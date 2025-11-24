Ngày 24/11, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, thời gian qua Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã tiếp nhận điều trị một trường hợp bỏng nặng nề vì tai nạn liên quan đến hóa chất phổ biến.

Bệnh nhân là anh B. (37 tuổi, thợ điện nước), được đưa vào viện trong tình trạng bỏng giác mạc và túi kết mạc hai mắt nặng, bỏng hóa chất (axit), tổn thương 10% diện tích cơ thể độ 2-3 vùng đầu, thân, tay phải.

Hóa chất thông cống bắn lên người khiến bệnh nhân bỏng nặng (Ảnh: Hoàng Lê).

Theo lời kể của bệnh nhân, trước đó anh đến sửa chữa đường ống cống ở nhà bếp cho một gia đình sống tại khu vực Bình Chánh, TPHCM. Sau khi kiểm tra tình trạng nghẹt, anh nhờ đồng nghiệp mua một chai thông cống như thường lệ.

Khi người đàn ông vừa đổ một ít hóa chất vào đường ống, axit bất ngờ bắn lên trúng vào mặt cùng nhiều vị trí trên cơ thể, khiến người đàn ông bỏng rát nặng nề.

Tại Khoa Bỏng - Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ ghi nhận 2 mắt bệnh nhân nhìn mờ, hoại tử da ở mặt và cánh tay phải. Bệnh nhân được điều trị triệu chứng, chăm sóc vết thương, cắt lọc và ghép da vùng hoại tử.

Tuy nhiên, tình trạng bỏng giác mạc mắt phải khá nặng, bệnh nhân có khả năng sẽ ảnh hưởng thị lực sau này.

Bác sĩ chia sẻ tình trạng của bệnh nhân trước khi mổ (Ảnh: Hoàng Lê).

Bác sĩ Phạm Phước Tiến, Phó trưởng Khoa Bỏng - Tạo hình, cho biết hóa chất thông cống bán trên thị trường thường chứa chất kiềm mạnh như Natri hydroxide (NaOH - xút ăn da), Kali hydroxide (KOH) làm hoại tử hóa lỏng, ăn sâu nhanh rất nguy hiểm.

Bên cạnh đó, nhiều dung dịch thông cống còn có axit mạnh như axit sulfuric (H₂SO₄), axit hydrochloric (HCl) gây hoại tử đông, đau rát mạnh, tổn thương sâu khi tiếp xúc với cơ thể; hay các chất oxy hóa gây ăn mòn như chlorine, peroxide, men vi sinh kết hợp…

“Axit hay kiềm khi gặp nước đều phản ứng sinh nhiệt. Nếu bạn đổ hóa chất vào bồn cầu, cống còn nước sẽ khiến nhiệt tỏa ra mạnh hơn và dẫn đến sự cố bỏng nặng nếu hóa chất bắn trúng cơ thể”, bác sĩ Tiến phân tích.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân - nhất là thợ điện nước hay các bà nội trợ - khi dọn vệ sinh, làm việc nhà hay thông bồn cầu, thông cống nên sử dụng các loại hóa chất rõ nhãn mác, nguồn gốc, có hướng dẫn sử dụng cụ thể. Trong quá trình thực hiện phải đeo bao tay, trang bị đồ bảo hộ kỹ lưỡng.

Nếu xảy ra tai nạn, cần sớm dùng nước sạch để xối rửa các tác nhân gây bỏng khỏi cơ thể (20-30 phút), sau đó đến ngay bệnh viện gần nhất để được can thiệp phù hợp, tránh tự ý chữa trị có thể gây bỏng sâu hơn.