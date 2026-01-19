Hôm nay 19/1, Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bắt đầu ngày làm việc đầu tiên. Đây không chỉ là một dấu mốc chính trị, mà là một lời hẹn với tương lai của dân tộc.

Từ Đại hội VI năm 1986 đến Đại hội XIV là chín kỳ Đại hội tiếp nối hành trình đổi mới. Đại hội XIV đang đứng trước nhiệm vụ định hình một giai đoạn phát triển mới về chất, với những yêu cầu và kỳ vọng lớn lao. Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Có thể khẳng định, đến thời điểm này, đất nước đã hội tụ đủ thế và lực, đủ ý chí và quyết tâm để bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc”.

Bốn mươi năm thực hiện công cuộc đổi mới đã đưa Việt Nam từ một nền kinh tế kém phát triển từng bước vươn lên, hội nhập, khẳng định vị thế và tạo dựng nền tảng ổn định chính trị – xã hội hiếm có trong một thế giới đầy biến động. Nhưng chính những thành tựu ấy cũng đặt ra một yêu cầu mới: không thể tiếp tục phát triển bằng tư duy của giai đoạn trước, không thể chỉ dựa vào lợi thế cũ, không thể bằng lòng với vai trò “đi sau bắt kịp”.

Hà Nội rực rỡ cờ, hoa, hân hoan chào mừng Đại hội XIV của Đảng (Ảnh: Mạnh Quân).

Đại hội XIV xác lập điểm khởi đầu của một kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc. Giàu mạnh không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế, mà bằng năng lực tự chủ, bằng sức chống chịu trước biến động, bằng khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là chìa khóa phá bẫy thu nhập trung bình.

Văn minh không chỉ thể hiện ở hạ tầng và công nghệ đồng bộ, mà ở chất lượng quản trị, ở chuẩn mực xã hội, ở sự chăm lo cho con người, ở sự tôn vinh và phát huy cao độ các giá trị văn hóa dân tộc. Hạnh phúc không chỉ là thu nhập, mà là cuộc sống an toàn, công bằng, cơ hội phát triển và niềm tin vào tương lai.

Đại hội XIV vì thế không chỉ là dịp tổng kết chặng đường đã qua, mà là thời điểm chúng ta tự đặt mình trước những câu hỏi lớn của thời đại, những câu hỏi không dễ trả lời, nhưng dứt khoát phải đối diện và trả lời. Việt Nam sẽ phát triển theo mô hình nào trong bối cảnh trật tự thế giới đang tái cấu trúc? Động lực tăng trưởng nào đủ mạnh để duy trì phát triển dài hạn khi các nguồn lực truyền thống dần cạn? Làm thế nào để tăng trưởng không đánh đổi môi trường, tăng trưởng đi liền với công bằng xã hội, tăng trưởng mà không để ai bị bỏ lại phía sau?

Đại hội XIV là hội tụ của niềm tin và khát vọng phát triển. Niềm tin được hình thành từ thực tiễn lãnh đạo của Đảng, từ sự ổn định chính trị – xã hội được giữ vững qua nhiều biến động toàn cầu, từ những thành tựu phát triển cụ thể mà Nhân dân có thể cảm nhận. Khát vọng phát triển được hun đúc từ ý chí vươn lên của một dân tộc từng trải qua nhiều mất mát, hiểu rõ giá trị của độc lập, tự do và không chấp nhận đi sau trong hành trình phát triển.

Khát vọng ấy đang được đặt trong tầm nhìn trăm năm. 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước không chỉ là những dấu mốc kỷ niệm, mà là hướng tới một chuẩn mực phát triển mới của quốc gia. Phải thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Một quốc gia mà sức mạnh không chỉ đến từ tăng trưởng, mà từ sự gắn kết và đồng thuận. Một quốc gia mà vị thế quốc tế được xây dựng trên nền tảng nội lực vững chắc.

Năm 2025, kinh tế Việt Nam đạt tăng trưởng 8,02%, một mức tăng trưởng cao đáng mơ ước trong khu vực và thế giới. Giai đoạn tới, tăng trưởng phải phấn đấu đạt mức hai con số. Sức mạnh lớn nhất của Việt Nam trong mọi giai đoạn phát triển chính là sự kết tinh trí tuệ và tinh thần đoàn kết toàn dân tộc. Đoàn kết là sức mạnh Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam. Khi thách thức của môi trường quốc tế ngày càng phức tạp, đoàn kết trở thành điều kiện tiên quyết để giữ vững ổn định, tạo đồng thuận và huy động mọi nguồn lực cho phát triển.

Đại hội XIV, bằng tinh thần đó, khẳng định lại một chân lý có giá trị bền vững: không có sức mạnh nào lớn hơn sức mạnh của một dân tộc biết gắn kết niềm tin với hành động.

Tình hình thế giới đang thay đổi nhanh chóng, khó lường. Đảng ta đã khẳng định quyết tâm phải bứt phá vươn lên bằng tư duy mới, mô hình mới và cách làm mới. Vượt lên thách thức và nắm bắt tương lai là một lựa chọn chiến lược, đòi hỏi bản lĩnh chính trị, kỷ luật thực thi và sự kiên định lâu dài.

Đại hội XIV sẽ mở ra một kỷ nguyên mới, một chặng đường phát triển mới. Chặng đường ấy luôn đặt con người ở vị trí trung tâm, coi tri thức và sáng tạo là động lực then chốt, coi văn hóa là nền tảng tinh thần, coi độc lập – tự chủ là nguyên tắc bất biến trong hội nhập. Đặc biệt, quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”, Nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phải thực sự xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; lấy hạnh phúc, sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo và mục tiêu phấn đấu.

Đại hội XIV, vì thế, không chỉ là một sự kiện chính trị trọng đại mà còn là một lời hẹn với tương lai dân tộc. Lời hẹn về một Việt Nam phát triển giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc. Lời hẹn về một quốc gia mạnh lên từ nội lực, trưởng thành từ thử thách và tự tin bước vào kỷ nguyên mới, trong đó con người luôn được đặt ở vị trí trung tâm của mọi sự phát triển.

Lời hẹn ấy cũng chính là khát vọng của một dân tộc luôn son sắt niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tin vào tương lai tươi sáng của đất nước trên hành trình đổi mới và hội nhập.

Tác giả: PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội.

