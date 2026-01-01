Vỡ òa khoảnh khắc những "công dân 2026" đầu tiên của Việt Nam chào đời

Tối 31/12/2025, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, hơn 30 sản phụ đang bước vào những giờ phút chờ sinh quan trọng. Ở thời khắc chuyển giao năm mới, guồng quay tại bệnh viện không chậm lại, bởi những cuộc vượt cạn cần sự tỉnh táo và chuẩn bị kỹ lưỡng để mẹ tròn con vuông.

Nhiều dãy ghế chờ kín người nhà sản phụ, ánh mắt thấp thỏm xen lẫn hy vọng trong thời khắc cuối cùng của năm cũ.

Ca trực đêm giao thừa tại Phòng khám Cấp cứu C1, khoa Khám bệnh với lực lượng gồm 2 bác sĩ và 5 điều dưỡng. Các sản phụ đến khi có dấu hiệu chuyển dạ được thăm khám, đánh giá tình trạng, lập hồ sơ nhập viện, rồi chuyển lên các khoa nội trú chờ sinh.

Ghi nhận lúc 21h27, một sản phụ mang thai 34 tuần 4 ngày vào viện vì vỡ ối. ThS.BS Lưu Quyền Anh, Phòng khám Cấp cứu C1 qua thăm khám chỉ định sản phụ nhập viện theo dõi.

"Với trường hợp vỡ ối ở tuổi thai này, sản phụ sẽ được chỉ định siêu âm và làm các xét nghiệm cần thiết để hoàn thiện hồ sơ sinh. Em bé có thể chào đời sớm, trong khoảng 24 đến 48 tiếng", BS Anh chia sẻ.

Trên hàng ghế chờ trước cửa Phòng khám Cấp cứu, Thái (31 tuổi) nắm chặt tay vợ là Phương Anh (26 tuổi). Bà mẹ trẻ mang thai 38 tuần 2 ngày. Khoảng 1 tiếng trước, sản phụ có dấu hiệu cơn gò nhiều, huyết áp tăng. Vì nhà lại ở xa nên vợ chồng quyết định vào viện sớm.

Ở khoa Đẻ thường A2, Nhật Linh (20 tuổi) và chồng là Minh Hiếu (25 tuổi) cũng đang trải qua những giờ phút dài hơn thường lệ. Đây là lần đầu họ đón con, nên mỗi lần bác sĩ đi qua, mỗi cuộc gọi tên, đôi vợ chồng trẻ lại nắm tay nhau chặt hơn.

Minh Hiếu chia sẻ: "Năm nay thay vì Countdown ở phố, chúng tôi lại có một lễ "đếm ngược" đặc biệt. Tôi mong nghe tiếng con khóc trong ngày đầu tiên của năm mới, như một dấu mốc để cả hai bước sang một chặng đường mới, trở thành bố mẹ".

Thu Hà (20 tuổi) và chồng là Quốc Anh (28 tuổi) vào viện từ 3h khi thai 39 tuần. Người chồng ngồi sát bên vợ, gương mặt căng thẳng xen lẫn phấn khởi, nói vài câu lại lắp bắp vì hồi hộp.

Trong khoảnh khắc năm cũ khép lại, năm mới sắp sang trang, cặp vợ chồng trẻ gần như “đếm từng phút” dõi theo từng tín hiệu, mong con yêu kịp chào đời bình an.

Giữa tiếng bước chân vội trên hành lang, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng khóc của một em bé vừa chào đời, báo hiệu thêm một “công dân nhí” đến với thế giới. Ở những khoảnh khắc ấy, nhiều người nhà đang chờ bên ngoài cũng khẽ thở phào, rồi cười òa với nhau.

23h50, sản phụ Thanh Năng, mang thai 39 tuần, được đưa vào phòng đẻ. BSCKII Nguyễn Xuân Hải - Trưởng khoa Phụ Nội tiết A1 - là phẫu thuật viên chính của ca vượt cạn đặc biệt này. Cả ekip đều cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mẹ và em bé vào những giây phút đầu tiên của năm mới.

Oe, Oe! Đúng 0h05 ngày 1/1/2026, tiếng khóc chào đời của thiên thần nhí khiến cả phòng mổ như vỡ òa. Con chào đời vào khoảnh khắc giao thời đặc biệt trở thành một trong những "công dân 2026" đầu tiên của Việt Nam.

Sau vài tiếng khóc "báo hiệu" con chào đời, bé được ấp vào ngực mẹ, mắt long lanh nhìn mọi người xung quanh mình.

"Mặc dù đã thực hiện nhiều ca đỡ đẻ nhưng đón những em bé chào đời vào khoảnh khắc giao thời luôn đem lại một cảm xúc đặc biệt với tôi. Khá bất ngờ vì đây là một sản phụ đang trong quá trình theo dõi thì tim thai có biểu hiện yếu. Chúng tôi đã quyết định mổ đẻ ngay.

Em bé chào đời với 2 vòng rau quấn cổ. May mắn là ca mổ đã được thực hiện rất kịp thời. Hiện sức khỏe của mẹ và bé đều ổn định. Cầu mong con luôn được bình an", BS Hải xúc động.

30 phút sau, ở phòng mổ bên cạnh, bé Duy Minh cũng cất tiếng khóc chào đời. Giọng nói vẫn còn run run, chị Trần Thị Thu Trang bày tỏ niềm hạnh phúc khi mẹ và con cùng vượt cạn thành công vào thời khắc đặc biệt.

Xuyên đêm trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, guồng quay công việc tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vẫn hối hả như mọi ngày, để những cuộc vượt cạn mẹ tròn, con vuông.

Ảnh: Mạnh Quân