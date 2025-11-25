Cô gái nguy kịch sau 1 năm bị "hành xác" tại khu Tam Thái Tử, hiện ra sao?

Ngày 25/11, đại diện Bệnh viện Bình Dân (TPHCM) đã thông tin với phóng viên Dân trí tình hình điều trị của bệnh nhân N. (22 tuổi, ngụ tỉnh An Giang), cô gái bị nhiều tổn thương nặng nề sau thời gian dài bị "hành xác" ở khu Tam Thái Tử - ổ lừa đảo trực tuyến lớn tại Campuchia.

Theo đó, sau quá trình mổ khẩn và điều trị tích cực từ ngày 9/11, N. đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, cô gái trẻ vẫn phải đối mặt với hành trình điều trị kéo dài để phục hồi những tổn thương ở hệ tiết niệu.

Theo cập nhật, sau khi mổ lấy hàng loạt sỏi ở thận, niệu quản và bàng quang, sức khỏe của bệnh nhân đã cải thiện rất tốt. Hiện cô gái tỉnh táo hoàn toàn, giao tiếp tốt, tình trạng nhiễm trùng đường tiết niệu giảm rõ rệt, đồng thời vấn đề phù nề do suy thận cấp độ 3 đã được kiểm soát.

Nạn nhân thoát khỏi khu Tam Thái Tử ở Campuchia, điều trị ở Bệnh viện Bình Dân những ngày qua (Ảnh: BV).

Người bệnh được bù đắp lượng Albumin (một loại protein quan trọng trong cơ thể) bị thất thoát qua nước tiểu do tổn thương thận và suy dinh dưỡng. Bệnh nhân cũng đang được can thiệp ống thông dẫn lưu bàng quang ra da và ống thông JJ niệu quản phải nhằm hỗ trợ quá trình lành thương của đường tiểu.

Dù thận đã cải thiện, các bác sĩ nhận định quá trình hồi phục chức năng bài tiết của N. vẫn còn nhiều thách thức. Bệnh nhân sẽ cần được đánh giá chuyên sâu về chức năng bàng quang trong thời gian tới.

Theo chuyên gia, di chứng từ việc bị ép nhịn tiểu lâu ngày có thể khiến bàng quang mất khả năng co bóp và gây ứ nước tại thận. Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có nguy cơ phải đeo ống thông tiểu lâu dài để giảm áp lực bàng quang, ngăn chặn nước tiểu trào ngược gây tổn thương thận.

Đáng chú ý, vì thời gian điều trị kéo dài và dùng nhiều phương pháp chuyên sâu, viện phí của bệnh nhân đã tăng cao. Theo thống kê, đến nay chi phí của bệnh nhân đã tăng hơn 40 triệu đồng. Thời điểm nhập viện, N. và người chị gái theo cùng chỉ còn vỏn vẹn 30.000 đồng.

Các nhân viên y tế Bệnh viện Bình Dân hỗ trợ chi phí điều trị cho cô gái (Ảnh: BV).

Trước tình huống trên, các bác sĩ tại Bệnh viện Bình Dân đã tự bỏ tiền túi quyên góp, để tạm ứng một phần viện phí nhằm giúp N. có hy vọng cứu mạng. Tuy nhiên, quá trình điều trị của nữ bệnh nhân còn kéo dài, nên rất cần thêm các nguồn hỗ trợ khác.

"Khó khăn lớn nhất là việc bệnh nhân không có giấy tờ tùy thân và bảo hiểm y tế, khiến việc tiếp cận các nguồn quỹ hỗ trợ gặp trở ngại. Chúng tôi sợ với quá trình chữa bệnh kéo dài nhưng cuộc sống quá khó khăn, bệnh nhân có thể bỏ điều trị giữa chừng.

Lúc này, N. rất cần sự chung tay của cộng đồng. Nếu nhà hảo tâm có mong muốn hỗ trợ bệnh nhân, xin vui lòng liên hệ Phòng Công tác xã hội qua số điện thoại 028.3839.4747", đại diện Bệnh viện Bình Dân phát lời kêu gọi.