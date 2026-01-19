Tự tin tiến bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Những ngày này, Hà Nội khoác lên mình vẻ đẹp rạng rỡ của tiết trời cuối đông. Nắng nhẹ trên từng mái phố, làn gió khẽ lay động những cành đào hồng thắm đang khoe sắc. Khắp phố phường, cờ hoa rực rỡ nối dài trong sắc đỏ tươi, làm bừng sáng không gian và lan tỏa khí thế hân hoan. Đất trời như hòa nhịp cùng lòng người - náo nức, tin yêu và tràn đầy kỳ vọng hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, gửi gắm khát vọng về một chặng đường phát triển mới của đất nước.

Với chủ đề "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội", Đại hội XIV của Đảng sẽ chính thức diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 19/1 đến ngày 25/1, với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên.

Khuôn viên phía trước Tượng đài Lê-nin (Hà Nội) trang hoàng chào mừng Đại hội thứ XIV của Đảng (Ảnh: Mạnh Quân).

Đại hội XIV của Đảng sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tại cuộc họp báo quốc tế về Đại hội XIV của Đảng vừa qua, đồng chí Trần Cẩm Tú - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, cho biết dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Tổng Bí thư Tô Lâm, công tác chuẩn bị Đại hội đã hoàn thành với tinh thần đổi mới.

Về công tác chuẩn bị văn kiện, Đảng ta đã thực hiện một bước cải cách quan trọng: Tích hợp 3 báo cáo (Báo cáo Chính trị, Báo cáo Kinh tế - xã hội, Báo cáo Xây dựng Đảng) thành một Báo cáo chính trị, thống nhất và đồng bộ. Đặc biệt, lần đầu tiên văn kiện có Chương trình hành động kèm theo, xác định rõ từng đề án, tiến độ và trách nhiệm thực hiện, bảo đảm Nghị quyết có thể thực hiện ngay sau Đại hội. Dự thảo Văn kiện đã được gửi lấy ý kiến Nhân dân, thu hút gần 14 triệu ý kiến tham gia, khẳng định sự đồng thuận rất cao giữa ý Đảng và lòng Dân.

Về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Tiểu ban Nhân sự đã tiến hành theo đúng các quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của pháp luật; đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch, phát huy dân chủ, trí tuệ; bảo đảm hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa kế thừa, ổn định và đổi mới, phát triển; giữa chuyên môn đào tạo và sở trường, năng lực thực tiễn; giữa uy tín, kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển; trong đó, đặc biệt đề cao phẩm chất, lấy chất lượng, hiệu quả, sản phẩm công tác, sự cống hiến của cán bộ để làm thước đo trong đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.

Cùng với đó, công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng cũng đã cơ bản hoàn thành. Công tác hậu cần được chuẩn bị chu đáo; công tác bảo đảm an ninh, an toàn đã được triển khai quyết liệt, toàn diện. Công tác thông tin tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng được triển khai từ sớm, có kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể, bài bản, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đại hội; tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Dự kiến có khoảng 600 nhà báo trong nước và gần 80 nhà báo quốc tế theo dõi, đưa tin về Đại hội.

Chúng ta biết rằng, với mỗi kỳ Đại hội Đảng, hai nội dung quan trọng nhất là việc thảo luận, quyết định đường lối, nhiệm vụ chính trị hay còn gọi là thông qua các văn kiện, và bầu ra các cơ quan lãnh đạo của Đảng. Hai nội dung này liên quan chặt chẽ với nhau.

Ban Chấp hành Trung ương được bầu tại Đại hội là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, là tinh hoa của Đảng, cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ Đại hội, là bộ tham mưu chiến đấu, hạt nhân lãnh đạo chính trị và là trung tâm đoàn kết, thống nhất cao của toàn Đảng, toàn dân tộc.

Ngày 6/10/2025, phát biểu khai mạc Hội nghị trung ương lần thứ 13 (khóa XIII), trong phần đề cập công tác nhân sự Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu rõ: Đây là công việc "đặc biệt hệ trọng", "then chốt của then chốt", là yếu tố quyết định thành công của Đại hội XIV của Đảng và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Cũng theo Tổng Bí thư, công tác chuẩn bị nhân sự tham gia Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIV phải đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Và một trong các yêu cầu đặt ra là tuyệt đối không để lọt người chạy chức, chạy quyền, cơ hội, bè phái vào Ban Chấp hành Trung ương.

Trong bối cảnh quốc tế, khu vực thay đổi nhanh, có nhiều bất ổn, bất định, diễn biến rất phức tạp, khó dự báo hiện nay, trong nước đang triển khai mạnh mẽ các quyết sách chiến lược rất quan trọng để vươn mình, để phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới, chúng ta ý thức sâu sắc rằng việc luôn đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc ở vị trí tối thượng trong mọi suy nghĩ và hành động không đơn giản chỉ là một tiêu chí chính trị, mà còn là hệ giá trị nền tảng của người cán bộ tinh hoa nói riêng cũng như của cả hệ thống chính trị nói chung.

Khi luôn ý thức về những giá trị cốt lõi, sứ mệnh chính trị của Đảng, lợi ích của nhân dân, của quốc gia và của dân tộc thì mỗi cán bộ cấp chiến lược sẽ luôn tự định vị bản thân, luôn tự rèn luyện, phấn đấu để có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, tư duy đổi mới, năng lực quản trị hiện đại và tinh thần dấn thân, phụng sự vì lợi ích chung. Thiết nghĩ những bài học về công tác cán bộ trong thời gian qua nhắc nhở rằng, người cán bộ cần tránh xa những ham muốn lợi ích cá nhân vị kỷ, hoặc lợi ích nhóm thiển cận để hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân theo lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chúng ta tin tưởng rằng Đại hội XIV của Đảng là dấu mốc đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa bước ngoặt trên con đường phát triển đất nước, với những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ để đưa đất nước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới.

Tác giả: Ông Nguyễn Văn Đáng có bằng tiến sĩ Quản trị công và chính sách từ trường Quản lý nhà nước Mark O. Hatfield, Đại học Portland State, Mỹ. Hiện ông công tác tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

