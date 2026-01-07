Xử phạt 2 bệnh viện ở TPHCM vì sai phạm liên quan thuốc kiểm soát đặc biệt

Sở Y tế TPHCM vừa công bố các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong thời gian gần đây.

Trong đó, có hai bệnh viện bị phát hiện sai phạm liên quan đến thuốc kiểm soát đặc biệt, gồm Công ty TNHH Bệnh viện Ngoại khoa Sante (phường Bình Thạnh) và Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Vạn Phước (phường Long Hương).

Cụ thể, theo quyết định xử phạt ban hành ngày 22/12/2025, Công ty TNHH Bệnh viện Ngoại khoa Sante có 2 vi phạm.

Thứ nhất, không gửi văn bản thông báo việc đáp ứng GSP (tiêu chuẩn "Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc") tới cơ quan tiếp nhận; không tuân thủ theo lộ trình việc triển khai áp dụng và tuân thủ đầy đủ GSP đối với cơ sở có hoạt động bảo quản, tồn trữ, cung ứng vaccine, thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, bảo quản, sản xuất, pha chế, cấp phát, sử dụng thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt tại cơ sở có hoạt động dược không đúng quy định của pháp luật.

Công ty TNHH Bệnh viện Ngoại khoa Sante (Ảnh: Hoàng Lê).

Với 2 sai phạm trên, Công ty TNHH Bệnh viện Ngoại khoa Sante bị xử phạt 30 triệu đồng.

Cũng bị phát hiện hành vi bảo quản, sản xuất, pha chế, cấp phát, sử dụng thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt tại cơ sở có hoạt động dược không đúng quy định của pháp luật, Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Vạn Phước bị xử phạt 15 triệu đồng.

Tại quyết định ban hành ngày 31/12/2025, Sở Y tế TPHCM xử phạt Công ty TNHH Dược phẩm BV Pharma (18 đường Lê Thị Sọc, xã Phú Hòa Đông) 100 triệu đồng. BV Pharma bị phát hiện mua, bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Công ty TNHH Dược phẩm BV Pharma (Ảnh: CT).

Song song với việc chịu phạt tiền, Công ty TNHH Dược phẩm BV Pharma còn bị đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 7,5 tháng, kể từ ngày nhận được quyết định trên.

Ngoài ra, có 2 cơ sở bị phát hiện hành vi bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc, bị xử phạt trong các quyết định ban hành ngày 28-29/12/2025 của Sở Y tế TPHCM, là nhà thuốc Minh Khôi 2 và Hộ kinh doanh nhà thuốc Minh Châu - NVT.