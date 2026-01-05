3 món canh cho bữa tối giúp giảm mỡ bụng hiệu quả

Ăn quá nhiều đạm, tinh bột hoặc các món nhiều dầu mỡ vào buổi tối dễ khiến năng lượng dư thừa tích tụ, đặc biệt ở vùng bụng. Đây cũng là lý do nhiều người dù ăn kiêng cả ngày nhưng vẫn khó giảm mỡ nếu bữa tối không được kiểm soát hợp lý.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bữa tối nên ưu tiên những món ăn thanh nhẹ, dễ tiêu, giàu chất xơ và ít calo. Trong đó, các món canh từ rau củ được xem là lựa chọn phù hợp, giúp tạo cảm giác no mà không gây áp lực chuyển hóa cho cơ thể.

Theo TS Lisa Young, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ, giảng viên tại Đại học New York, bữa tối lý tưởng nên thiên về thực phẩm dạng lỏng, nhiều rau, nhằm hạn chế tăng insulin và giảm tích mỡ vùng bụng.

Dưới đây là 3 món canh thường được khuyến nghị cho người có mục tiêu giảm mỡ bụng.

Canh rong biển nấu đậu phụ

Canh rong biển đậu phụ là món ăn thanh mát (Ảnh: Getty).

Rong biển là thực phẩm quen thuộc trong bữa tối của người châu Á, đặc biệt tại Nhật Bản. Loại thực phẩm này giàu i-ốt, chất xơ hòa tan và fucoxanthin, hợp chất được nhiều nghiên cứu ghi nhận có khả năng hỗ trợ giảm mỡ nội tạng.

Khi kết hợp cùng đậu phụ giàu protein thực vật, món canh giúp ổn định đường huyết, hạn chế cảm giác đói và thèm ăn vào ban đêm. Chuyên gia dinh dưỡng Nhật Bản Shizuko Yamamoto cho biết rong biển thường xuyên xuất hiện trong bữa tối của bà nhờ khả năng hỗ trợ kiểm soát cân nặng và cải thiện hệ tiêu hóa.

Canh bí đao nấu tôm

Canh bí đao nấu tôm quen thuộc với người Việt (Ảnh: Getty).

Bí đao gần như không chứa chất béo, hàm lượng calo thấp nhưng giàu nước và kali, giúp hạn chế tích nước, một trong những yếu tố khiến vòng bụng trông lớn hơn. Đây cũng là loại rau được nhiều người giảm cân lựa chọn cho bữa tối.

Tôm cung cấp nguồn đạm nạc, dễ tiêu hóa, phù hợp ăn vào buổi tối mà không gây nặng bụng. Theo Academy of Nutrition and Dietetics, bữa tối giàu protein nạc kết hợp rau củ giúp tăng cảm giác no và giảm nguy cơ ăn vặt sau bữa ăn.

Canh cà chua nấu nấm

Kết hợp bữa tối nhẹ với vận động nhẹ nhàng và ngủ đủ giấc sẽ giúp quá trình giảm mỡ bụng diễn ra an toàn và lâu dài (Ảnh: Getty).

Cà chua giàu lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh có liên quan đến việc giảm mỡ vùng bụng và cải thiện sức khỏe tim mạch. Trong khi đó, nấm chứa beta glucan, hợp chất giúp cải thiện chuyển hóa chất béo và hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột.

Theo TS Michael Greger, bác sĩ người Mỹ chuyên nghiên cứu dinh dưỡng dựa trên thực vật, các món ăn nhiều rau quả, ít năng lượng nhưng giàu vi chất là nền tảng cho quá trình giảm mỡ bền vững, đặc biệt ở vùng bụng.

Các chuyên gia lưu ý, canh chỉ phát huy hiệu quả khi được chế biến nhạt, hạn chế muối, không thêm đường và không sử dụng nước hầm xương nhiều chất béo. Kết hợp bữa tối nhẹ với vận động nhẹ nhàng và ngủ đủ giấc sẽ giúp quá trình giảm mỡ bụng diễn ra an toàn và lâu dài.

Lưu ý để bữa tối hỗ trợ giảm mỡ bụng hiệu quả hơn

Bên cạnh việc lựa chọn món canh phù hợp, cách ăn và thời điểm ăn tối cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình giảm mỡ bụng. Các chuyên gia khuyến nghị nên ăn tối trước khi đi ngủ ít nhất 2 đến 3 tiếng để cơ thể có đủ thời gian tiêu hóa, hạn chế tích trữ năng lượng dư thừa dưới dạng mỡ.

Khẩu phần bữa tối cần được kiểm soát ở mức vừa phải. Dù là món canh thanh đạm, việc ăn quá no vẫn có thể làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Một bát canh rau kèm lượng nhỏ đạm nạc thường đủ để tạo cảm giác no mà không gây đầy bụng.

Ngoài ra, nên ưu tiên nhai chậm, ăn tập trung để cơ thể kịp nhận tín hiệu no, tránh ăn thêm không cần thiết.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, giảm mỡ bụng là quá trình dài hạn, không thể đạt được chỉ bằng một vài món ăn. Việc duy trì thói quen ăn tối nhẹ, kết hợp vận động nhẹ nhàng sau bữa ăn và ngủ đủ giấc sẽ giúp cơ thể điều chỉnh chuyển hóa theo hướng tích cực và bền vững hơn.