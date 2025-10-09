Bác sĩ Bạch Mai đến vùng lũ lụt khám chữa bệnh cho người dân

Ngày 9/10, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện cho biết, đoàn hơn 30 y bác sĩ từ rất nhiều chuyên khoa được cử đến các vùng ảnh hưởng lũ lụt thuộc Nghệ An, Tuyên Quang để khám chữa bệnh cho bà con.

Đoàn xuất phát từ ngày hôm qua (8/10), mang theo nhiều thuốc men, vật tư y tế và thiết bị. Trong đợt đầu, đoàn y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai tới 2 tỉnh Nghệ An và Tuyên Quang, sau đó căn cứ vào nhu cầu thực tế của các tỉnh, các vùng bão lũ, Bệnh viện sẽ tiếp tục có những phương án hỗ trợ.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai tiễn đoàn y bác sĩ đến vùng ảnh hưởng ngập lụt hỗ trợ người dân (Ảnh: Thế Anh).

PGS Cơ cho biết, đoàn có nhiệm vụ thực hiện khám chữa bệnh, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, kiểm soát dịch bệnh sau lũ lụt, giúp các địa phương chủ động hơn trước thiên tai và dịch bệnh.

Viện Đào tạo và Nghiên cứu Y dược Bạch Mai sẽ là đầu mối phối hợp trực tiếp với Sở Y tế, UBND các tỉnh để triển khai các hoạt động hỗ trợ, vừa cấp cứu khẩn cấp, vừa tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng y tế cơ bản và chuyên sâu cho cán bộ tuyến cơ sở.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ, hơn lúc nào hết, khi xảy ra dịch bệnh, thiên tai, đồng bào và đồng nghiệp vùng lũ đang rất cần sự hỗ trợ.

"Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên, sinh viên góp công, góp của, góp sức và cả tấm lòng để hỗ trợ cho nhân dân và đồng nghiệp. Ai có của góp của, ai có sức góp sức. Đó là trách nhiệm, cũng là nghĩa tình”, PGS Cơ nhấn mạnh.

Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, mọi phương án hậu cần đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Tất cả thuốc men, phương tiện di chuyển, lương thực, chỗ ăn ở, sinh hoạt… đều được bệnh viện chủ động, đảm bảo các y bác sĩ hỗ trợ tốt nhất cho các đồng nghiệp, đồng bào ảnh hưởng bởi lũ lụt.