Hành trình từ hơn 100kg đến cơ thể khỏe mạnh, chạy 21km

Tối 7/1, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi Tôi khoẻ đẹp hơn lần thứ 4 do Báo Sức khỏe và Đời sống (Bộ Y tế) phối hợp tổ chức.

Anh Ngô Xuân Bách là ứng viên được trao giải Đặc biệt trị giá 50 triệu đồng. Hành trình thay đổi của anh là một minh chứng rõ nét cho sức mạnh của sự thay đổi khoa học và bền bỉ.

Chỉ vài tháng trước, anh nặng trên 100kg, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, mỡ máu cao, gan nhiễm mỡ, huyết áp luôn ở ngưỡng nguy cơ. Khi đó, việc đi lại và sinh hoạt hằng ngày cũng trở nên khó khăn.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trao giải đặc biệt cho anh Ngô Xuân Bách (Ảnh: TM).

Cũng vì thế, anh quyết tâm rèn luyện, tập luyện đều đặn, ăn uống khoa học, kỷ luật với bản thân. Sau cả quá trình nỗ lực, anh giảm được 23kg, thu gọn 21cm vòng eo, thể lực cải thiện rõ rệt. Anh có thể chạy 21km và làm việc cả ngày không mệt mỏi.

Đặc biệt, hành trình ấy còn lan tỏa tới mẹ anh, giúp bà giảm 5kg. Bà cũng cải thiện nhiều vấn đề sức khỏe, trong đó giấc ngủ và sức khỏe tim mạch cải thiện rõ rệt.

“Với tôi, hành trình khỏe mạnh không còn là câu chuyện của riêng bản thân. Khi tôi thay đổi, mẹ cũng thay đổi cùng tôi. Chúng tôi cùng nhau tập luyện, cùng học cách ăn uống lành mạnh và cùng động viên nhau mỗi ngày”, anh Bách chia sẻ.

Anh nhận ra rằng chăm sóc sức khỏe cho chính mình cũng là một cách thể hiện tình yêu với gia đình. Vì thế, anh mong mỗi người hãy bắt đầu từ bản thân, để có thể đồng hành lâu dài hơn với những người mình yêu thương.

Theo Ban Tổ chức, các ứng viên bước vào cuộc thi từ những điểm xuất phát rất khác nhau. Có người từng thừa cân kéo dài, có người tăng cân mất kiểm soát, có người mang theo bệnh lý nền hoặc tâm lý tự ti… Thế nhưng, điểm chung là sự kiên trì điều chỉnh từng thói quen nhỏ, đó là ăn đúng giờ, giảm thực phẩm chế biến sẵn, vận động đều đặn, ngủ đủ giấc và học cách lắng nghe cơ thể.

Đáng chú ý, nhiều thí sinh không chỉ thay đổi cho riêng mình mà còn trở thành “người truyền lửa” trong gia đình và cộng đồng nhỏ xung quanh. Những bữa ăn được nấu lại theo hướng lành mạnh, những buổi đi bộ buổi sáng... lan tỏa tinh thần sống khỏe vượt ra ngoài khuôn khổ cuộc thi.