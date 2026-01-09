Yêu cầu Bệnh viện Từ Dũ khẩn trương báo cáo, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo

Ngày 9/1, Sở Y tế TPHCM đã thông tin về việc rà soát, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo tại Bệnh viện Từ Dũ.

Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về vấn đề trên, Sở Y tế đã chỉ đạo Phòng Kiểm tra – Pháp chế phối hợp Phòng Nghiệp vụ Y trực tiếp làm việc với bệnh viện để rà soát, làm rõ các nội dung liên quan.

Việc kiểm tra được thực hiện với tinh thần khách quan, nghiêm túc, đúng quy định, đặt quyền lợi người bệnh và môi trường khám chữa bệnh phù hợp với mục tiêu chuyên môn lên hàng đầu.

Qua buổi làm việc, Ban Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cam kết chủ động rà soát toàn bộ các hoạt động truyền thông, quảng bá tại đơn vị, đồng thời làm việc với các đối tác để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quảng cáo trong cơ sở khám chữa bệnh.

Bệnh viện Từ Dũ TPHCM (Ảnh: Biên Thùy).

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế ngày 9/1, Sở Y tế nhận thấy Bệnh viện Từ Dũ vẫn chưa khắc phục triệt để các hoạt động quảng cáo thương mại trong khuôn viên bệnh viện.

Trước tình hình này, Sở Y tế TPHCM yêu cầu Bệnh viện Từ Dũ khẩn trương báo cáo, làm rõ toàn bộ các nội dung liên quan, gửi về Sở Y tế trước ngày 11/1 để tổng hợp, xem xét và xử lý theo quy định.

Sở này đề nghị bệnh viện điều chỉnh hoặc chấm dứt các nội dung, hình thức chưa phù hợp, bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật.

"Mọi hoạt động diễn ra trong khuôn viên bệnh viện - đặc biệt tại các cơ sở chuyên khoa đầu ngành như Bệnh viện Từ Dũ - phải đặt người bệnh ở vị trí trung tâm;

Tuyệt đối không để các hoạt động mang tính thương mại làm ảnh hưởng đến không gian điều trị, tâm lý người bệnh và thân nhân cũng như hình ảnh, uy tín của ngành y tế thành phố", Sở Y tế TPHCM nêu quan điểm.