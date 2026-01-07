Nestlé thu hồi sữa bột ở nhiều quốc gia châu Âu do nghi chứa độc tố

Theo Reuters, việc thu hồi quy mô nhỏ một số dòng sữa bột SMA, BEBA và NAN diễn ra từ cuối tháng 12/2025 ở nhiều quốc gia châu Âu trước khi mở rộng từ đầu tháng 1/2026 do khả năng bị nhiễm cereulide - một độc tố do một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra.

Theo Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (FSA), độc tố cereulide khó có khả năng bị vô hiệu hoá hoặc phân huỷ bằng cách nấu chín hay đun sôi trong quá trình pha sữa cho trẻ.

Bà Jane Rawling, Trưởng bộ phận xử lý sự cố của FSA đưa ra cảnh báo: “Cereulide có thể gây ra các triệu chứng ngộ độc thực phẩm, xuất hiện rất nhanh, bao gồm nôn mửa và co thắt dạ dày".

Nhiều sản phẩm sữa của Nestlé vừa bị thu hồi khẩn cấp ở nhiều quốc gia châu Âu do nghi ngờ nhiễm độc tố cereulide (Ảnh: Getty).

Nestlé khẳng định hiện chưa ghi nhận ca ảnh hưởng sức khỏe nào ở trẻ em liên quan đến các lô sản phẩm bị thu hồi, đồng thời cho biết động thái này được thực hiện trên cơ sở thận trọng tối đa.

Đại diện Nestlé đã gửi lời xin lỗi và cam kết hoàn tiền cho người tiêu dùng đã mua sản phẩm lỗi.

Theo thông tin do Nestlé công bố, nghi vấn nhiễm độc tố được cho là bắt nguồn từ một nguyên liệu đầu vào do nhà cung cấp bên ngoài cung ứng, khiến tập đoàn phải mở rộng rà soát toàn bộ dầu axit arachidonic và các hỗn hợp dầu liên quan đang được sử dụng trong quy trình sản xuất sữa công thức.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, chưa có cơ quan quản lý độc lập nào công bố kết luận cuối cùng về chuỗi nguyên nhân cụ thể cũng như mức độ trách nhiệm của từng khâu trong chuỗi cung ứng.

Trên cơ sở kết quả kiểm nghiệm nội bộ, Nestlé đã chủ động thu hồi các lô sản phẩm bị đánh giá có nguy cơ, đồng thời thay đổi nguồn cung nguyên liệu, điều chỉnh kế hoạch sản xuất và tăng công suất tại một số nhà máy nhằm bù đắp sản lượng thiếu hụt.

Dù vậy, giới chuyên gia an toàn thực phẩm lưu ý rằng việc mở rộng thu hồi tại nhiều thị trường trong thời gian ngắn cho thấy rủi ro không chỉ dừng ở một lô nguyên liệu đơn lẻ, mà đặt ra yêu cầu phải đánh giá lại toàn diện hệ thống kiểm soát chất lượng và giám sát nhà cung cấp đối với các sản phẩm dành cho trẻ nhỏ.