Loại quả nhóm “tốt nhất thế giới” được trồng bạt ngàn ở Việt Nam

Quả Việt lọt top trái cây tốt nhất thế giới

Theo danh sách “20 loại trái cây tốt nhất thế giới” do một tạp chí uy tín tại Anh bình chọn, nhiều loại quả quen thuộc của Việt Nam đã góp mặt như dưa hấu, lựu, mận, đu đủ, nho. Trong đó, bưởi đứng ở vị trí thứ 9, vượt qua nhiều loại trái cây nhiệt đới khác.

Tại Việt Nam, bưởi được trồng rộng khắp từ Bắc vào Nam với nhiều giống nổi tiếng như bưởi Diễn, bưởi Đoan Hùng, bưởi Phúc Trạch, bưởi da xanh, bưởi Năm Roi.

Bưởi diễn là một giống bưởi đặc sản ở miền Bắc (Ảnh: Getty).

Mỗi loại mang hương vị đặc trưng riêng, song đều có điểm chung là giàu dưỡng chất và giá thành tương đối dễ tiếp cận, nhiều thời điểm chỉ dao động từ 15.000 đến 25.000 đồng/kg.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, dù khác nhau về xuất xứ hay mùi vị, các giống bưởi đều mang lại lợi ích đáng kể cho sức khỏe nhờ thành phần dinh dưỡng phong phú.

Hàm lượng dinh dưỡng đáng chú ý trong quả bưởi

Theo dữ liệu dinh dưỡng quốc tế, trong khoảng 120g bưởi chứa khoảng 42 calo, 10g carbohydrate, 1g chất xơ, 9g đường, 1g protein, đặc biệt giàu vitamin C với hàm lượng lên tới 38,4mg.

Ngoài ra, bưởi còn cung cấp vitamin A, beta-carotene cùng các khoáng chất như kali, canxi và magie, trong khi gần như không chứa chất béo, natri hay cholesterol.

Các chuyên gia đánh giá bưởi là một trong những nguồn cung vitamin C tự nhiên dồi dào, đáp ứng khoảng 60-65% nhu cầu vitamin C hằng ngày chỉ trong một khẩu phần ăn.

Tăng cường miễn dịch, hỗ trợ phòng bệnh

Theo nhiều nghiên cứu, vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường chức năng miễn dịch. Các nhà khoa học cho biết, bổ sung đủ vitamin C giúp giảm mức độ nghiêm trọng và rút ngắn thời gian mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, bao gồm cảm lạnh thông thường.

Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong bưởi giúp trung hòa các gốc tự do có hại, từ đó hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn trong việc bảo vệ cơ thể trước tác nhân gây bệnh.

Giúp làm đẹp da, làm chậm quá trình lão hóa

Vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa trong bưởi còn góp phần bảo vệ làn da khỏi tác động của stress oxy hóa. Theo các chuyên gia da liễu, việc bổ sung thực phẩm giàu vitamin C có thể giúp duy trì độ đàn hồi của da, hạn chế sự hình thành nếp nhăn và làm chậm các dấu hiệu lão hóa sớm.

Bên cạnh đó, vitamin C còn tham gia vào quá trình tổng hợp collagen, giúp làn da săn chắc và khỏe mạnh hơn theo thời gian.

Hỗ trợ tiêu hóa, tốt cho đường ruột

Với hàm lượng chất xơ đáng kể, bưởi giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa, hỗ trợ nhu động ruột và giảm nguy cơ mắc các rối loạn tiêu hóa như táo bón, trĩ hay trào ngược dạ dày.

Không chỉ phần múi, theo y học cổ truyền, hạt bưởi có vị đắng, tính ấm, giàu pectin, thường được sử dụng để hỗ trợ tiêu hóa, giảm đau dạ dày và góp phần điều hòa rối loạn chuyển hóa lipid khi dùng đúng cách.

Hỗ trợ giảm cân, kiểm soát cân nặng

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, chất xơ trong bưởi giúp tạo cảm giác no lâu, làm chậm quá trình tiêu hóa và hạn chế cảm giác thèm ăn. Nhờ đó, việc bổ sung bưởi vào chế độ ăn hợp lý có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ béo phì.

Theo một số nghiên cứu quan sát, chế độ ăn giàu chất xơ có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa như tim mạch và đái tháo đường type 2.

Tiềm năng phòng ngừa ung thư

Một số giống bưởi, đặc biệt là bưởi ruột hồng, chứa lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh tạo nên màu sắc đặc trưng. Theo các nghiên cứu dịch tễ học, lycopene có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt và một số bệnh ung thư khác.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng, lợi ích này mang tính hỗ trợ và không thể thay thế các biện pháp phòng ngừa hay điều trị y khoa chuyên sâu.

Lưu ý quan trọng khi ăn bưởi

Dù mang lại nhiều lợi ích, bưởi và nước ép bưởi có thể ảnh hưởng đến cơ chế chuyển hóa của một số loại thuốc. Theo khuyến cáo của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, bưởi có thể làm thay đổi tác dụng của thuốc điều trị tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim hoặc một số thuốc kháng viêm.

Vì vậy, người đang sử dụng thuốc điều trị bệnh mạn tính nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung bưởi thường xuyên vào chế độ ăn.

Các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới cũng khuyến nghị, việc tiêu thụ trái cây nói chung cần đa dạng và cân đối, tránh lạm dụng một loại thực phẩm duy nhất dù có nhiều lợi ích.