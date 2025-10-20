Lời tòa soạn: Hành trình làm mẹ không dễ dàng, có nước mắt, có chờ đợi, có cả những nỗi đau không tên. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, báo Dân trí trân trọng gửi đến quý độc giả tập podcast: “Hành trình làm mẹ nào cũng xứng đáng và hạnh phúc”. Khách mời là TS.BS Nguyễn Thị Thu Phương, Q.Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bạch Mai; Giảng viên chính - Bộ môn Phụ sản, Trường Đại học Y Hà Nội. Người đã đồng hành cùng nhiều cặp vợ chồng đi qua hành trình đầy thử thách, để chạm đến giấc mơ được nghe tiếng con khóc chào đời. Chúc "một nửa thế giới" dù đang ở giai đoạn nào của hành trình làm mẹ hay đơn giản là hành trình yêu thương bản thân luôn bình an, hạnh phúc và được đón nhận thật nhiều yêu thương mỗi ngày.

Đằng sau mỗi hành trình điều trị hiếm muộn là những giọt nước mắt, những lần hy vọng rồi lại thất vọng, nhưng vẫn le lói niềm tin vào một phép màu.

Có người mẹ bật khóc khi phôi thai hỏng, có người sẵn sàng đánh đổi tất cả để con được ra đời.

Khi hy vọng nhiều lần gãy giữa chừng, những rạn nứt và chia ly là điều khó tránh khỏi.

Với nhiều năm gắn bó trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, TS.BS Nguyễn Thị Thu Phương - Q.Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bạch Mai đã chứng kiến biết bao nụ cười và nước mắt, bao lần chờ đợi rồi vỡ òa trong hạnh phúc.

Trong cuộc trò chuyện này, BS Phương sẽ chia sẻ về những câu chuyện phía sau hành trình điều trị hiếm muộn, nơi y học và tình yêu thương cùng nhau tạo nên những phép màu của sự sống.

Bác sĩ IVF: "Hành trình làm mẹ nào cũng xứng đáng và hạnh phúc" (Video: Minh Nhật - Linh Chi).

Video: Minh Nhật, Linh Chi