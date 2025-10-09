Bác sĩ Bạch Mai đến vùng lũ lụt khám chữa bệnh cho người dân
(Dân trí) - Bệnh viện Bạch Mai cử đoàn hơn 30 bác sĩ của viện, sinh viên trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai đến Nghệ An và Tuyên Quang để hỗ trợ chuyên môn, khám chữa bệnh cho người dân ảnh hưởng lũ.
Ngày 9/10, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện cho biết, đoàn hơn 30 y bác sĩ từ rất nhiều chuyên khoa được cử đến các vùng ảnh hưởng lũ lụt thuộc Nghệ An, Tuyên Quang để khám chữa bệnh cho bà con.
Đoàn xuất phát từ ngày hôm qua (8/10), mang theo nhiều thuốc men, vật tư y tế và thiết bị. Trong đợt đầu, đoàn y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai tới 2 tỉnh Nghệ An và Tuyên Quang, sau đó căn cứ vào nhu cầu thực tế của các tỉnh, các vùng bão lũ, Bệnh viện sẽ tiếp tục có những phương án hỗ trợ.
PGS Cơ cho biết, đoàn có nhiệm vụ thực hiện khám chữa bệnh, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, kiểm soát dịch bệnh sau lũ lụt, giúp các địa phương chủ động hơn trước thiên tai và dịch bệnh.
Viện Đào tạo và Nghiên cứu Y dược Bạch Mai sẽ là đầu mối phối hợp trực tiếp với Sở Y tế, UBND các tỉnh để triển khai các hoạt động hỗ trợ, vừa cấp cứu khẩn cấp, vừa tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng y tế cơ bản và chuyên sâu cho cán bộ tuyến cơ sở.
Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ, hơn lúc nào hết, khi xảy ra dịch bệnh, thiên tai, đồng bào và đồng nghiệp vùng lũ đang rất cần sự hỗ trợ.
"Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên, sinh viên góp công, góp của, góp sức và cả tấm lòng để hỗ trợ cho nhân dân và đồng nghiệp. Ai có của góp của, ai có sức góp sức. Đó là trách nhiệm, cũng là nghĩa tình”, PGS Cơ nhấn mạnh.
Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, mọi phương án hậu cần đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Tất cả thuốc men, phương tiện di chuyển, lương thực, chỗ ăn ở, sinh hoạt… đều được bệnh viện chủ động, đảm bảo các y bác sĩ hỗ trợ tốt nhất cho các đồng nghiệp, đồng bào ảnh hưởng bởi lũ lụt.
Liên quan đến diễn biến phức tạp của các cơn bão số 10 và 11 gây mưa lớn, ngập lụt và sạt lở tại nhiều địa phương khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế và Chi cục ATVSTP các tỉnh, thành phố, yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm.
Theo đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các địa phương chủ động đảm bảo cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống an toàn cho người dân vùng ngập lụt; khuyến khích sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, ăn liền và bổ sung vitamin để tăng sức đề kháng.
Tuyên truyền, hướng dẫn người dân lựa chọn, chế biến và sử dụng thực phẩm an toàn; không sử dụng gia súc, gia cầm chết làm thực phẩm; xử lý và khử trùng nguồn nước bị ngập úng trước khi dùng.
Tăng cường giám sát nguy cơ ngộ độc thực phẩm, phối hợp các cơ sở y tế phát hiện, xử lý kịp thời các ca nghi ngờ ngộ độc, tránh lây lan trong cộng đồng. Kiểm soát chất lượng thực phẩm cứu trợ, không để sản phẩm hư hỏng, mốc, hết hạn đến tay người dân vùng lũ.