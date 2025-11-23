1 tỷ người đối mặt đau tim, đột quỵ do một tình trạng không được kiểm soát

Hơn 1 tỷ người đối mặt đau tim, đột quỵ

Tại Hội nghị Tăng huyết áp Việt Nam mở rộng lần thứ 7, diễn ra ngày 23/11 ở TPHCM, GS.TS Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam cho biết, tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ góp phần lớn nhất dẫn đến tử vong và gánh nặng bệnh tật toàn cầu.

Mỗi giây và mỗi ngày, hơn 1 tỷ người phải đối mặt với nguy cơ đau tim, đột quỵ và tử vong do huyết áp cao không được kiểm soát. Năm 2024, ước tính có 1,4 tỷ người trong độ tuổi 30-79 toàn thế giới bị ảnh hưởng, nhưng chỉ có chưa đến 1/5 (320 triệu người) được kiểm soát tình trạng bệnh một cách đầy đủ.

Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam chia sẻ tại chương trình (Ảnh: Hoàng Lê).

Tăng huyết áp gây ra gánh nặng tài chính đáng kể cho cá nhân, gia đình, hệ thống y tế và nền kinh tế.

Thách thức này thậm chí còn nghiêm trọng hơn ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, nơi các bệnh tim mạch - bao gồm cả tăng huyết áp - đã dẫn đến thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 3,7 nghìn tỷ USD từ năm 2011 đến năm 2025.

GS Minh cảnh báo, trong những thập kỷ tới, gánh nặng tăng huyết áp toàn cầu sẽ tăng lên do con người sống lâu hơn và cơ cấu dân số chuyển dịch sang nhóm tuổi cao hơn, nên hành động phòng chống tình trạng này sẽ càng quan trọng hơn nữa.

Những năm qua, Hội Tim mạch học Việt Nam đã tập trung các hoạt động nhằm giảm thiểu nguy cơ trên cho cộng đồng. Trong đó, hội nghị về tăng huyết áp được tổ chức 2 năm một lần nhằm đánh giá, đúc kết kinh nghiệm trong và ngoài nước, kể cả các hoạt động trong cộng đồng.

Hội nghị với chủ đề “Tăng huyết áp trong thời đại đa phương và kỹ thuật số” lần này có sự tham gia các chuyên gia và báo cáo viên hàng đầu trong lĩnh vực tăng huyết áp và các bệnh lý tim mạch - chuyển hóa, chia sẻ thông tin mới nhất về tăng huyết áp trên thế giới và trong nước.

Chương trình Hội nghị tập trung cập nhật những tiến bộ và kết quả phòng chống tăng huyết áp trong kỷ nguyên số hóa, đang là xu hướng thời đại.

Người cao tuổi được đo huyết áp và tư vấn sức khỏe tim mạch tại TPHCM (Ảnh: HCDC).

Ngoài ra, Hội nghị còn mở rộng sang các lĩnh vực mới nhất, đang được quan tâm như: dịch tễ học tim mạch, tăng huyết áp và các bệnh đồng mắc, cũng như các biến chứng thường gặp như bệnh mạch vành, bệnh thận mạn, rối loạn nhịp thở, suy tim, đột quỵ não, rối loạn nhịp tim...

Đồng thời, Hội nghị chia sẻ các phương pháp mới như di truyền học, triệt đốt giao cảm thận, siêu âm, MRI... cũng như các nhóm thuốc điều trị mới.

Cùng hành động để giảm gánh nặng y tế và kinh tế - xã hội

TS.DS Nguyễn Quốc Bình, Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết trong bối cảnh bệnh tăng huyết áp ngày càng trở thành gánh nặng y tế và kinh tế - xã hội tại Việt Nam, việc cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận những tiến bộ khoa học mới - đặc biệt là ứng dụng công nghệ số vào quản lý bệnh nhân - là nhiệm vụ trọng tâm cần thúc đẩy mạnh mẽ.

Hội nghị năm nay thể hiện bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành y tế trong bối cảnh đổi mới, bao gồm cập nhật đa mô thức điều trị, quản lý toàn diện, ứng dụng AI, big data, cũng như sự kết nối chặt chẽ giữa các chuyên ngành Tim mạch - Thận - Nội tiết - Hô hấp - Cấp cứu, nhằm tối ưu kết cục cho người bệnh.

“Bệnh viện Chợ Rẫy cam kết tiếp tục đồng hành cùng Hội Tăng huyết áp Việt Nam và cộng đồng y khoa trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật và phát triển các mô hình quản lý tăng huyết áp, dựa trên bằng chứng và công nghệ mới”, TS Nguyễn Quốc Bình nói.

Người dân khám các vấn đề tim mạch tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: BV).

TS.BS Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) chia sẻ, theo số liệu thống kê, tỷ lệ tăng huyết áp tại Việt Nam đang tiếp tục gia tăng, đặc biệt ở nhóm người trẻ, người lao động thành thị và vùng nông thôn đang đô thị hóa nhanh.

Bên cạnh đó, tỷ lệ bệnh nhân không được chẩn đoán, không được điều trị, hoặc điều trị nhưng không đạt mục tiêu vẫn còn cao.

Đại diện Bộ Y tế hy vọng, Hội nghị mở ra những hướng tiếp cận mới trong điều trị tăng huyết áp, khuyến khích mạnh mẽ các hoạt động nghiên cứu khoa học, thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa…

Từ đó, hướng đến mục tiêu chung nâng cao chất lượng điều trị, giảm tỷ lệ biến cố tim mạch và giảm gánh nặng bệnh tật.