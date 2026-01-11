Lạnh tê tái, ngư dân ra khơi săn loài cá đắt đỏ, thu vài triệu đồng

8h ngày 11/1, dưới thời tiết lạnh giá, bến thuyền dọc bãi biển ở phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa vẫn nhộn nhịp không khí mua bán hải sản. Người dân địa phương cho biết, đây là thời điểm cá khoai nhiều và giá bán cao trong năm, họ tranh thủ ra khơi để kiếm thêm thu nhập.

Ngư dân Vũ Đình Kỳ (57 tuổi khu phố Hồng Thắng, phường Sầm Sơn) cho biết để bắt được cá khoai, ông phải ra khơi từ 4h. Nơi đánh bắt cá mà ông Kỳ kéo lưới cách đất liền khoảng 6 hải lý.

Do thời tiết lạnh giá, ông Kỳ phải trang bị quần áo mưa, mũ len. "Chỉ những hôm gió mùa, biển động chúng tôi mới nghỉ, còn thời tiết lạnh giá vẫn phải ra khơi. Dịp cận Tết và đầu năm mới, cá khoai được giá, chúng tôi tranh thủ ra khơi để đánh bắt. Có hôm trúng mẻ cá khoai, mỗi thuyền cũng đánh được hơn 10kg, trừ chi phí cũng kiếm vài triệu đồng", ông Kỳ nói.

Theo ông Kỳ, cá khoai nhỏ có giá 250.000 đồng/kg và cá khoai lớn giá 350.000 đồng/kg. Dịp Tết, giá bán có thể lên đến 500.000 đồng/kg.

Theo ghi nhận, ngư dân phường Sầm Sơn đi đánh bắt cá khoai chủ yếu bằng những chiếc thuyền công suất nhỏ. Họ đi về trong ngày, do đó cá tươi ngon, được nhiều người yêu thích.

Một ngư dân đang gỡ cá ngay tại bến thuyền để kịp bán cho khách trong phiên chợ sáng.

Sau nhiều giờ ngâm nước biển, săn cá khoai, đôi bàn tay của một ngư dân tê tái vì lạnh.

Không chỉ đàn ông, nhiều phụ nữ cũng có mặt tại bến thuyền từ sớm để hỗ trợ chồng gỡ lưới, thu hoạch cá.

Cá khoai sau khi đánh bắt, được các tiểu thương mua tại bến thuyền rồi mang lên đường Hồ Xuân Hương để bán.

Sau nhiều giờ ra khơi, một ngư dân phấn khởi đem "chiến lợi phẩm" vào bờ để bán.

Vị trí bến thuyền Sầm Sơn (Ảnh: Google Maps).