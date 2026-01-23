Vững bước vào kỷ nguyên mới

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã thành công rất tốt đẹp. Sau gần 40 năm kiên trì đổi mới, từ những ngày gian khó của cơ chế bao cấp đến một nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng, Việt Nam đang tự tin bước vào kỷ nguyên mới. Đó là kỷ nguyên của khát vọng phát triển và đổi mới sáng tạo, kỷ nguyên của sức mạnh tổng hợp giữa ý Đảng, lòng dân và thời đại.

Kỷ nguyên mới không tự đến ngẫu nhiên. Đó là kết quả của một quá trình tích lũy bền bỉ, được hun đúc từ sự phát triển năng động của đất nước, từ bản lĩnh kiên cường của dân tộc, từ những quyết sách chiến lược đúng đắn của Đảng. Mỗi bước tiến của Việt Nam đều phải đánh đổi bằng trí tuệ, mồ hôi, thậm chí là máu xương của biết bao thế hệ. Chính vì vậy, bước vào kỷ nguyên mới vừa là niềm tự hào về tầm vóc mới của dân tộc, vừa là lời nhắc nhở về trách nhiệm lớn lao trước lịch sử.

Kỷ nguyên mới trước hết là kỷ nguyên của tư duy phát triển mới. Từ chỗ coi tăng trưởng kinh tế là mục tiêu trung tâm, chúng ta đã chuyển sang tư duy phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm, chủ thể và động lực của mọi chính sách. Tăng trưởng không chỉ được đo bằng GDP, mà còn được đánh giá bằng chất lượng sống, bằng sự công bằng xã hội, bằng khả năng thích ứng trước những biến động toàn cầu. Đó là bước chuyển căn bản, thể hiện tầm nhìn dài hạn và bản lĩnh chính trị của một Đảng luôn đặt lợi ích nhân dân lên trên hết, trước hết.

Tổng Bí thư Tô Lâm (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trong kỷ nguyên mới, đổi mới sáng tạo đã trở thành mệnh lệnh của thực tiễn. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn… đang mở ra những cơ hội chưa từng có, đồng thời đặt ra những thách thức gay gắt. Việt Nam không thể đi theo lối mòn cũ, càng không thể chậm trễ. Mỗi ngành, mỗi lĩnh vực, mỗi địa phương đều phải tìm cho mình con đường phát triển dựa trên tri thức, công nghệ và sáng tạo. Đó chính là chìa khóa để đất nước bứt phá, rút ngắn khoảng cách với các quốc gia phát triển.

Kỷ nguyên mới cũng là kỷ nguyên của xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện đại, quản trị quốc gia hiệu lực, hiệu quả. Khi Đảng khẳng định quyết tâm biến thể chế từ điểm nghẽn thành lợi thế cạnh tranh, cả hệ thống chính trị sẽ phải nỗ lực hơn gấp nhiều lần.

Thay đổi là chuyện không dễ dàng. Nhưng thay đổi để tiến lên, bỏ đi những rào cản để “nhẹ mới bay xa” là xu thế không thể khác. Chỉ đơn cử cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy, sáp nhập địa giới hành chính cấp tỉnh, kết thúc mô hình cấp huyện, hình thành chính quyền địa phương hai cấp chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đó đã là một công việc quá khó khăn, quá lớn lao, mang tầm nhìn lịch sử cả trăm năm. Còn những thách thức, còn những vấn đề cần tháo gỡ và điều chỉnh, nhưng bức tranh đất nước đã sáng lên. Đặc biệt, tư duy hành động, đã nói là làm, nói ít làm nhiều, làm đến nơi, đến chốn, làm cho ra kết quả cuối cùng từ Tổng Bí thư Tô Lâm và ban lãnh đạo cao nhất của Đảng đã lan tỏa niềm tin và kỳ vọng sâu sắc về sự phát triển bền vững của đất nước.

Nói đến kỷ nguyên mới là phải nói đến sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam. Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần, mà còn là động lực phát triển, là “sức mạnh mềm” của quốc gia. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, bản sắc văn hóa dân tộc vừa là điểm tựa, vừa là “lá chắn” trước những tác động tiêu cực từ bên ngoài. Bồi đắp hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình, hệ giá trị con người Việt Nam thời kỳ mới chính là cách để chúng ta luôn ý thức mình là ai, mình vì ai khi hội nhập vào dòng chảy sôi động của thế giới.

Vững bước vào kỷ nguyên mới còn là vững bước trong niềm tin và khát vọng. Đó là khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc; là niềm tin vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Khát vọng ấy không phải điều gì trừu tượng, mà hiện hữu trong từng công trình, từng chính sách, từng hành động cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân. Khi khát vọng được lan tỏa, khi niềm tin được củng cố, không có khó khăn nào là không thể vượt qua.

Ban Chấp hành Trung ương khóa mới ra mắt Đại hội lần thứ XIV của Đảng (Ảnh: Tiến Tuấn)

Tình hình thế giới hiện nay đang đặt ra nhiều thách thức: cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột cục bộ, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, an ninh phi truyền thống… Trong bối cảnh đó, việc giữ vững độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động, tích cực hội nhập quốc tế là yêu cầu có tính nguyên tắc. Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Chính đường lối ấy đã tạo nên vị thế mới, uy tín mới của đất nước trên trường quốc tế. Điều quan trọng là giữ được sự tỉnh táo chiến lược, sự đoàn kết đồng lòng và tinh thần đổi mới không ngừng. Mỗi bước đi trong kỷ nguyên mới cần được cân nhắc kỹ lưỡng, dựa trên cơ sở khoa học, thực tiễn và lợi ích lâu dài của dân tộc.

Đại hội Đảng lần thứ XIV là dấu mốc mở ra tầm nhìn phát triển mới cho đất nước. Từ tầm nhìn ấy, nhiệm vụ đặt ra là biến nghị quyết thành hành động, biến mục tiêu thành kết quả cụ thể, đo đếm được trong đời sống nhân dân.

Vững bước vào kỷ nguyên mới là vững bước bằng trí tuệ, bằng bản lĩnh và bằng sức mạnh lòng dân. Khi ý Đảng hợp với lòng dân, khi khát vọng chung được nuôi dưỡng bằng những việc làm thiết thực, đất nước sẽ có đủ nội lực để vượt qua mọi sóng gió. Con đường phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách, nhưng với tư duy hành động vì lợi ích của nhân dân, kỷ nguyên mới sẽ là kỷ nguyên của những bứt phá mạnh mẽ, xứng đáng với kỳ vọng của cả dân tộc vào tương lai tươi sáng!

Tác giả: PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội.

