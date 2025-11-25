Cụ ông 99 tuổi hồi phục ngoạn mục sau phẫu thuật cắt trực tràng phức tạp do ung thư

Thách thức sống còn ngay trên bàn phẫu thuật

Ông Hoàng Văn Phóng (99 tuổi, Quảng Ninh) được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Vinmec Hạ Long trong tình trạng bụng chướng và táo bón kéo dài nhiều ngày. Tại bệnh viện, kết quả nội soi trực tràng cho thấy ông bị tắc ruột cấp, kèm chảy máu trực tràng nghiêm trọng. Kết hợp với chẩn đoán hình ảnh và kết quả sinh thiết, các bác sĩ xác định bệnh nhân có khối u ác tính trực tràng, đã di căn gan.

Ở tuổi 99, bệnh nhân còn mang nhiều bệnh nền nặng như tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, rối loạn mỡ máu và đã đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn điều trị suy tim.

Ca bệnh đặt ra nhiều thách thức “cân não” với đội ngũ y bác sĩ. BS.CKI Đỗ Văn Mạnh - Giám đốc BVĐK Vinmec Hạ Long cho biết: “Nếu không phẫu thuật, nguy cơ tử vong gần như chắc chắn do khối u gây tắc ruột dẫn đến chảy máu ồ ạt. Trong khi đó, phẫu thuật ở tuổi gần 100 với nhiều bệnh nền cũng tiềm ẩn không ít rủi ro nguy hiểm, bệnh nhân có thể không qua khỏi ngay trên bàn mổ”.

Để đảm bảo an toàn và hiệu quả cho ca bệnh, ê-kíp bác sĩ tiến hành hội chẩn khẩn cấp đa chuyên khoa, gồm ngoại, gây mê - hồi sức, tim mạch, tiêu hóa, phục hồi chức năng. Sau khi phân tích kỹ lưỡng, phương án phẫu thuật tối ưu được đưa ra là phẫu thuật nội soi cắt trực tràng vét hạch, kết hợp mổ mở nhỏ để lấy khối u, đồng thời đặt máy nối trực tràng với hậu môn.

Ca phẫu thuật đặt ra nhiều thách thức với đội ngũ y bác sĩ (Ảnh: BVCC).

Nối lại trực tràng, thay vì gắn hậu môn nhân tạo - Giải pháp nhân văn cho bệnh nhân lớn tuổi

Ca phẫu thuật được thực hiện trực tiếp bởi TTƯT. BS.CKII Phạm Việt Hùng - Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa, BVĐK Vinmec Hạ Long. Ông là chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm xử trí các ca phẫu thuật tiêu hóa khó và phức tạp.

Đáng chú ý ở ca bệnh, thay vì phải mang hậu môn nhân tạo như đa số bệnh nhân lớn tuổi, bệnh nhân đã được thực hiện kỹ thuật khâu nối trực tràng - hậu môn bằng máy. Giải pháp này giúp cụ ông duy trì đường đại tiện tự nhiên, tránh phiền toái khi mang hậu môn nhân tạo, nâng cao đáng kể chất lượng cuộc sống về lâu dài.

Tuy nhiên, theo TTƯT.BS.CKII Phạm Việt Hùng, phương án nối trực tràng - hậu môn cũng tiềm ẩn rủi ro miệng nối không liền, khi đó bệnh nhân có thể phải phẫu thuật lại để làm hậu môn nhân tạo. Với bệnh nhân cao tuổi, mỗi lần phẫu thuật là một lần rủi ro nên cần cân nhắc kỹ lưỡng, tối ưu trong một lần duy nhất. Do đó, trong suốt quá trình phẫu thuật, ê-kíp luôn cẩn trọng từng chi tiết, phòng ngừa tối đa biến chứng.

Các bác sĩ đã chủ động truyền máu, kháng sinh, bù nước điện giải và theo dõi bệnh nhân sát sao từng giờ sau mổ. May mắn, một tuần sau phẫu thuật, cụ ông phục hồi tốt, ăn uống và vận động bình thường, ra viện khỏe mạnh trong niềm vui vỡ òa của gia đình và đội ngũ y bác sĩ.

Cụ ông hồi phục ngoạn mục sau 1 tuần phẫu thuật (Ảnh: BVCC).

Ca bệnh thành công khẳng định năng lực điều trị chuyên sâu tại Vinmec Hạ Long, giúp bệnh nhân không phải chuyển tuyến mà vẫn tiếp cận dịch vụ y khoa đòi hỏi chuyên môn cao ngay tại địa phương. Đồng thời, ca phẫu thuật là minh chứng về sự kết hợp giữa chuyên môn cao và triết lý nhân văn trong chăm sóc người bệnh mà Vinmec theo đuổi, đặc biệt với những bệnh nhân lớn tuổi.