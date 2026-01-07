Chuyên gia cảnh báo những thời điểm dễ bị đột quỵ trong mùa đông lạnh giá

Vì sao dễ đột quỵ trong mùa lạnh?

Theo BS Dũng, khi gặp lạnh, phản xạ tự nhiên của cơ thể là co mạch máu ngoại vi để hạn chế mất nhiệt. Chính sự co thắt này khiến lòng mạch hẹp lại, áp lực dòng máu tăng lên đột ngột làm tăng huyết áp. Đây là yếu tố hàng đầu dẫn đến vỡ mạch máu (chảy máu não) hoặc bong tróc mảng xơ vữa gây bít tắc.

Bệnh nhân đột quỵ điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: T.A).

"Trời lạnh làm tăng độ nhớt của máu, khiến máu lưu thông khó khăn hơn (giống như dầu máy bị đông lại khi trời lạnh). Nếu cục máu đông này di chuyển lên não và mắc kẹt, nhồi máu não sẽ xảy ra", BS Dũng cho biết.

BS Dũng cũng chỉ ra thực tế, nhiều người lớn tuổi, đặc biệt là nam giới có thói quen uống rượu bia để "giữ ấm" cơ thể.

"Đây là quan niệm cực kỳ sai lầm. Cồn chỉ làm giãn mạch gây cảm giác ấm giả tạo, sau đó khiến cơ thể mất nhiệt nhanh hơn và huyết áp dao động dữ dội. Cộng thêm thói quen ít vận động, ăn nhiều đồ béo mùa lạnh... tất cả tạo thành một "cơn bão hoàn hảo" cho đột quỵ", BS Dũng cảnh báo.

Những thời điểm dễ xảy ra biến cố sức khỏe

Bác sĩ Dũng lưu ý người dân, đặc biệt là người cao tuổi và người có bệnh lý nền (cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch…), cần cẩn trọng vào các mốc thời gian:

Sáng sớm khi vừa thức dậy:

Đây là lúc cơ thể chuyển từ trạng thái nghỉ ngơi sang hoạt động, do chênh lệch nhiệt độ quá lớn giữa trong và ngoài phòng, cơ thể sẽ phản ứng thích nghi khiến huyết áp thường tăng cao. Việc bật dậy quá nhanh và tiếp xúc ngay với luồng khí lạnh có thể gây biến cố nghiêm trọng.

Khi đi vệ sinh đêm:

Thay đổi môi trường từ chăn ấm ra nhà vệ sinh lạnh lẽo mà không mặc đủ ấm có thể là tác nhân gây co mạch đột ngột.

Khi tắm rửa:

Tắm nước quá lạnh hoặc tắm quá muộn vào ban đêm cũng là yếu tố nguy cơ cao.

5 nguyên tắc "vàng" để phòng ngừa đột quỵ

Theo BS Dũng, để bảo vệ sức khỏe khi trời chuyển lạnh, người dân nên tuân thủ 5 nguyên tắc sau:

Giữ ấm cơ thể đúng cách: Luôn mặc đủ ấm, đặc biệt là các vị trí quan trọng như đầu, cổ, ngực và bàn chân. Khi ra ngoài, đừng quên đội mũ, quàng khăn và đeo khẩu trang.

Nguyên tắc "chậm lại 3 phút": Khi thức dậy vào buổi sáng, không nên bước xuống giường ngay. Hãy nằm lại trên giường khoảng 3-5 phút, cử động tay chân, xoa mặt để cơ thể thích nghi, sau đó mới từ từ ngồi dậy và mặc thêm áo ấm trước khi bước ra khỏi phòng.

Kiểm soát huyết áp và bệnh lý nền: Người có tiền sử cao huyết áp cần tuân thủ tuyệt đối việc dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Tuyệt đối không tự ý bỏ thuốc hoặc thay đổi liều lượng. Nên có máy đo huyết áp tại nhà để theo dõi thường xuyên.

Chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt khoa học: Hạn chế tối đa rượu bia và thuốc lá (rượu gây giãn mạch ảo, sau đó co mạch mạnh, rất nguy hiểm). Bên cạnh đó hãy giảm muối trong khẩu phần ăn; uống đủ nước (nước ấm), tránh ăn thức ăn quá lạnh.

Tập thể dục nhẹ nhàng trong nhà thay vì ra ngoài trời quá sớm khi sương muối còn nhiều.