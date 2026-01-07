Xác minh phản ánh cơ sở dịch vụ y tế tiêm thuốc không rõ vào thi thể

Theo trình bày của chị V.T.T. (trú xã An Châu, Nghệ An), tối 3/1, người thân chị liên hệ cơ sở chăm sóc sức khỏe tại nhà và vận chuyển cấp cứu D.C.. (trụ sở tại xã Diễn Châu, Nghệ An) để chăm sóc bà nội.

Nhân viên của cơ sở dịch vụ y tế này sau đó có mặt tại nhà bà nội chị T. ở xã Đông Thành (Nghệ An) để theo dõi và hỗ trợ người bệnh.

Tại đây, người của cơ sở dịch vụ y tế tư vấn, bán cho gia đình chị T. một tấm đệm hơi giá 1,1 triệu đồng và thực hiện một số thủ thuật y tế. Khuya cùng ngày, bà chị T. qua đời.

Các khoản gia đình chị T. phải thanh toán cho cơ sở cung cấp dịch vụ y tế (Ảnh: T. Trinh).

Nhân viên cơ sở y tế tư vấn gia đình sử dụng một loại thuốc nhằm ngăn chặn sự phân hủy, bảo quản thi thể để chờ người thân về.

Tổng số tiền gia đình chị T. phải thanh toán cho cơ sở dịch vụ y tế là 11,2 triệu đồng, trong đó chi phí trực của bác sĩ và máy thở 2,5 triệu đồng, thuốc trợ tim 800.000 đồng (2 chai), đạm 300.000 đồng, nệm hơi 1,1 triệu đồng, thuốc phòng hơi lạnh 4 triệu đồng và vật tư y tế 2,5 triệu đồng.

Chị T. cho biết sau khi hoàn tất tang lễ cho người quá cố, đại diện gia đình có liên hệ với cơ sở dịch vụ y tế để làm rõ các khoản thu nhưng không nhận được giải thích thỏa đáng.

“Chiếc nệm cơ sở này bán cho người đang nguy kịch 1,1 triệu đồng, trong khi thị trường chỉ hơn 600.000 đồng. Riêng thuốc chống hơi lạnh, chúng tôi không được biết thuốc gì, không được chứng kiến việc đưa thuốc vào cơ thể người quá cố.

Khi liên hệ, phía dịch vụ y tế chỉ giải thích là formol, giúp bảo quản thi thể, làm chậm quá trình phân hủy nhưng từ chối cung cấp tên thuốc, vỏ hộp thuốc”, chị T. thông tin.

Người phụ nữ này cho rằng phía đơn vị cung cấp dịch vụ y tế đã thông tin gian dối, có dấu hiệu trục lợi. Sau khi đăng tải vụ việc lên mạng xã hội, chị T. cũng phản ánh đến công an và cung cấp các tài liệu liên quan.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Thế Bắc, người đại diện cơ sở dịch vụ y tế nói trên cho rằng, quá trình cung cấp dịch vụ, nhân viên của cơ sở đã giải thích, tư vấn, thống nhất với người nhà bệnh nhân. Các mức giá dịch vụ, thiết bị y tế và vật dụng đơn vị cung ứng là phù hợp với mặt bằng chung.

Đối với thuốc "phòng hơi lạnh”, ông Bắc cho biết do nhân viên của cơ sở đưa từ TPHCM về, tư vấn và được sự đồng ý của người thân bệnh nhân trước khi sử dụng.

“Do người em của tôi đã ghi vào biên lai là “thuốc phòng hơi lạnh” nên gây hiểu nhầm. Thực chất đây là loại formol dùng phổ biến trong pháp y và bảo quản thi thể, làm chậm quá trình phân hủy. Mức giá 4 triệu đồng được đưa ra dựa trên giá mua và tham khảo giá thực tế của các dịch vụ tang lễ”, ông Bắc thông tin.

Theo ông Bắc, việc sử dụng formol đối với thi thể người đã qua đời không được xem là hoạt động khám chữa bệnh.

Ngày 6/1, ông Trần Minh Tuệ, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, cho biết đã nắm được thông tin vụ việc và tham mưu thành lập đoàn để xác minh, đồng thời làm rõ các điều kiện hoạt động hành nghề của cơ sở cung cấp dịch vụ y tế D.C..

Hoạt động kiểm tra của Sở Y tế đối với cơ sở nói trên sẽ thực hiện vào ngày 7/1.