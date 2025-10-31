Hàng loạt cơ sở y tế ở TPHCM được đề xuất sáp nhập, giải thể

Tối 30/10, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Sở Y tế TPHCM đã xây dựng hoàn chỉnh và gửi về UBND TPHCM kế hoạch sắp xếp lại các cơ sở y tế công lập.

3 giai đoạn sắp xếp, sáp nhập

Theo đó, việc sắp xếp chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, sau khi hợp nhất với Sở Y tế các tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) từ ngày 1/7, Sở Y tế TPHCM mới có 9 phòng chuyên môn, 2 chi cục và 124 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Ở giai đoạn 2, Sở Y tế đã tiếp tục thực hiện sắp xếp để còn 118 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, bao gồm 32 bệnh viện đa khoa, 28 bệnh viện chuyên khoa, 5 trung tâm chuyên ngành và y tế dự phòng, 38 trung tâm y tế khu vực, 15 trung tâm thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Trong giai đoạn này, Sở Y tế TPHCM hợp nhất tương ứng các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Giám định y khoa và Trung tâm Pháp y của 3 tỉnh thành cũ lại với nhau;

Chuyển đổi 38 trung tâm y tế quận, huyện, thành phố thành 38 trung tâm y tế khu vực (gồm 13 trung tâm y tế có giường bệnh nội trú và 25 trung tâm y tế không có giường bệnh nội trú).

Trong đó, các trung tâm y tế khu vực Nhiêu Lộc, Chợ Lớn, Hòa Hưng và Cần Giờ được điều chỉnh mô hình hoạt động thành trung tâm y tế không có giường bệnh nội trú, chuyển giao chức năng trên cho các bệnh viện đang bị quá tải.

Đồng thời, Sở Y tế tổ chức lại 443 trạm y tế xã, phường, đặc khu thành 168 trạm y tế gắn với 296 điểm y tế trực thuộc.

Ở giai đoạn 3 (dự kiến hoàn thành ngày 31/12), Sở Y tế TPHCM còn 9 phòng chuyên môn, 2 chi cục và 92 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc (gồm 60 bệnh viện, 5 trung tâm chuyên ngành và y tế dự phòng, 13 trung tâm y tế khu vực có giường bệnh, 14 trung tâm thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội).

Riêng 168 trạm y tế sẽ trở thành 168 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND phường, xã, đặc khu.

Củng cố, nâng cao năng lực các bệnh viện ở 2 tỉnh cũ

Trong kế hoạch sắp xếp chi tiết, Sở Y tế TPHCM cho biết sẽ củng cố, nâng cao năng lực của các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương cũ.

Cụ thể, Bệnh viện Nhân dân Gia Định chịu trách nhiệm hỗ trợ toàn diện Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu. Đối với Bệnh viện đa khoa Bà Rịa, ngoài tiến hành kiểm tra, theo kế hoạch Sở Y tế sẽ giao Bệnh viện Nhân dân 115 hỗ trợ toàn diện cho đơn vị này.

Với Bệnh viện đa khoa Bình Dương, Sở Y tế giao các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành tiếp tục hỗ trợ chuyên môn theo nhu cầu của đơn vị; kiến nghị dự án xây dựng cơ sở mới sớm được hoàn thành để đảm bảo điều kiện cho bệnh viện phát triển.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu (Ảnh: Q.Đ).

Ở khối chuyên khoa, Sở Y tế giao Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM hỗ trợ toàn diện Bệnh viện Y học cổ truyền Bà Rịa - Vũng Tàu; Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch hỗ trợ Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí; Riêng hai Bệnh viện Tâm thần và Bệnh viện Mắt ở địa bàn Vũng Tàu (cũ) tiếp tục hoạt động như trước khi hợp nhất.

Sở Y tế cũng kiến nghị phát triển thêm mô hình cơ sở 2 của các bệnh viện chuyên khoa TPHCM tại các cơ sở thuộc khu vực Vũng Tàu và Bình Dương (cũ).

Đó là Bệnh viện Lê Lợi cũ (chuyển giao cho Bệnh viện Từ Dũ hoặc Hùng Vương); Bệnh viện Bà Rịa cũ (giao Bệnh viện Ung Bướu); Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi Bình Dương (giao Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch); Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương (giao Bệnh viện Tâm thần TPHCM).

Đề xuất sáp nhập, giải thể hàng loạt đơn vị y tế

Ngành y tế TPHCM cũng sẽ sáp nhập các bệnh viện hoạt động kém hiệu quả, thành lập thêm bệnh viện mới và tiếp nhận các bệnh viện của Bộ, ngành trên địa bàn.

Cụ thể, sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định kể từ ngày 1/1/2026; thành lập Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại xã Cần Giờ, trên cơ sở tiếp nhận chức năng điều trị nội trú từ Trung tâm Y tế khu vực Cần Giờ;

Tiếp nhận Bệnh viện Giao thông vận tải TPHCM từ Bộ Giao thông vận tải, sau đó nghiên cứu đề xuất phương án sáp nhập đơn vị này thành cơ sở 2 của Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM.

Đối với khối y tế cơ sở, chuyển giao toàn bộ nhân sự, cơ sở vật chất, tài chính của 25 trung tâm y tế khu vực không có giường bệnh cho trạm y tế. Sau khi hoàn tất việc chuyển giao, tiến hành giải thể trung tâm y tế.

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn sẽ sáp nhập vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định từ ngày 1/1/2026 (Ảnh: Hoàng Lê).

Với 13 trung tâm y tế có giường bệnh (nằm trên địa bàn các tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), xem xét đề xuất nâng thành bệnh viện đối với các trung tâm đủ điều kiện hoặc sắp xếp trở thành cơ sở 2 của các bệnh viện phù hợp.

Các trạm y tế sau khi sắp xếp sẽ có chức năng cung cấp các dịch vụ chuyên môn kỹ thuật về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn xã.

Đối với khối bảo trợ xã hội, căn cứ tình hình thực tế, Sở Y tế đề xuất giải thể Trung tâm An sinh xã hội TP Thủ Đức (dự kiến trong quý 1 năm 2026) để đảm bảo tinh gọn đầu mối, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ.

Với 14 trung tâm bảo trợ xã hội còn lại, trước mắt Sở Y tế đề xuất tạm thời giữ nguyên tổ chức và hoạt động. Trong năm 2026, Sở sẽ tổ chức khảo sát, đánh giá toàn diện hoạt động của các cơ sở này trước khi xây dựng phương án sắp xếp, kiện toàn.