Hành trình chưa kể của nam bác sĩ 2 lần chi viện vùng lũ Khánh Hòa, Đắk Lắk

Tờ mờ sáng 25/11, khi nhiều người dân TPHCM vẫn còn chìm trong giấc ngủ, BS Đặng Vũ Anh Thông (Bệnh viện An Bình, TPHCM) cùng nhiều đồng nghiệp và nhân viên y tế khác đã tập trung tại sân viện. Họ là một trong 5 nhóm nhân viên y tế thuộc Sở Y tế TPHCM chuẩn bị lên đường chi viện khẩn cấp cho Đắk Lắk, một trong những địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề sau lũ.

Trong không khí khẩn trương bao trùm, những lô hàng cứu trợ liên tục được chất lên xe. Tiếng người gọi nhau, tiếng động gói ghém đồ đạc vang lên giữa rạng sáng, tất cả đều chung một tinh thần nhanh chóng chi viện cho đồng bào miền Trung sau lũ.

Nhóm nhân viên y tế xuất phát tại Bệnh viện An Bình mang hàng chục thùng thuốc ra Đắk Lắk hỗ trợ sáng ngày 25/11 (Ảnh: BV).

Lệnh điều động không ghi ngày về

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, BS Anh Thông cho biết, anh vừa trở về TPHCM sáng 24/11, sau chuyến công tác chi viện của Sở Y tế cho vùng lũ Khánh Hòa cuối tuần vừa rồi.

"Nhận lệnh điều động lúc 18h ngày 21/11, chúng tôi lên xe đi Khánh Hòa ngay trong đêm để kịp 7h sáng 22/11 bắt đầu khám chữa bệnh cho người dân vùng lũ. Lệnh điều động gấp gáp, tôi chỉ kịp soạn 2 bộ quần áo rồi vội lên đường", bác sĩ trẻ chia sẻ.

BS Thông (áo xanh) vừa trở về từ vùng lũ Khánh Hòa đã tiếp tục theo đoàn của Sở Y tế TPHCM chi viện cho ngành y tế Đắk Lắk (Ảnh: BV).

Đoàn hỗ trợ của Sở Y tế TPHCM có các nhóm chuyên môn Gây mê hồi sức, Chấn thương chỉnh hình, Nội tổng hợp, Cấp cứu và Hồi sức tích cực đến từ các bệnh viện trên toàn thành phố. Trong đêm, bác sĩ Thông cùng các đồng nghiệp vừa họp, vừa tranh thủ gom thuốc đưa ra Khánh Hòa.

Chỉ trong vài tiếng, Bệnh viện An Bình đã chuẩn bị được hơn 300 túi thuốc. Cộng với số thuốc của các bệnh viện khác, Sở Y tế TPHCM đã sắp xếp tổng cộng gần 1.000 túi, sẵn sàng đưa ra vùng lũ.

7h sáng, đoàn có mặt tại Khánh Hòa, sau đó chia nhân sự ngay về các khu vực bị ảnh hưởng nặng do lũ lụt. Một số khu vực còn bị chia cắt, đi lại khó khăn, cầu đường hư hại. Người dân không thể di chuyển, nhiều khu vực cúp điện hoàn toàn, nước sạch gần như không có. Một khách sạn cao hơn trong vùng phải mở cửa miễn phí để người dân trú tạm.

Tại đây, đội ngũ chi viện của TPHCM hỗ trợ chuyên môn cho y tế địa phương, đồng thời tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, đảm bảo người dân được tiếp cận y tế sớm nhất có thể. Song song đó, đoàn cũng hỗ trợ các trung tâm y tế khắc phục hậu quả nặng nề do đợt lũ lụt kinh hoàng gây ra.

"Trong 2 ngày công tác tại Khánh Hòa, đoàn liên tục khám - phát thuốc cho người dân. Song song với đó, chúng tôi cũng xắn tay dọn bùn, làm vệ sinh cơ sở y tế địa phương cùng các đồng nghiệp", BS Thông cho biết.

Khung cảnh Khánh Hòa tiêu điều sau cơn lũ lịch sử (Ảnh: BSCC).

Trong hành trình hỗ trợ Khánh Hòa, BS Thông có cơ hội chứng kiến một sinh linh chào đời ngay giữa vùng lũ. Đó là một kỷ niệm nam bác sĩ trẻ không thể quên. Anh nhớ lại buổi tối hôm ấy, tại toà nhà nơi người dân đang trú tạm, điện bị cúp hoàn toàn, một thai phụ đột ngột chuyển dạ.

“May mắn lúc đó, các bác sĩ và nữ hộ sinh của đoàn đều có mặt. Mọi người kịp đỡ bé ngay dưới ánh đèn pin rồi chuyển hai mẹ con xuống Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa tiếp tục theo dõi. Điều may mắn là sức khỏe cả hai đều đã ổn định”, BS Thông nhớ lại.

Tận mắt chứng kiến và thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của người dân vùng lũ Khánh Hòa, nam bác sĩ quyết định xung phong lên đường chi viện cho tỉnh Đắk Lắk ngay sau khi vừa trở về TPHCM chưa đầy một ngày. Chuyến công tác này, giống như lần trước, vẫn chưa định ngày về.

Giữa muôn vàn khó khăn mà thiên tai để lại, sự hiện diện kịp thời của những "chiến sĩ áo trắng" từ TPHCM không chỉ là cứu chữa bệnh tật, mà còn là liều thuốc tinh thần quý giá, thắp lên niềm tin và hy vọng cho đồng bào đang gồng mình chống chọi với hậu quả của cơn lũ lịch sử.

Sẵn sàng hỗ trợ các địa phương vùng lũ nếu có yêu cầu

Từ sáng sớm, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM đã có mặt tại Bệnh viện An Bình để động viên tinh thần đoàn nhân viên y tế lên Đắk Lắk chi viện

Ông cho hay, hiện nay, tất cả cơ sở y tế công lập lẫn ngoài công lập trên địa bàn TPHCM đều trong tinh thần sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ cho ngành y tế các tỉnh đang bị bão lũ.

Riêng ngày 25/11, theo yêu cầu của Sở Y tế Đắk Lắk, Sở Y tế TPHCM đã tổ chức 5 đoàn hỗ trợ đến 5 xã khó khăn của địa phương này, khởi hành ngay trong sáng sớm. Mỗi đoàn có trung bình 20 bác sĩ với đầy đủ các chuyên khoa Nội, Ngoại, Chỉnh hình, Nhi khoa, Sản khoa và Da liễu từ các bệnh viện trên toàn thành phố.

"Những đoàn này sẽ khám trực tiếp cho người dân, đồng thời, mang theo khoảng 500 túi thuốc gia đình để phát cho bà con, giúp họ xử lý các tình huống y tế tại nhà hoặc trong vùng lũ", ông Thượng chia sẻ.

PGS Tăng Chí Thượng cùng lãnh đạo Bệnh viện An Bình đã có mặt từ sớm để động viên đoàn chi viện (Ảnh: Diệu Linh).

Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, các bệnh viện đều sẵn sàng tinh thần hỗ trợ cho các địa phương bị thiệt hại bởi lũ lụt. Nếu các tỉnh có yêu cầu hỗ trợ y tế, ngành y tế TPHCM sẽ sắp xếp nhân sự lên đường chia sẻ trong thời gian tới.

Song song với đó, các bệnh viện tại TPHCM vẫn đang tiếp tục chuẩn bị và đóng gói túi thuốc gia đình để gửi ra cho đồng bào các địa phương này.

"Chỉ tiêu của thành phố là 10.000 túi, nhưng hiện số lượng đã lên gần 18.000. Chúng tôi đang phấn đấu đạt khoảng 20.000 túi thuốc để phục vụ bà con vùng lũ", ông chia sẻ.

Hàng nghìn liều vaccine đã đến vùng lũ

Bên cạnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng cũng là những địa phương bị thiệt hại nặng nề sau đợt mưa bão gần đây. Người dân trong vùng bị thiệt hại cùng các lực lượng cứu hộ - cứu nạn phải đối mặt với nguy cơ chấn thương, nhiễm bẩn vết thương, làm tăng rủi ro mắc uốn ván. Đây là một bệnh lý nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong nếu không được tiêm phòng kịp thời.

Trong sáng 25/11, Viện Pasteur TPHCM trao tặng 4.000 liều vaccine phòng uốn ván, bạch hầu và 2.000 liều huyết thanh uốn ván cho Sở Y tế tỉnh Gia Lai, nhằm kịp thời hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng sau bão lũ, đảm bảo an toàn cho các lực lượng tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả thiên tai.

Cùng ngày, lãnh đạo viện sẽ cùng đoàn công tác đến các điểm còn ngập lụt nặng của các địa phương để hỗ trợ kỹ thuật, chuyên môn và trao tặng các nhu yếu phẩm, sản phẩm vệ sinh, diệt khuẩn.

Hơn 6.000 liều vaccine được Viện Pasteur TPHCM hỗ trợ cho Sở Y tế tỉnh Gia Lai (Ảnh: BV).

Trước đó, PGS.TS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM và PGS.TS Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng, cũng đã dẫn đầu các đoàn làm việc đến Gia Lai, Lâm Đồng hỗ trợ khẩn cấp công tác phòng, chống dịch bệnh sau lũ, bảo đảm an toàn sức khỏe cộng đồng và hạn chế nguy cơ bùng phát dịch.

Báo cáo tình hình ảnh hưởng sau lũ và tình hình dịch bệnh tại tỉnh Gia Lai và Lâm Đồng đều cho thấy, cả 2 địa phương đều có nguy cơ bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm sau lũ rất lớn. Tuy nhiên, công tác đánh giá và dự báo dịch bệnh, giám sát vector còn hạn chế.

Riêng tỉnh Gia Lai, Bệnh viện Lao, Bệnh viện Phổi Quy Nhơn và Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn vẫn đang bị ngập lụt. Tại tỉnh Lâm Đồng, nước rút khá chậm, thuốc, vật tư chưa đảm bảo.

Nguy cơ bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm rất cao tại các địa phương bị thiệt hại do lũ (Ảnh: BV).

Đoàn làm việc sắp tới sẽ hỗ trợ chuyên môn và kỹ thuật cho hai tỉnh này trong công tác phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ; không để dịch lớn phát sinh, đặc biệt lưu ý các bệnh có nguy cơ cao như bệnh tiêu chảy, bệnh truyền qua nước, sốt xuất huyết, cúm. các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, bệnh da - mắt, các bệnh dễ bùng phát trong điều kiện môi trường ô nhiễm sau lũ.

Lãnh đạo Viện Pasteur TPHCM cũng cho biết sẽ tiếp tục sẵn sàng tăng cường thêm lực lượng, hỗ trợ xét nghiệm, giám sát dịch tễ, đánh giá nguy cơ, truyền thông phòng bệnh và phối hợp chặt chẽ với hệ thống y tế địa phương nhằm bảo đảm không để hình thành ổ dịch bùng phát dịch trên diện rộng.

Ảnh: Bệnh viện An Bình, Viện Pasteur TPHCM, Diệu Linh