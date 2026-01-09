Vụ 130 tấn thịt lợn bẩn: "Từ tháng 9 đến nay mới cảnh báo là rất nguy hiểm"

Liên quan đến vụ Công an TP Hải Phòng phát hiện doanh nghiệp tập kết 130 tấn thịt lợn bẩn để sản xuất đồ hộp (trong đó khoảng 2 tấn đã được đưa vào chế biến, đóng gói), ngày 9/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, cơ quan này đang tiến hành rà soát số lô, lấy mẫu kiểm nghiệm các sản phẩm đã được đưa ra thị thường.

Trước đó, Sở này đã xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường để có các biện pháp hành động quyết liệt, đảm bảo an toàn sức khỏe người dân.

"Trước mắt, chúng tôi cảnh báo người dân ngừng dùng sản phẩm. Nhưng lẽ ra phải cảnh báo từ tháng 9/2025 (thời điểm phát hiện sự việc)", lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm nói và cho biết mới chỉ nắm thông tin sự việc gần đây.

Sở An toàn thực phẩm TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Tương tự, nhiều hệ thống siêu thị phân phối sản phẩm cũng chia sẻ, họ chỉ mới biết vụ việc sau khi báo chí đăng tải những ngày gần dây, dù thời điểm xảy ra từ tháng 9/2025.

Đại diện MM Mega Market Việt Nam cho biết, hệ thống đã yêu cầu Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long giải trình thời điểm báo cáo vụ việc, bởi đến ngày 7/1, phía MM Mega Market mới tiếp nhận được thông tin. Ngay sau đó, toàn bộ các mặt hàng liên quan đã được khẩn trương rút khỏi kệ hàng trên toàn hệ thống.

Tương tự, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) và Central Retail Việt Nam khẳng định đã dừng kinh doanh, thu hồi các sản phẩm chế biến từ thịt lợn của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định.

Patê cột đèn Hải Phòng là một trong những sản phẩm đóng hộp của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Ảnh: ST).

"Chúng tôi cho rằng sự việc đã phát hiện từ tháng 9 năm ngoái, nhưng đến nay mới biết để cảnh báo người dân là rất nguy hiểm", đại diện một chuỗi siêu thị nhận định.

Trong ngày 8/1, các hệ thống siêu thị cũng đề nghị Sở Công Thương TPHCM đẩy mạnh và mở rộng chương trình "Tick xanh trách nhiệm" từ mặt hàng tươi sống sang đồ đóng hộp.

Trong đó, chuỗi phân phối mong muốn các doanh nghiệp tham gia chương trình ngoài tuân thủ các quy chuẩn về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm phải thông tin ngay khi có sự cố xảy ra, nhằm triển khai kịp thời các biện pháp xử lý, đảm bảo an toàn cho người dân.