Hạnh Linh).

Đại diện báo Dân trí cùng chính quyền địa phương trao 80 thẻ BHYT đến học sinh tại tỉnh Gia Lai (Ảnh: Chí Anh).

Phóng viên Dân trí trao tặng 100 thẻ BHYT đến học sinh Quảng Ngãi (Ảnh: Hà Xuyên).

Trao 70 thẻ BHYT đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hà Nam).

Đại diện báo Dân trí, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Đắk Lắk và Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk trao biển tượng trưng 200 thẻ BHYT tặng học sinh của 4 trường (Ảnh: Trương Nguyễn).