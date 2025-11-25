Bộ Y tế cử đoàn công tác hỗ trợ khẩn các tỉnh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức Lễ phát động "Toàn dân ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ", chiều 25/11, Bộ Y tế phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do bão, lũ.

Trước khi bắt đầu buổi lễ ủng hộ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà và các đại biểu dành một phút mặc niệm các nạn nhân bị thiệt mạng trong mưa lũ tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Trần Minh).

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại ban đầu về kinh tế hơn 13.000 tỷ đồng tập trung tại các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Ngành y tế của 5 địa phương cũng bị ảnh hưởng nặng nề về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Một nhân viên y tế của Trung tâm Y tế M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk tử vong do tai nạn khi đi làm trong mưa bão.

Bộ Y tế cũng đã cử các đoàn công tác chủ lực của hệ thống y tế dự phòng, khám chữa bệnh triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ khẩn cấp công tác phòng chống dịch bệnh sau lũ, bảo đảm sức khỏe cộng đồng và kiểm soát nguy cơ bùng phát dịch, với phương châm "không để người bệnh thiếu thuốc, thiếu dịch vụ thiết yếu".

Các đoàn công tác của các đơn vị trực thuộc Bộ vẫn đang tiếp tục đến các tỉnh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ mang theo nhân lực, hóa chất, vật tư...

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ (Ảnh: Trần Minh).

Bộ trưởng Lan nêu rõ Bộ Y tế phát động trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành y tế với tinh thần trách nhiệm cộng đồng, chung tay đóng góp, biến tình yêu thương thành hành động thiết thực hỗ trợ đồng bào các địa phương chịu thiệt hại do thiên tai.

Nhấn mạnh tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tình đồng chí, nghĩa đồng bào trong lúc gặp khó khăn, Bộ trưởng Lan kêu gọi tinh thần chung sức, đồng lòng của cán bộ ngành y tế chia sẻ với nhân dân miền Trung ruột thịt, góp phần khẳng định tinh thần đoàn kết giá trị bền vững của dân tộc Việt Nam trong mọi hoàn cảnh, "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Trước đó, trong các ngày 18 và 21/11, Bộ Y tế đã có 2 công điện chỉ đạo các Sở Y tế miền Trung đề nghị chủ động, tập trung ứng phó với mưa lũ. Cùng với đó, Bộ đã ban hành nhiều công điện, công văn khẩn triển khai các hoạt động hỗ trợ các địa phương khu vực miền Trung và Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa bão.