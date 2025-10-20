Liên quan đến vụ việc Bệnh viện Bà Rịa (TPHCM) bị phản ánh chậm cấp cứu khiến một nam sinh viên tử vong sau tai nạn, ngày 20/10, lãnh đạo đơn vị thông tin với phóng viên Dân trí, nơi này đang phối hợp cùng cơ quan chức năng trong công tác điều tra, xác định nguyên nhân cái chết của bệnh nhân.

“Chúng tôi vẫn đang họp hội đồng chuyên môn gồm các chuyên gia đầu ngành và Sở Y tế TPHCM trước khi có một kết luận chính thức”, nguồn tin cho biết.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bà Rịa (Ảnh: P.N).

Nguyên tắc quan trọng nhất khi cấp cứu bệnh nhân vô danh

Xoay quanh câu chuyện gây nhiều tranh cãi, câu hỏi được đặt ra là quy trình xử trí cấp cứu các bệnh nhân vô danh đang được các cơ sở y tế áp dụng thế nào?

Trao đổi với phóng viên, ThS.BS Trần Bá Lân, làm việc nhiều năm trong chuyên khoa Cấp cứu, bệnh viện công lập ở TPHCM, cho biết khi bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vô danh, không có người thân đi cùng hoặc chưa xác định được nhân thân, nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất là “cứu người trước, thủ tục sau”.

Do đó, khi bệnh nhân được đưa đến, ê-kíp cấp cứu sẽ đánh giá nhanh tình trạng sinh tồn và tiến hành hồi sức, xử trí khẩn cấp nếu người bệnh nguy kịch như ngưng tim, hôn mê, mất máu, chấn thương nặng… Các thủ tục hành chính sẽ được tạm gác để ưu tiên cứu sống người bệnh.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bà Rịa (Ảnh: BV).

Sau đó, bệnh viện phối hợp với công an địa phương, phòng bảo vệ và bộ phận hành chính để lập biên bản bệnh nhân chưa rõ nhân thân, ghi nhận đặc điểm nhận dạng, niêm phong và bảo quản tư trang, đồng thời báo cáo cho cơ quan chức năng hỗ trợ xác minh danh tính, liên hệ thân nhân sớm nhất có thể.

Khi đã xác định thân nhân hoặc người bệnh hồi phục, các thủ tục hành chính và bảo hiểm y tế sẽ được hoàn thiện theo quy định.

Quy trình xử trí các tình huống xảy ra

Ở những trường hợp cần can thiệp thủ thuật hoặc phẫu thuật khẩn cấp, ê-kíp cấp cứu sẽ báo cáo lãnh đạo bệnh viện, xin ý kiến chỉ đạo và lập biên bản đầy đủ trước khi tiến hành.

“Nếu bệnh nhân còn tỉnh táo, có khả năng nhận thức và trao đổi, các bác sĩ sẽ tư vấn trực tiếp, giải thích rõ về tình trạng bệnh, nguy cơ và lợi ích của can thiệp, đồng thời ghi nhận ý kiến của chính bệnh nhân trong hồ sơ bệnh án.

Ngược lại, nếu bệnh nhân hôn mê hoặc không thể tự đưa ra quyết định, việc can thiệp sẽ được thực hiện theo chỉ đạo chuyên môn của lãnh đạo bệnh viện, dựa trên nguyên tắc cấp cứu khẩn để bảo toàn tính mạng người bệnh”, bác sĩ Trần Bá Lân phân tích.

Nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất trong y khoa là “cứu người trước, thủ tục sau” (Ảnh minh họa: Hoàng Lê).

Cũng theo bác sĩ Lân, trong trường hợp bệnh nhân không qua khỏi trước khi thân nhân kịp vào viện, các nhân viên y tế sẽ thực hiện quy trình xử lý theo quy định chuyên môn và pháp luật hiện hành.

Cụ thể, sau khi xác định tử vong, ê-kíp trực tiến hành lập biên bản tử vong, đồng thời báo cho phòng Hành chính quản trị và phòng Công tác xã hội để phối hợp liên hệ, xác minh và thông tin đến thân nhân người bệnh.

Thi thể được bảo quản nghiêm túc, cẩn thận tại khu nhà đại thể của bệnh viện, trong khi chờ thân nhân đến làm thủ tục. Nếu chưa liên hệ được, bệnh viện tiếp tục phối hợp với chính quyền và cơ quan chức năng địa phương để hỗ trợ tìm thông tin người bệnh.

Trưởng khoa Cấp cứu một bệnh viện nhận định, dựa trên vấn đề pháp lý lẫn đạo đức nghề nghiệp, không có y bác sĩ nào bỏ mặc hay chậm cấp cứu bệnh nhân chỉ vì chưa có người nhà đến nhận.

Do đó, cần phải theo dõi kỹ hồ sơ bệnh án và chờ cơ quan chức năng điều tra mới có thể kết luận được nguyên nhân chính xác, trong những vụ việc gây tranh cãi trên mạng xã hội.