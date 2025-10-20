Nguy cơ đột quỵ đang gia tăng chủ yếu ở người trẻ tuổi

Tỷ lệ đột quỵ gia tăng ở người trẻ tuổi

So sánh dữ liệu sức khỏe do người dân tự báo cáo trong các năm 2011-2013 và 2020-2022, các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ nhận thấy tỷ lệ đột quỵ đã tăng gần 8%. Tuy nhiên, mức tăng trưởng này không đồng đều giữa các nhóm tuổi, giới tính và kinh tế xã hội.

Đặc biệt, tỷ lệ đột quỵ ở người trẻ tuổi tăng mạnh. Trong nhóm tuổi 18-44, tỷ lệ đột quỵ tăng 14,6%; đối với nhóm tuổi 45-64, tỷ lệ này tăng 15,7%.

Tuổi tác là một yếu tố nguy cơ chính gây đột quỵ và độ tuổi trung bình của một người bị đột quỵ là khi họ ở độ tuổi 70. Điều này càng khiến báo cáo mới nhất của CDC về việc người trẻ tuổi đang bị đột quỵ trở nên đáng lo ngại hơn.

Tỷ lệ đột quỵ đang có xu hướng gia tăng ở người trẻ (Ảnh: Onlyhealth).

Tỷ lệ đột quỵ chung ở người trẻ tuổi ở cả hai nhóm tuổi (0,9% ở nhóm 18-44 và 3,8% ở nhóm 45-64) vẫn thấp hơn so với nhóm 65 tuổi trở lên (7,7%). Tuy nhiên, tỷ lệ đột quỵ ở người cao tuổi tại Mỹ đã ổn định, trong khi tỷ lệ này vẫn tiếp tục tăng ở người trẻ tuổi, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên.

Mặc dù không có nguyên nhân rõ ràng nào gây ra sự gia tăng số lượng đột quỵ ở nhóm người trẻ tuổi, nhưng các yếu tố nguy cơ kết hợp như béo phì và huyết áp cao có thể đóng một vai trò nào đó.

Theo báo cáo mới của CDC, từ các năm 1999-2000 đến 2017-2018, số người bị huyết áp cao đã tăng hơn 6% ở nhóm người lớn 45-64 tuổi.

"Yếu tố nổi bật nhất gây ra đột quỵ chính là huyết áp cao", TS.BS Matthew S. Schrag, Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt, cho biết.

“Báo cáo này đáng lo ngại vì ở nhóm người trẻ tuổi, tỷ lệ đột quỵ đang gia tăng. Và họ cũng lưu ý rằng tỷ lệ béo phì và tăng huyết áp cũng đang gia tăng ở những người trẻ tuổi. Đó là một dấu hiệu xấu”, TS Gregory W. Albers, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ Stanford tại Trung tâm Y tế Stanford, chia sẻ với Healthline.

Phòng ngừa đột quỵ

Bác sĩ Omoye Imoisili, Nhà nghiên cứu tại khoa Phòng ngừa Bệnh tim và Đột quỵ, CDC Hoa Kỳ, đồng thời là tác giả của báo cáo, cho rằng có vô số thay đổi về sức khỏe và lối sống có thể giúp bạn phòng ngừa đột quỵ.

“Bạn có thể giảm nguy cơ đột quỵ bằng cách kiểm soát sức khỏe. Những thói quen lành mạnh bạn cần duy trì là chọn thực phẩm và đồ uống lành mạnh, duy trì cân nặng hợp lý, hoạt động thể chất thường xuyên, không hút thuốc, hạn chế rượu bia và kiểm soát huyết áp”, bà nói.

Ai có nguy cơ bị đột quỵ?

Bất cứ ai cũng có thể bị đột quỵ, một số người có nguy cơ mắc bệnh này cao hơn những người khác. Điều quan trọng là phải biết liệu bạn có thuộc nhóm nguy cơ cao hơn hay không để nhận thức sớm các dấu hiệu cảnh báo.

Bạn có thể không biết liệu mình có mạch máu yếu có thể bị vỡ hay không, nhưng các yếu tố nguy cơ đột quỵ khác có thể được sàng lọc và kiểm soát.

Hầu hết các cơn đột quỵ xảy ra khi có cục máu đông hoặc tắc nghẽn trong các mạch máu cung cấp cho não. May mắn thay, bạn có thể kiểm soát nhiều yếu tố làm tăng nguy cơ này.

Bạn có nhiều khả năng bị đột quỵ nếu:

- Bị thừa cân, béo phì.

- Hút thuốc.

- Uống nhiều rượu.

- Bị cholesterol cao.

- Bị huyết áp cao.

- Mắc một số bệnh như tiểu đường hoặc rung nhĩ.

Trong y khoa, thời gian vàng cấp cứu đột quỵ được xem là khung thời gian lý tưởng nhất để can thiệp, điều trị các nguyên nhân gây đột quỵ.

"Giờ vàng" trong cấp cứu đột quỵ nhồi máu não được khuyến cáo trong 3-4,5 giờ đầu (kể từ khi khởi phát dấu hiệu đột quỵ đầu tiên). Cấp cứu đột quỵ trong thời gian vàng có vai trò quan trọng trong cứu sống người bệnh, giúp hạn chế tối đa các biến chứng và người bệnh phục hồi nhanh.