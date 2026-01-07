Làm theo mẹo dân gian khi hóc xương cá, người phụ nữ bị chèn đường thở

Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) ghi nhận một trường hợp bệnh nhân nữ, 52 tuổi, sau khi ăn cá xuất hiện cảm giác đau họng, nuốt vướng. Người bệnh đã tự xử lý tại nhà bằng nhiều cách, trong đó có ngậm vitamin C sủi với số lượng lớn.

Khi nhập viện, bệnh nhân đau họng nhiều, nuốt khó, khó thở. Tại đây, người bệnh được nội soi thanh quản ghi nhận phù nề nặng vùng nắp thanh quản, sụn phễu và đáy lưỡi, che lấp đường thở, có khả năng đe dọa tính mạng nếu không xử trí kịp thời.

Sau khi được nội soi lấy dị vật, điều trị bằng kháng sinh, kháng viêm, phun khí dung, giảm đau, hiện các triệu chứng của người bệnh đã cải thiện nhiều.

Bệnh nhân được nội soi gắp dị vật sau khi nhập viện (Ảnh: BV).

Theo BSCK2 Trương Hoàng Việt, Phụ trách khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Thống Nhất, không ít người từng một lần bị hóc xương cá và chọn cách tự xử lý tại nhà theo các mẹo dân gian bởi nghĩ rằng đó chỉ là chuyện nhỏ. Một nắm cơm nuốt vội, một viên vitamin C sủi hay vài ngụm nước chua được truyền tai nhau như những “mẹo quen thuộc” để xương trôi đi nhanh hơn.

Nhưng trong y khoa, những thói quen tưởng chừng vô hại ấy đôi khi lại là khởi đầu của những nguy cơ rất nghiêm trọng.

“Nuốt cơm, uống nước chanh, giấm hay ngậm vitamin C sủi đều không có tác dụng làm tan dị vật. Ngược lại, các chất có tính axít hoặc tạo sủi bọt có thể gây kích ứng, bỏng niêm mạc vùng họng - thanh quản, dẫn đến phù nề.

Trong nhiều trường hợp, phù nề này diễn tiến nhanh và có thể gây tắc nghẽn đường thở, đe dọa tính mạng người bệnh”, bác sĩ Việt phân tích.

Theo đó, việc tự ý áp dụng các phương pháp dân gian khi hóc dị vật không những không giúp lấy được xương cá mà còn có thể gây tổn thương niêm mạc họng - thanh quản, làm dị vật cắm sâu hơn, gây phù nề vùng thanh quản, ảnh hưởng trực tiếp đến đường thở.

BSCK2 Trương Hoàng Việt khuyến cáo, khi bị hóc xương cá hoặc dị vật họng, người dân nên đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa Tai Mũi Họng với đầy đủ phương tiện để được xử lý kịp thời.

Đồng thời, người dân không chủ quan, không nên tin và làm theo các mẹo truyền miệng chưa được kiểm chứng, để bảo vệ an toàn đường thở và tính mạng.