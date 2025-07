Ngày 29/7, Trạm Y tế xã Mường Típ, tỉnh Nghệ An xác nhận nhân viên đơn vị đã hỗ trợ một sản phụ sinh con an toàn khi vỡ ối trên đường đến Trung tâm Y tế Kỳ Sơn (Nghệ An).

Sản phụ Pịt Thị Hiền, trú tại bản Ta Đo, xã Mường Típ mang thai tháng thứ 9, bị đau bụng nên đến Trạm Y tế xã Mường Típ để sinh con từ ngày 26/7. Tuy nhiên, khi đến cơ sở y tế, sản phụ dứt cơn đau và được chỉ định theo dõi sát sao.

Nhân viên Trạm Y tế Mường Típ hỗ trợ sản phụ vượt lũ đi sinh (Ảnh: Vi Ngọc Mai).

Sản phụ mang thai ở cuối tuần thứ 42, thai già tháng, không có dấu hiệu chuyển dạ. Do ảnh hưởng của mưa lũ, hệ thống điện và trang thiết bị y tế không đảm bảo, Trạm Y tế xã Mường Típ quyết định chuyển sản phụ đến Trung tâm Y tế Kỳ Sơn để sinh, đồng thời cử 2 cán bộ y tế đi cùng hỗ trợ.

Hai cán bộ Trạm Y tế xã Mường Típ đỡ đẻ cho sản phụ trên đường (Ảnh: Vi Ngọc Mai).

Chị Vi Thị Thoa, y sĩ sản nhi, Trạm Y tế xã Mường Típ, cho biết đoàn xuất phát rời trạm lúc 6h30 ngày 29/7. Do tuyến đường từ xã đến Trung tâm Y tế Kỳ Sơn bị sạt lở nghiêm trọng và nước lũ dâng cao, không thể di chuyển bằng ô tô, xe máy hay bằng thuyền nên đoàn phải đi bộ.

Sản phụ được nhân viên y tế và người nhà dìu qua khu vực sạt lở, suối, được người dân địa phương hỗ trợ bằng xe máy qua từng đoạn ngắn ở địa hình thuận lợi.

Khoảng hơn 9h, khi đến địa phận bản Xốp Khăm (xã Mường Típ), cách trạm y tế hơn 8km, cách Trung tâm Y tế Kỳ Sơn khoảng 25km, sản phụ bất ngờ chuyển dạ.

Giây phút nghẹt thở hỗ trợ sản phụ vùng lũ sinh con trên đường (Video: Vi Ngọc Mai).

Sản phụ đã cạn nước ối, thai lớn, có dấu hiệu kiệt sức do trong quá trình mang thai không được ăn uống đầy đủ, lại vừa di chuyển qua chặng đường dài. Trước tình huống này, nhân viên y tế đi cùng gọi điện về lãnh đạo Trung tâm Y tế Kỳ Sơn và Trạm Y tế Tà Cạ (cơ sở y tế gần nhất) đề nghị hỗ trợ.

Chị Thoa và chị Moong Y Huệ, y sĩ đa khoa Trạm Y tế Mường Típ trải chăn, sử dụng hộp y tế đỡ đẻ cho sản phụ Hiền ngay trên đường. Với sự nỗ lực của nhân viên y tế, chị Hiền hạ sinh một bé trai, khoảng 3,5kg. Do thai lớn, sản phụ sức yếu nên trẻ bị ngạt khi chào đời.

Với sự hỗ trợ của nhân viên y tế, sản phụ Hiền đã hạ sinh thành công bé trai nặng khoảng 3,5kg bằng phương pháp sinh thường (Ảnh: Vi Ngọc Mai).

“Chúng tôi thực hiện các biện pháp cấp cứu trẻ sơ sinh bị ngạt và thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa được nhận kim cương khi cháu bé cất tiếng khóc và thở được”, chị Thoa kể.

Theo nữ nhân viên y tế này, trong suốt 25 năm công tác ở xã miền núi, chị đã gặp và hỗ trợ nhiều trường hợp “đẻ rơi” trên đường. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên chị và đồng nghiệp hỗ trợ sản phụ sinh con trên đường trong điều kiện địa hình bị chia cắt do mưa lũ, sản phụ sức khỏe yếu, thai to, nguy cơ tai biến sản khoa.

Trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, xã Mường Típ là địa phương bị chia cắt, cô lập dài ngày. Bản Ta Đo bị thiệt hại nặng nề, thời điểm này đã bước sang tuần cô lập thứ 2. Gia đình sản phụ Hiền cũng bị lũ cuốn trôi hoàn toàn nhà cửa và tài sản.

Sau khi sức khỏe của mẹ và bé ổn định, nhân viên y tế, chồng sản phụ cùng sự hỗ trợ của người dân đã dựng một lán tạm gần đó để nghỉ ngơi. Một số đoàn thiện nguyện cũng đã hỗ trợ kịp thời cho sản phụ.

Tuy nhiên theo chị Thoa, ổn định nơi ăn, chốn ở để đảm bảo sức khỏe cho mẹ và bé là điều đang được quan tâm.