Mô hình đặc biệt giúp bệnh nhân ung thư cùng nhau bước qua bệnh tật

Nụ cười giữa hành trình hóa trị

Từ sáng sớm, chị Võ Thị Hiền (30 tuổi) đã có mặt tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM cùng nhiều “đồng bệnh” khác tham dự chương trình kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Nhìn nụ cười thường trực trên môi chị Hiền, ít ai biết chị đang chiến đấu với căn bệnh ung thư vú hơn 1 năm nay.

Giữa năm ngoái, bà mẹ trẻ vô tình sờ thấy khối cứng vùng ngực khi vừa cai sữa cho bé thứ hai. Mang nghi ngờ mắc ung thư vú, chị tức tốc bắt xe từ Phú Yên vào TPHCM kiểm tra rồi hồi hộp chờ kết quả.

“Em có khối u ác tính ở vú, nhưng may mắn là bệnh mới ở giai đoạn sớm, nên sớm nhập viện điều trị nội trú đi”, chẩn đoán của vị bác sĩ như tiếng sét giữa trời quang, khiến chị Hiền chết lặng. Nghĩ về hai đứa con ở nhà, người mẹ trẻ khóc nghẹn, chật vật bắt đầu hành trình chữa bệnh của mình.

Tháng 11/2024, chị Hiền được phẫu thuật triệt căn khối u rồi bắt đầu hành trình hóa trị dài đằng đẵng. Mỗi lần vào thuốc, tác dụng phụ khiến người phụ nữ đau đớn: buồn nôn, ói mửa triền miên, tê tay chân, nhức mỏi toàn thân, da đen sạm, rụng tóc. Nhưng mỗi lần khám 3 tháng, bác sĩ đều khen cơ thể chị đáp ứng tốt. Đó là nguồn động viên quý giá, như tia nắng ấm áp xuyên qua mây mù.

Chị Hiền vẫn giữ tinh thần lạc quan sau một năm điều trị ung thư vú (Ảnh: DL).

Dần dần, chị Hiền dần lấy lại sự lạc quan, mở tài khoản mạng xã hội cá nhân ghi lại hành trình chiến đấu với bệnh tật của mình. Từ đó, người phụ nữ có cơ hội biết đến và tham gia câu lạc bộ "Cùng nhau bước" của Bệnh viện Ung Bướu TPHCM với mục tiêu hỗ trợ những bệnh nhân ung thư, những người cùng hoàn cảnh với chị.

“Nhiều ‘đồng bệnh’ tìm đến tôi để chia sẻ kinh nghiệm trong điều trị, động viên lẫn nhau, biến nỗi đau thành sức mạnh. Đôi khi, lời bác sĩ có thể hơi ‘xa vời’ với họ, câu chuyện của tôi lại gần gũi hơn, giúp họ tìm thấy động lực trong những ngày điều trị”, chị Hiền chia sẻ.

Bước tiến nhân văn trong điều trị ung thư

Sáng 20/10, Bệnh viện Ung Bướu TPHCM tổ chức chương trình ra mắt câu lạc bộ “Cùng nhau bước” với thông điệp "Không để bệnh nhân cô đơn trong quá trình điều trị".

Chia sẻ với Dân trí bên lề sự kiện, BSCK2 Võ Đức Hiếu, Phó giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TPHCM cho biết, sự ra đời của câu lạc bộ “Cùng nhau bước” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hướng tới bệnh nhân ung thư, bắt đầu từ những người bệnh mắc ung thư vú.

“Đây được xem là bước khởi đầu của mô hình hỗ trợ toàn diện, với sự tham gia của các bác sĩ và nhân viên công tác xã hội. Chương trình là nơi người bệnh được lắng nghe, chia sẻ, đồng hành và hỗ trợ để lan tỏa tinh thần lạc quan. Qua đó, giúp bệnh nhân vượt qua nỗi đau bệnh tật và được đồng hành trong quá trình điều trị”, bác sĩ chia sẻ.

Bác sĩ Võ Đức Hiếu phát biểu tại chương trình (Ảnh: PT).

Quá trình triển khai được thực hiện bài bản qua hai giai đoạn chính. Giai đoạn thử nghiệm tháng 7-8 gồm 30 bộ hồ sơ chăm sóc toàn diện và 10 phiên tham vấn dành cho bệnh nhân ung thư vú nội trú, tập trung vào việc lắng nghe, đánh giá nhu cầu và xây dựng kế hoạch hỗ trợ phù hợp.

Đến tháng 9, chương trình mở rộng quy mô lên 200 bộ hồ sơ xã hội bao gồm các hoạt động đánh giá toàn diện các khía cạnh gia đình, chất lượng giấc ngủ, mức độ lo lắng tâm lý.

Song song, chương trình tặng các phần quà trị giá 5 triệu đồng cho bệnh nhân khó khăn như một lời động viên tinh thần.

Theo bác sĩ Hiếu, điểm khác biệt lớn nhất so với các chương trình trước đây là sự "gắn kết chăm sóc y tế với chăm sóc toàn diện". Thay vì hỗ trợ lẻ tẻ như tài chính, bữa ăn hay quà tặng, mỗi bệnh nhân giờ đây được đánh giá toàn diện nhu cầu cá nhân qua bộ hồ sơ được chuẩn hóa.

Bộ hồ sơ này không chỉ giúp nhân viên y tế nắm bắt nhu cầu giúp đỡ của người bệnh mà còn đảm bảo cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, tránh để bệnh nhân phụ thuộc vào nguồn không đáng tin cậy.

Bên cạnh sự tham gia của các bác sĩ và nhân viên công tác xã hội, mô hình câu lạc bộ cũng hướng tới phát triển đội ngũ “đồng bệnh”. Với những bệnh nhân mới, các “đồng bệnh” như là minh chứng sống mạnh mẽ nhất, giúp bệnh nhân mới tin tưởng và có động lực vượt qua bệnh tật.

Người bệnh được phát quà, phát tóc giả, tham gia nhiều hoạt động nhân ngày 20/10 (Ảnh: PT).

Trong tương lai, Bệnh viện Ung Bướu TPHCM hy vọng có thể nhân rộng hỗ trợ cho nhiều bệnh nhân qua hồ sơ, tạo các nền tảng tương tác hỏi đáp, mở rộng kênh truyền thông giáo dục sức khỏe. Qua đây, người bệnh sẽ tìm được câu trả lời chính thống, giảm áp lực thông tin không rõ ràng, có động lực chữa bệnh hơn.

Về lâu dài, bệnh viện hướng tới tạo kho dữ liệu chung để bệnh nhân có thể theo dõi lại phần tư vấn. Đây cũng sẽ là nơi các bác sĩ trẻ có thể học hỏi kinh nghiệm từ đàn anh trong chẩn đoán và điều trị.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Hiếu, các hoạt động này cần tâm huyết nỗ lực của nhiều bộ phận để xây dựng bộ công cụ, dữ liệu cung cấp thông tin chính thống từ y bác sĩ cũng như có sự đồng hành, nguồn lực từ các tổ chức, xã hội.

Biến bệnh viện thành spa, sân khấu dịp 20/10

Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, chương trình kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 với chủ đề “Người phụ nữ tôi yêu” cũng diễn ra dành cho người bệnh nữ đang điều trị nội trú.

Có mặt từ sớm tại chương trình, chị C.T.M. (bệnh nhân khoa Ngoại thần kinh) chưa bao giờ nghĩ mình có thể có những trải nghiệm 20/10 đặc biệt đến vậy.

“Tôi được nghe nhạc, được làm đẹp, được nhận những món quà nhỏ như cành hoa hồng, lọ nước hoa, sữa rửa tay, mỹ phẩm dưỡng tóc… Tất cả khiến tôi cảm thấy bản thân vẫn rất đáng yêu thương”, chị M. xúc động chia sẻ.

Trong khi đó, cô N.T.T. (bệnh nhân khoa Nội cơ xương khớp) cũng đã có một ngày lễ đáng nhớ với nhiều niềm vui và sự quan tâm trọn vẹn.

“Nhờ các anh chị tình nguyện viên, tôi được trang điểm, được tạo kiểu tóc, còn có cả bức ảnh thật ưng ý để làm kỷ niệm. Cảm ơn bệnh viện vì đã mang đến cho chúng tôi một ngày lễ thật ý nghĩa”, cô háo hức chia sẻ.

Người bệnh được làm tóc, làm móng, tự làm nước hoa tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (Ảnh: BH).

Phát biểu tại sự kiện, TS.BS Võ Hồng Minh Công, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định nhấn mạnh, chương trình được tổ chức với mong muốn giúp người bệnh nữ cảm thấy tự tin và lạc quan, từ đó góp phần tích cực vào quá trình điều trị, giúp họ sớm hồi phục và trở về bên gia đình.

Ngoài hoạt động làm nước hoa thủ công, khu vực làm đẹp miễn phí thu hút đông người với các dịch vụ trang điểm, làm móng, làm tóc, gội đầu khô và trao quà tặng cho người bệnh.

Bên cạnh đó, chương trình còn có nhiều hoạt động khác như chụp ảnh lưu niệm với phông nền hoa bong bóng và cây ước nguyện, triển lãm tranh “Phụ nữ bên hoa sen” do các bệnh nhi thực hiện bằng dấu vân tay, lễ hòa nhạc “Giai điệu blouse trắng” do các sinh viên khoa Y, ĐH Nguyễn Tất Thành biểu diễn.

Trong khi đó, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng tổ chức chương trình “Sắc hồng kiên cường” dành cho các nữ “chiến binh” đang điều trị tại Trung tâm Ung bướu.

Chương trình nhằm mục tiêu mang đến những phút giây thư giãn, khích lệ tinh thần và lan tỏa năng lượng tích cực đến các “nữ chiến binh K”, đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước nghị lực và tinh thần lạc quan của các nữ bệnh nhân ung thư đang kiên cường từng ngày chiến đấu với bệnh tật.

Người bệnh hớn hở vẽ túi canvas tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: MH).

Tại đây, ban tổ chức đã trao tặng 20 phần quà như một sự khích lệ dành cho các nữ bệnh nhân. Bên cạnh đó, hàng loạt hoạt động ý nghĩa cũng được triển khai như vẽ sáng tạo trên túi canvas, giao lưu âm nhạc cùng những tiết mục văn nghệ do chính các y bác sĩ và bệnh nhân biểu diễn.

Đặc biệt, phần chia sẻ của các nữ bệnh nhân về hành trình điều trị, niềm tin và khát vọng sống đã mang lại nhiều xúc động, lan tỏa tinh thần vượt khó và tiếp thêm nghị lực cho những “chiến binh” khác trên cùng hành trình.