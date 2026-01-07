Bộ Y tế đề nghị Nestlé Việt Nam rà soát sữa bột thu hồi ở châu Âu

Trong công văn gửi Công ty TNHH Nestlé Việt Nam ngày 1/7, ông Chu Quốc Thịnh, quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, đề nghị doanh nghiệp rà soát việc đăng ký bản công bố và tự công bố đối với các sản phẩm sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino.

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam cần báo cáo cụ thể gửi về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 10/1 về số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm này nếu có nhập khẩu vào Việt Nam.

Nhiều sản phẩm sữa của Nestlé vừa bị thu hồi khẩn cấp ở nhiều quốc gia châu Âu do nghi ngờ nhiễm độc tố cereulide (Ảnh: Getty).

Trước đó, nhiều cơ quan truyền thông đưa tin, Tập đoàn thực phẩm Nestlé thông báo thu hồi mang tính phòng ngừa một số lô sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino được bán tại Đức.

Nguyên nhân thu hồi là do phát hiện khả năng tồn tại cereulide, một độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra có thể gây hại cho trẻ nhỏ.

Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm có công văn gửi đến Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương, đề nghị cơ quan này thông báo tới các sàn thương mại điện tử, website bán hàng của gian hàng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử phối hợp với Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, chủ gian hàng, các nhà phân phối yêu cầu ngừng kinh doanh các lô sữa nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam.

Đồng thời yêu cầu gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Trước đó, như Dân trí đưa tin, tập đoàn thực phẩm lớn nhất thế giới Nestlé đã tiến hành thu hồi một số lô sữa bột nghi nhiễm cereulide, loại độc tố không phân huỷ ngay cả khi đã đun sôi.

Theo Reuters, việc thu hồi quy mô nhỏ một số dòng sữa bột SMA, BEBA và NAN diễn ra từ cuối tháng 12/2025 ở nhiều quốc gia châu Âu trước khi mở rộng từ đầu tháng 1/2026 do khả năng bị nhiễm cereulide - một độc tố do một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra.

Theo Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (FSA), độc tố cereulide khó có khả năng bị vô hiệu hoá hoặc phân huỷ bằng cách nấu chín hay đun sôi trong quá trình pha sữa cho trẻ.

Bà Jane Rawling, Trưởng bộ phận xử lý sự cố của FSA đưa ra cảnh báo: “Cereulide có thể gây ra các triệu chứng ngộ độc thực phẩm, xuất hiện rất nhanh, bao gồm nôn mửa và co thắt dạ dày".

Nestlé khẳng định hiện chưa ghi nhận ca ảnh hưởng sức khỏe nào ở trẻ em liên quan đến các lô sản phẩm bị thu hồi, đồng thời cho biết động thái này được thực hiện trên cơ sở thận trọng tối đa.