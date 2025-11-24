Nhiều bác sĩ TPHCM lên đường ra miền Trung ứng cứu người dân vùng lũ

Rạng sáng 24/11, Đoàn công tác Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp cùng Thành Đoàn TPHCM đã chính thức ra quân, lên đường tham gia vào công tác cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ người dân tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra.

Đoàn công tác Bệnh viện Chợ Rẫy gồm ThS.BSCKI Nguyễn Phúc Huy - Khoa Chấn thương chỉnh hình, BSCKI Lý Thành Kiệt - Khoa Hồi sức cấp cứu, BS Bùi Đức Anh Tuấn - Khoa Hồi sức tích cực khu D, cùng 3 cử nhân điều dưỡng các Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức và Khoa Cấp cứu.

Đoàn công tác Bệnh viện Chợ Rẫy lên đường hỗ trợ cho người dân miền Trung chịu lũ lụt (Ảnh: BV).

Trong thời gian từ ngày 24/11 đến 28/11, Đoàn sẽ tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ khắc phục hậu quả tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề do ngập lụt, bị cô lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và chăm sóc sức khỏe cho khoảng 150 thanh niên tình nguyện đang thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Dự kiến trong ngày 25/11, bước đầu Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ chuyển 500 túi thuốc gia đình (bao gồm các thuốc không kê đơn và vật tư thiết yếu) đến địa phương để hỗ trợ cho người dân.

Nhiều túi thuốc và vật tư y tế thiết yếu được các bác sĩ vận chuyển ra miền Trung (Ảnh: BV).

Theo thông tin từ Sở Y tế TPHCM, những ngày qua cơ quan này đã yêu cầu lãnh đạo các bệnh viện và đơn vị y tế trực thuộc rà soát lực lượng bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên có thể điều động, ngay khi nhận yêu cầu từ Bộ Y tế và các tỉnh thành bạn.

Các đơn vị trực thuộc đã kích hoạt chế độ thường trực sẵn sàng, đặc biệt tập trung vào việc cử các tổ khám chữa bệnh cơ động di chuyển đến vùng bị ảnh hưởng để khám, phát thuốc và tư vấn y tế cho người dân, hỗ trợ các phương tiện, hóa chất xử lý môi trường và các vật tư phục vụ cấp cứu, điều trị.

Ngày 22/11, 38 bác sĩ của các Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện An Bình, Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị Bệnh nghề nghiệp ra miền Trung.

Các bác sĩ đã trực tiếp tham gia hoạt động hỗ trợ y tế cho người dân tại bệnh viện địa phương và cộng đồng, trong đó có 2 khu vực bị ảnh hưởng nặng nề là xã Khánh Vĩnh và xã Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa).

Các bác sĩ thăm khám, phát thuốc cho người dân vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ tại Khánh Hoà (Ảnh: SYT).

Sở Y tế TPHCM khẳng định sẽ tiếp tục cập nhật thông tin, điều phối lực lượng và đảm bảo mọi hoạt động chi viện diễn ra nhanh chóng, an toàn, hiệu quả.

Bên cạnh việc huy động nhân lực, nhiều đơn vị y tế trên địa bàn TPHCM đang tích cực triển khai chương trình vận động “túi thuốc gia đình”, nhằm hỗ trợ người dân tại các tỉnh Nam Trung Bộ đang gặp khó khăn.

Mỗi “túi thuốc gia đình” bao gồm: thuốc hạ sốt, thuốc tiêu chảy, oresol, thuốc sát trùng, bông băng, gạc, dung dịch rửa tay, xà phòng, một số thuốc điều trị bệnh lý thường gặp và bảng hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, tư vấn phòng chống bệnh trong mùa mưa lũ.

Chương trình nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các cán bộ, viên chức, nhân viên y tế và các nhà hảo tâm.

"Mục tiêu của ngành y tế TPHCM là trao gửi càng nhiều túi thuốc càng tốt đến tận tay người dân vùng lũ, giúp họ có thể tự xử trí các tình trạng thông thường, phòng tránh nhiễm bệnh và giảm áp lực lên hệ thống y tế địa phương đang bị quá tải.

Trước mắt, thành phố sẽ gửi 10.000 túi thuốc đến người dân", phía Sở Y tế TPHCM cho biết.