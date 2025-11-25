Cứu sống nam thanh niên 17 tuổi hôn mê do u não hiếm gặp

Ngày 25/11, Bệnh viện K thông tin về trường hợp nam bệnh nhân bị u não được cứu sống ngoạn mục.

Bệnh nhân là em Lý Văn D., được đưa đến Bệnh viện K trong tình trạng hôn mê, khối u não ở vùng tuyến tùng phát triển lan tràn quanh não thất, gây ứ nước não.

Các bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh, xạ trị, hóa trị, hồi sức của Bệnh viện K đã hội chẩn, nhận định đây là ca bệnh khó, có thể tử vong do bệnh đã tiến triển lan tràn, cần nhanh chóng phẫu thuật giải quyết tình trạng ứ nước não thất.

PGS.TS Nguyễn Đức Liên, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện K cho biết: “Thách thức lớn nhất của ca bệnh này là phải tiến hành cấp cứu tình trạng ứ nước, nhanh chóng chẩn đoán bệnh, và điều trị hóa chất song song với hồi sức người bệnh".

Sau ca phẫu thuật đặt dẫn lưu não thất xuống ổ bụng để giải quyết tình trạng ứ nước não thất 1 ngày, người bệnh vẫn hôn mê do khối u lan tràn trong não. Kết quả chẩn đoán cho thấy bệnh nhân bị u tế bào mầm nội sọ. Vì thế, các bác sĩ đã quyết định vừa hồi sức vừa điều trị hóa chất cho người bệnh.

Theo các bác sĩ, việc hóa chất cho bệnh nhân là một thách thức lớn, vì người bệnh đang ở hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng nếu chờ ổn định sau mổ mới điều trị hóa chất thì tình trạng khối u có thể tiến triển rộng hơn.

Sau 19 ngày hôn mê, nam bệnh nhân đã tỉnh lại, có thể nói chuyện, đi lại chủ động (Ảnh: Trần Hà).

Chỉ sau 10 ngày điều trị hóa chất đợt 1, em D. đã có thể bỏ máy thở, chủ động ăn uống, đi lại và không còn yếu mệt như thời gian đầu mới nhập viện.

Đây là một bước tiến triển mà gia đình người bệnh gọi là phép màu ngoài mong đợi. Bố bệnh nhân chia sẻ, suốt 19 ngày con hôn mê, hai vợ chồng anh chị lo lắng mất ăn mất ngủ, bỏ hết công việc, nhà cửa để vào viện với con.

"Chúng tôi không nghĩ con tôi sẽ nói chuyện trở lại, vì thế, khi thấy con mở mắt, rồi nói chuyện, đi lại được, với chúng tôi, đó là phép màu", bố bệnh nhân chia sẻ.

Theo PGS Liên, có được thành quả này là sự nỗ lực, phối hợp nhịp nhàng của các chuyên gia hồi sức, hóa chất, xạ trị, ngoại thần kinh Bệnh viện K.

"Việc em D. tỉnh lại sau 19 ngày là dấu hiệu tốt, cho thấy điều trị cấp cứu, hồi sức được thực hiện kịp thời và hiệu quả", PGS Liên đánh giá.

Ths.BS Hoàng Thu Trang, Phó trưởng Khoa Nội Nhi, Bệnh viện K cho biết, trường hợp bệnh nhân D. là ca bệnh đặc biệt nghiêm trọng do sự tiến triển của khối u tế bào mầm trong não.

Việc phối hợp giữa ngoại khoa tại khoa Ngoại thần kinh, Hồi sức cấp cứu, Nội Nhi là rất quan trọng, đã giúp bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Chúng tôi sẽ tiếp tục hóa xạ trị theo phác đồ chuẩn để đạt hiệu quả tối ưu và giảm nguy cơ tái phát.

"Tại Bệnh viện K, chúng tôi còn hội chẩn với các chuyên gia Mỹ, Pháp để cập nhật các phác đồ điều trị hiện đại như trên thế giới", Ths Trang thông tin.