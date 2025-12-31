Ngày cuối cùng năm 2025, bác sĩ xuyên đêm hồi sinh bệnh nhi ngừng tim

Rạng sáng 31/12, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã thực hiện thành công ca ghép tim cho một bé trai 15 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối.

Ca ghép tim ngày 31/12 vừa qua là một trong những trường hợp thách thức nhất ê-kíp ghép tim Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thực hiện (Ảnh: BV).

Theo GS.TS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng ê-kíp ghép tim, đây là một trong những trường hợp nặng và thách thức nhất mà ê-kíp từng đối mặt.

Bệnh nhi được chuyển đến trong tình trạng suy tim giai đoạn cuối, tim gần như không còn khả năng co bóp dù đã được điều trị bằng nhiều loại thuốc vận mạch liều cao.

Suy tim kéo dài khiến người bệnh xuất hiện suy gan, suy thận, kèm theo nhiều rối loạn toàn thân nghiêm trọng.

Sau quá trình hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ xác định ghép tim là giải pháp điều trị duy nhất có thể mang lại cơ hội sống cho bệnh nhi.

Tuy nhiên, đây là ca ghép tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, bao gồm tăng áp phổi nặng, nguy cơ nhiễm trùng, suy đa cơ quan và các biến chứng có thể xảy ra trong và sau phẫu thuật. Nếu không tiến hành ghép tim, bệnh nhi chắc chắn không thể qua khỏi.

Dù tỷ lệ thành công được đánh giá là rất mong manh, ê-kíp vẫn quyết định trao cho người bệnh cơ hội cuối cùng để tìm lại sự sống. Tình huống căng thẳng nhất xảy ra ngay trước thời điểm ghép tim, khi bệnh nhi đột ngột ngưng tim trên bàn mổ.

Trước diễn biến tối cấp, ê-kíp phẫu thuật buộc phải vừa tiến hành hồi sinh tim phổi, vừa duy trì tuần hoàn ngoài cơ thể để bảo toàn sự sống tạm thời cho người bệnh, trong khi chờ đợi trái tim hiến được vận chuyển về kịp thời.

Tim người hiến được vận chuyển nhanh nhất từ Bệnh viện Nhân dân 115 -TPHCM (Ảnh: BV).

Trái tim hiến được điều phối từ Bệnh viện Nhân dân 115 thông qua Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, sau đó vận chuyển về Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM để ghép cho bệnh nhi trong thời gian ngắn.

7h30 sáng cùng ngày, những nhịp đập đầu tiên xuất hiện trong lồng ngực bệnh nhi khiến ê kíp vỡ oà, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình hồi sinh.

Ca ghép tim được triển khai với sự tham gia của nhiều chuyên khoa, gồm phẫu thuật tim mạch, phẫu thuật tim trẻ em, gây mê hồi sức, hồi sức sau ghép tạng và các đơn vị hỗ trợ liên quan.

Ca phẫu thuật được thực hiện ngày 31/12, khép lại năm 2025, ghi nhận thêm một trường hợp ghép tim thành công tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

Từ nguồn tạng hiến này, ngoài tim được ghép cho bệnh nhi, các tạng khác gồm phổi, gan, giác mạc và hai thận cũng được điều phối để ghép cho nhiều người bệnh tại các cơ sở y tế khác.