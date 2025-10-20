Nhiều gia đình bị ghẻ sau lũ, bác sĩ chỉ ra sai lầm khiến bệnh nặng hơn

Qua đợt mưa lũ kéo dài, số bệnh nhân mắc các bệnh da liễu như ghẻ, viêm da tiếp xúc, nhiễm khuẩn da, viêm nang lông… đang có xu hướng gia tăng rõ rệt.

Các chuyên gia cảnh báo, điều kiện ẩm ướt, nguồn nước ô nhiễm và thói quen tự điều trị đang khiến nhiều người bệnh rơi vào tình trạng tổn thương da nặng nề hơn.