Nhiều nơi ngập sâu và bị chia cắt, Sở Y tế Đắk Lắk đề nghị TPHCM chi viện

Chiều 24/11, Sở Y tế TPHCM cho biết, trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng gây thiệt hại lớn tại tỉnh Đắk Lắk, Sở Y tế TPHCM đã họp khẩn và quyết định thành lập 5 tổ công tác chi viện y tế tại các xã Hoà Xuân, Hoà Thịnh, Đồng Xuân, Đông Hoà và Tuy An Đông - theo đề nghị chính thức của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk.

Đây là những địa bàn đang bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều khu vực còn ngập sâu hoặc bị chia cắt, người dân thiếu thốn dịch vụ y tế cơ bản.

Các tổ công tác được phân công theo địa bàn và giao cho các bệnh viện tuyến cuối của TPHCM làm tổ trưởng, gồm Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện An Bình, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương.

Các y bác sĩ từ TPHCM đến khám chữa bệnh cho người dân vùng lũ miền Trung (Ảnh: SYT).

Các đơn vị tổ trưởng đảm trách những lĩnh vực chuyên môn thiết yếu trong thiên tai như cấp cứu - hồi sức, nội khoa, ngoại khoa và chấn thương chỉnh hình. Ngoài ra, trong mỗi tổ, Sở Y tế đã tăng cường nhân lực từ các bệnh viện chuyên khoa của TPHCM.

Đó là các chuyên khoa sản (Bệnh viện Từ Dũ và Hùng Vương), nhi (Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Nhi đồng Thành phố), da liễu (Bệnh viện Da Liễu) và Nhiễm (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới), cùng đội ngũ điều dưỡng, dược sĩ.

Sự tham gia đa chuyên khoa nhằm bảo đảm khả năng chăm sóc toàn diện cho người dân vùng lũ, đặc biệt là trẻ em, người già và phụ nữ mang thai - những nhóm dễ tổn thương nhất sau thiên tai.

Nhiệm vụ trọng tâm của các tổ công tác là khám chữa bệnh trực tiếp cho người dân, cấp phát thuốc miễn phí và tư vấn cách tự chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh truyền nhiễm. Đồng thời, các tổ sẽ hỗ trợ trạm y tế địa phương khôi phục hoạt động, phân loại ca bệnh và phối hợp chuyển tuyến khi cần thiết.

Bên cạnh đó, mỗi tổ sẽ mang theo 500 túi thuốc gia đình (gồm thuốc hạ sốt, oresol, thuốc tiêu chảy, thuốc cảm, dung dịch sát khuẩn và vật tư sơ cứu) để trao tận tay người dân. Tổng cộng, có 2.500 túi thuốc được chuẩn bị từ sự đóng góp của các bệnh viện.

Danh sách 5 tổ công tác của TPHCM chi viện y tế tại các địa phương bị ảnh hưởng lũ lụt nặng nề ở Đắk Lắk (Ảnh: SYT).

Toàn bộ chi phí cho chuyến công tác đều do các bệnh viện tự đảm bảo, thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình của ngành y tế TPHCM đối với đồng bào vùng lũ.

Theo kế hoạch, 5 tổ chi viện sẽ lên đường làm nhiệm vụ khi tỉnh Đắk Lắk hoàn tất phương án tiếp nhận.

Trước đó, hàng chục bác sĩ tại các Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện An Bình, Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị Bệnh nghề nghiệp đã di chuyển đến tỉnh Khánh Hòa để hỗ trợ y tế cho người dân vùng lũ.

Ngoài giúp người dân có thể tự xử trí các tình trạng thông thường, phòng tránh nhiễm bệnh, việc chi viện của TPHCM cũng góp phần giảm áp lực lên hệ thống y tế đang bị quá tải của các địa phương trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.