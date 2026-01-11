Tê chân như "điện giật": Coi chừng bệnh cột sống

Cơn đau bắt đầu ở thắt lưng, rồi như một “đường điện” chạy xuống mông, mặt sau đùi và bắp chân. Ngồi lâu thì nhói, đứng lên lại tê râm ran, bước chân nặng như đeo chì.

Nhiều người chỉ gọi đó là “đau thần kinh tọa”, cố gắng chịu đựng bằng vài viên giảm đau. Nhưng theo các chuyên gia, đây có thể là dấu hiệu thoát vị đĩa đệm chèn ép rễ thần kinh, nếu kéo dài có nguy cơ để lại hậu quả vận động đáng tiếc.

Vì sao thoát vị đĩa đệm gây đau và tê dọc chân?

Theo Health, thoát vị đĩa đệm xảy ra khi nhân nhầy thoát ra ngoài, chèn ép trực tiếp lên rễ thần kinh hoặc tủy sống, gây đau, tê bì và ảnh hưởng lớn tới chất lượng cuộc sống. Nếu chèn ép kéo dài, nguy cơ suy giảm chức năng vận động có thể tăng lên.

Thoát vị đĩa đệm xảy ra khi nhân nhầy thoát ra ngoài, chèn ép trực tiếp lên rễ thần kinh hoặc tủy sống (Ảnh: Getty).

Trong thực tế, không phải cứ đau lưng là thoát vị đĩa đệm. Tuy nhiên, khi đau lưng đi kèm tê bì lan theo đường đi của dây thần kinh xuống chân, đặc biệt đau tăng khi ngồi lâu, ho, hắt hơi, hoặc khi cúi gập người, người bệnh nên đi khám sớm để xác định nguyên nhân.

Đau lưng và tê chân đôi khi có thể che lấp một tình huống khẩn. Theo tài liệu cảnh báo của các cơ sở y tế thuộc NHS (Vương quốc Anh), nếu có các triệu chứng gợi ý hội chứng chùm đuôi ngựa như tê vùng yên ngựa, rối loạn tiểu tiện, rối loạn đại tiện, yếu tăng dần hai chân, người bệnh cần được đánh giá khẩn cấp.

Thông điệp ở đây là không nên tự xử lý tại nhà khi triệu chứng thay đổi nhanh hoặc có dấu hiệu thần kinh tiến triển.

Những nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị thoát vị đĩa đệm thường bao gồm người lao động văn phòng ngồi lâu, người làm việc nặng thường xuyên mang vác sai tư thế, tài xế đường dài, thợ xây, công nhân khu công nghiệp.

Theo các tổng quan y khoa, thừa cân, béo phì, ít vận động và hút thuốc lá cũng làm tăng nguy cơ thoái hóa và tổn thương đĩa đệm sớm. Ngoài ra, người trung niên trở lên, đặc biệt từ sau 35-40 tuổi, khi đĩa đệm bắt đầu mất nước và giảm đàn hồi, cần đặc biệt lưu ý các cơn đau lưng kéo dài, đau lan xuống chân hoặc tê bì tái diễn, không nên chủ quan cho qua.

Tiêm ngoài màng cứng: Giải pháp giảm đau mới

Với nhiều trường hợp, điều trị bảo tồn vẫn là nền tảng, gồm thuốc, vật lý trị liệu và điều chỉnh lối sống.

Tuy nhiên, ThS.BS Nguyễn Thanh Kim Huệ - Khoa Cơ Xương Khớp, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cơ sở Phúc Trường Minh cho biết: "Nếu đau cấp tính không đáp ứng thuốc uống, hoặc người bệnh có các bệnh lý nền như tim mạch, tăng huyết áp, dạ dày, suy gan, suy thận khiến việc dùng thuốc giảm đau kéo dài liều cao tiềm ẩn rủi ro, phác đồ có thể chuyển sang một giải pháp thay thế, đó là tiêm ngoài màng cứng".

Triệu chứng đau lưng và tê bì thuyên giảm đáng kể sau một liệu trình tiêm (Ảnh: BVCC).

Tiêm ngoài màng cứng là thủ thuật y khoa tối ưu giúp giảm đau lưng và tê bì chân do thoát vị đĩa đệm, phù hợp với những bệnh nhân không đáp ứng thuốc bằng đường uống hoặc có bệnh lý nền.

Khi thực hiện tiêm, các bác sĩ sẽ siêu âm để xác định chính xác vị trí, đảm bảo thuốc được đưa thẳng tới khoang ngoài màng cứng ở khu vực tổn thương giúp chống viêm và giảm kích thích dây thần kinh cảm giác đau tức thì, vì vậy người bệnh sẽ cảm nhận được hiệu quả ngay sau khi tiêm.

Một ưu điểm nữa là thuốc tác động trực tiếp tại chỗ, không đi vào toàn bộ cơ thể như đường uống, tránh ảnh hưởng đến các bệnh lý nền của bệnh nhân. Sau khi tiêm, bệnh nhân sẽ được theo dõi chặt chẽ trong khoảng 30 phút để đảm bảo không có tác dụng phụ.

ThS.BS Kim Huệ khuyến cáo, tiêm ngoài màng cứng là phương pháp giảm đau, giảm tê bì tối ưu nhưng không thể giải quyết triệt để căn bệnh thoát vị đĩa đệm mà cần kết hợp với vật lý trị liệu và thay đổi lối sống để duy trì hiệu quả lâu dài.

Khi có những dấu hiệu đau kèm tê bì 2 chân, người bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế uy tín để thăm khám và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.