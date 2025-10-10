TPHCM có thêm bệnh viện hơn 1.800 tỷ đồng khu vực cửa ngõ

Sáng 10/10, Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi chính thức khánh thành sau 4 năm xây dựng. Đây là một trong những công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự án xây dựng mới Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi có quy mô 1.000 giường chất lượng cao, hình thành các chuyên khoa sâu với thiết bị y khoa đồng bộ, hiện đại. Đây là dự án nhóm A, công trình cấp 1 có tổng mức đầu tư 1.854 tỷ đồng, trên diện tích sử dụng đất hơn 58.000m2.

Khối công trình có 1 tầng hầm và 13 tầng nổi, được bố trí đầy đủ khoa phòng chức năng được thiết kế đồng bộ, tiện nghi, thân thiện với môi trường. Đặc biệt, trong khuôn viên của bệnh viện có bố trí bãi đỗ trực thăng để cấp cứu bệnh nhân.

Với thiết kế này, quy trình khám, chữa bệnh được tối ưu hóa, tạo môi trường điều trị thuận lợi cho bệnh nhân và điều kiện làm việc tốt cho nhân viên y tế. Các khoa lâm sàng được sắp xếp liền kề với các khoa cận lâm sàng để rút ngắn thời gian di chuyển và chờ đợi của người bệnh.

Công trình được trang bị hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật tiên tiến đảm bảo vận hành an toàn và hiệu quả. Với quy mô này, bệnh viện được kỳ vọng có thể giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối và khu vực nội thành cũng như nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân thuộc khu vực Củ Chi và các vùng lân cận.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Đức Thanh, Trưởng ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thuộc UBND TPHCM cho biết, dự án được khởi công vào thời gian diễn biến đại dịch Covid-19 phức tạp và chịu những tác động nghiêm trọng kéo dài. Tuy vậy, công trình vẫn đảm bảo chất lượng và giảm thiểu việc chậm tiến độ.

Bệnh viện có tiền thân là Trung tâm Y tế huyện Củ Chi, nằm ở cửa ngõ Tây Bắc TPHCM. Đơn vị có quy mô ban đầu chỉ 500 giường bệnh, đến nay đã phát triển lên 1.000 giường theo kế hoạch được duyệt.

Hàng năm, bệnh viện tổ chức khám và điều trị cho hơn 600.000 lượt bệnh nhân, chủ yếu là người dân huyện Củ Chi cũ và một vài địa phương lân cận. Riêng năm 2024, đơn vị này đã tiếp nhận 528.937 lượt bệnh nhân ngoại trú và 57.067 lượt bệnh nhân nội trú.

"Hiện nay, Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi vẫn thuộc hạng II, cấp chuyên môn chỉ xếp ở mức cơ bản. Nhưng với khát vọng vươn lên trở thành bệnh viện đa khoa hạng I, bệnh viện đã cố gắng và làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu như phẫu thuật thay khớp, phẫu thuật thần kinh cột sống, nội soi can thiệp, đặc biệt là phẫu thuật sọ não.

Kỹ thuật này giúp mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân và góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên", BSCK2 Nguyễn Thành Phương, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi chia sẻ.

Mới đây, bệnh viện cũng vừa ký kết hợp tác với Bệnh viện Quân y 175 cùng 7 bệnh viện chuyên sâu của thành phố và Trung tâm cấp cứu 115.

Trong đó, Bệnh viện Quân y 175 đảm nhận vai trò đơn vị hỗ trợ toàn diện, từ chuyển giao kỹ thuật, phát triển chuyên môn, đào tạo nhân lực, đến hỗ trợ quản trị bệnh viện và cấp cứu.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TPHCM, kỳ vọng bệnh viện có cơ sở vật chất hiện đại và đội ngũ y bác sĩ mạnh, sẽ đảm nhận vai trò cửa ngõ y tế phía Tây Bắc thành phố, góp phần giảm tải cho các bệnh viện trung tâm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân.

Bà Tuyết cũng đề nghị sớm hoàn tất việc lắp đặt thiết bị để bệnh viện vận hành muộn nhất vào tháng 1/2026. Sở Y tế TPHCM cũng cần tiếp tục theo dõi, đảm bảo vận hành hiệu quả, đồng thời chuẩn bị nhân lực chất lượng cao cho bệnh viện mới, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 72 của Trung ương về tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ảnh: Bảo Quyên